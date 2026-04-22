bio je velikan hrvatskog slikarstva

Nina Obuljen Koržinek: 'Odlaskom Mije Kovačića Hrvatska je izgubila zadnjeg velikog predstavnika naivnog slikarstva'

Zagreb: Svečana dodjela povelja za dobra upisana u UNESCO-ov Registar "Sjećanje svijeta"
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Hina
22.04.2026.
u 16:21

Svojim umjetničkim radom Mijo Kovačić potvrđivao je izvornost, snagu i samozatajnost svoga autorskog izraza te posvećeni pristup likovnom djelu, kazala je Nina Obuljen Koržinek

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek uputila u srijedu izraze sućuti u ime Ministarstva kulture i medija i svoje osobno u povodu odlaska velikana hrvatskog slikarstva Mije Kovačića.

 "S tugom smo primili vijest da nas je u 91. godini napustio Mijo Kovačić, velikan hrvatskog slikarstva i naivne umjetnosti i jedan od najistaknutijih slikara druge generacije Hlebinske škole.

Rođen 1935. godine u Gornjoj Šumi kod Molvi, Mijo Kovačić vrlo je rano u djetinjstvu pokazivao umjetnički talent, no skromni uvjeti  podravskog sela nisu pružali mogućnost daljnjeg školovanja. 

Presudan je bio susret sa slikarom Ivanom Generalićem koji je djelovao u susjednim Hlebinama, koji je otvorio tada osamnaestogodišnjem Miji Kovačiću novi pogled na umjetnost i poslužio kao primjer kako slijediti vlastiti umjetnički put. Prvu samostalnu izložbu imao je 1961. godine u Galeriji primitivne umjetnosti u Zagrebu. Od tada kontinuirano djeluje i izlaže na više od 300 domaćih i međunarodnih izložbi.

Svojim umjetničkim radom Mijo Kovačić potvrđivao je izvornost, snagu i samozatajnost svoga autorskog izraza te posvećeni pristup likovnom djelu. Njegova umjetnička ostavština svjedoči ponajprije o kronici podravskoga sela prožetoj melankolijom, ali i groteskom i humorom te prepoznatljivim slikarskim rukopisom koji ga svrstava u sam vrh naivne umjetnosti.

Mijo Kovačić neumorno je stvarao uvjeren da svoju najbolju sliku tek treba naslikati, govoreći: 'Radim za dušu, da ostavim nešto obitelji, narodu, potomcima. Da se zna gdje sam bio, zašto sam živio. Najveća mi je želja vrijeme: htio bih završiti sve što sam započeo.'

Njegovim odlaskom Hrvatska je izgubila zadnjeg velikog predstavnika hrvatskog naivnog slikarstva, slikara podravske ravnice i podravske osjećajnosti, no njegova umjetnička ostavština ostaje trajna baština hrvatske kulture i umjetnosti. U ime Ministarstva kulture i medija i svoje osobno izražavam najdublju sućut obitelji", stoji u brzojavu ministrice Obuljen Koržinek.

vizualna umjetnost kultura izraz sućuti Nina Obuljen Koržinek preminuo naivno slikarstvo slikar Mijo Kovačić

GM
gmižić
16:30 22.04.2026.

Nema komentara....eto koliko je umjetnost bitna naciji navijača.

Još iz kategorije

2
Majka svih cesta slavi 100. rođendan!

Razgovarali smo s Hrvatima koji su odvozili najpoznatiju rutu na svijetu: 'Kada su čuli odakle smo, plaćali bi nam piće'

Kada je 11. studenoga 1926. službeno uspostavljena, zamišljena je kao vitalna ekonomska arterija. Vizionari poput poduzetnika Cyrusa Averyja iz Oklahome, poznatog kao "Otac Route 66", vidjeli su je kao priliku za povezivanje industrijskog Srednjeg zapada s rastućom Kalifornijom. Više od 90 posto njezine originalne trase još uvijek je prohodno, a putnici diljem svijeta pažljivo planiraju svoj posjet kako bi doživjeli djelić magije. Učinio je to i bračni par Iva Mihalic Krčmar i Branko Krčmar, u online sferi poznatiji kao Putoholičari, ali istarski bračni par Loris Zupanc i Iva Stoiljković

Muzej grada Zagreba

Izložba ne uvijek lijepih coming out priča ljudi LGBTIQA+ zajednice kroz predmete, sjećanja, fotografije i video zapise

Izložba Coming Out Museum Encounters otvara se 23. travnja u Zagrebu, a otvara prostor za dijalog, empatiju i povezivanje. Kustoski koncept temelji se na predstavljanju osobnih predmeta i priča koje evociraju ključne trenutke coming outa. Intimna i istovremeno univerzalna iskustva isprepliću se s vizualnim i zvučnim sadržajima, stvarajući dojmljiv, ali nenametljiv postav

