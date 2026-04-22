Nina Obuljen Koržinek: 'Odlaskom Mije Kovačića Hrvatska je izgubila zadnjeg velikog predstavnika naivnog slikarstva'

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek uputila u srijedu izraze sućuti u ime Ministarstva kulture i medija i svoje osobno u povodu odlaska velikana hrvatskog slikarstva Mije Kovačića.

"S tugom smo primili vijest da nas je u 91. godini napustio Mijo Kovačić, velikan hrvatskog slikarstva i naivne umjetnosti i jedan od najistaknutijih slikara druge generacije Hlebinske škole.

Rođen 1935. godine u Gornjoj Šumi kod Molvi, Mijo Kovačić vrlo je rano u djetinjstvu pokazivao umjetnički talent, no skromni uvjeti podravskog sela nisu pružali mogućnost daljnjeg školovanja.

Presudan je bio susret sa slikarom Ivanom Generalićem koji je djelovao u susjednim Hlebinama, koji je otvorio tada osamnaestogodišnjem Miji Kovačiću novi pogled na umjetnost i poslužio kao primjer kako slijediti vlastiti umjetnički put. Prvu samostalnu izložbu imao je 1961. godine u Galeriji primitivne umjetnosti u Zagrebu. Od tada kontinuirano djeluje i izlaže na više od 300 domaćih i međunarodnih izložbi.

Svojim umjetničkim radom Mijo Kovačić potvrđivao je izvornost, snagu i samozatajnost svoga autorskog izraza te posvećeni pristup likovnom djelu. Njegova umjetnička ostavština svjedoči ponajprije o kronici podravskoga sela prožetoj melankolijom, ali i groteskom i humorom te prepoznatljivim slikarskim rukopisom koji ga svrstava u sam vrh naivne umjetnosti.

Mijo Kovačić neumorno je stvarao uvjeren da svoju najbolju sliku tek treba naslikati, govoreći: 'Radim za dušu, da ostavim nešto obitelji, narodu, potomcima. Da se zna gdje sam bio, zašto sam živio. Najveća mi je želja vrijeme: htio bih završiti sve što sam započeo.'

Njegovim odlaskom Hrvatska je izgubila zadnjeg velikog predstavnika hrvatskog naivnog slikarstva, slikara podravske ravnice i podravske osjećajnosti, no njegova umjetnička ostavština ostaje trajna baština hrvatske kulture i umjetnosti. U ime Ministarstva kulture i medija i svoje osobno izražavam najdublju sućut obitelji", stoji u brzojavu ministrice Obuljen Koržinek.