Je li poznati pisac dvaput ubio na isti način? Hit serija 'The Staircase' istražuje bizaran slučaj koji ledi krv u žilama

U mirnom predgrađu Durhama u Sjevernoj Karolini, obitelj Peterson živjela je naizgled idiličnim životom. Michael, uspješan pisac i veteran Vijetnamskog rata, i njegova supruga Kathleen, cijenjena direktorica, bili su stup zajednice, okruženi svojom velikom, složnom obitelji.

Ta se fasada srušila u noći 9. prosinca 2001. godine, kada je Michael Peterson uputio paničan poziv hitnoj službi. Tvrdio je da je svoju suprugu Kathleen pronašao bez svijesti u podnožju stražnjeg stubišta njihove raskošne vile, rekavši da je sigurno pala, međutim, ono što su istražitelji zatekli nije sličilo na nesretan slučaj. Brutalnost ozljeda i ogromna količina krvi na zidovima i podu ukazivali su na nasilnu smrt, a jedina osoba koja je te noći bila s njom u kući bio je upravo njezin suprug.

Uskoro je pokrenut sudski proces koji je šokirao Ameriku, a serija "The Staircase" vjerno ga prati, istražujući svaki zakutak šesnaestogodišnje pravne bitke. Tužiteljstvo je tvrdilo da je Michael svoju suprugu zatukao do smrti, a tijekom suđenja na površinu su isplivale šokantne tajne - otkriven je Michaelov skriveni život, uključujući aferu s muškim eskortom i tisuće fotografija golih muškaraca na njegovu računalu. Pitanje koje se postavilo bilo je je li Kathleen otkrila tajne svoga supruga te noći, što je dovelo do smrtonosne svađe, no kao mogući motiv ubojstva spominjala se i polica životnog osiguranja vrijedna 1,4 milijuna dolara. Ipak, Michael je cijelo vrijeme tvrdio da je nevin i da je njegova supruga znala za njegovu biseksualnost.

Ono što seriju podiže na višu razinu je nevjerojatna glumačka postava. Oscarovac Colin Firth maestralno je utjelovio kompleksnog i teško čitljivog Michaela Petersona, dok je Toni Collette briljirala u ulozi Kathleen, a oboje su za svoje izvedbe zaradili nominacije za nagrade Emmy i Zlatni globus. Uz njih se pojavljuju i zvijezde poput Sophie Turner, najpoznatije po ulozi Sanse Stark u "Igri prijestolja", Patricka Schwarzeneggera, Oscarovke Juliette Binoche te sjajne Parker Posey u ulozi tužiteljice Frede Black. Ta glumačka snaga daje dubinu priči i tjera gledatelje da se neprestano preispituju kome vjerovati.

Iako je serija sada doživjela nevjerojatnu popularnost na Netflixu, važno je napomenuti da se radi o HBO-ovoj produkciji iz 2022. godine koja je već pri prvom prikazivanju pobrala hvalospjeve kritike, uz ocjenu od čak 92 posto na stranici Rotten Tomatoes. Priča je temeljena na istoimenoj francuskoj dokumentarnoj seriji koja je godinama pratila slučaj i postala kultni klasik među ljubiteljima true crime žanra. Dramska serija ide korak dalje, zadirući u obiteljsku dinamiku i odnose koje dokumentarac nije mogao prikazati, stvarajući tako potpunu, ali i još mučniju sliku cijelog događaja.

Najjeziviji dio cijele priče otkriven je tijekom suđenja. Naime, šesnaest godina prije Kathleenine smrti, dok je Michael s prvom suprugom živio u Njemačkoj, obiteljska prijateljica Elizabeth Ratliff također je pronađena mrtva na dnu stubišta, a njezina smrt tada je proglašena slučajnom, posljedicom moždanog krvarenja. Posljednja osoba koja ju je vidjela živu, međutim, bio je Michael Peterson, koji je nakon njezine smrti posvojio njezine dvije kćeri, Margaret i Marthu, pa su tijekom suđenja za ubojstvo Kathleen vlasti naredile ekshumaciju tijela Elizabeth Ratliff. Nova obdukcija pokazala je da je i njezina smrt bila posljedica ubojstva, a iako Michael nikada nije optužen za njezinu smrt, ta nevjerojatna podudarnost bacila je tamnu sjenu na cijeli slučaj.

Michael Peterson je 2003. godine osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja. Ipak, nakon osam godina provedenih u zatvoru, pušten je na slobodu nakon što se otkrilo da je ključni svjedok tužiteljstva, stručnjak za analizu tragova krvi, lažirao dokaze i obmanuo porotu. Godine 2017. Peterson je pristao na takozvanu Alfordovu nagodbu - pravni manevar kojim je priznao da tužiteljstvo ima dovoljno dokaza za osudu, ali je istovremeno zadržao tvrdnju o vlastitoj nevinosti. Osuđen je za ubojstvo iz nehaja i, s obzirom na već odsluženo vrijeme, postao je slobodan čovjek.

"The Staircase" ne nudi jednostavne odgovore, već vješto plete mrežu dokaza, laži, obiteljskih tajni i sudskih manipulacija. Predstavlja sve teorije, od one da je Michael ubojica, preko teorije o nesretnom padu, pa sve do bizarne, ali ne i nemoguće "teorije sove", prema kojoj je Kathleen na dvorištu napala sova, nakon čega je u panici utrčala u kuću i pala niz stube. Upravo ta otvorenost i misterij koji i danas traje razlog su zašto je serija toliko magnetski privlačna i zašto se o njoj ne prestaje govoriti. Pitanje je li Michael Peterson hladnokrvni ubojica ili žrtva nevjerojatnog niza tragičnih okolnosti ostaje na gledateljima da odluče.