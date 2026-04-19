Znate li što je uopće Lastovski poklad koji dobiva povelju UNESCO-a?

Nositeljima kulturnog dobra Lastovski poklad danas će biti dodijeljena UNESCO-ova povelja, čime će taj običaj tradicijske kulture prvi put dobiti i dodatno priznanje nacionalne i međunarodne zajednice. Povelju UNESCO-a na Lastovu će im uručiti ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Lastovski poklad jedinstven je pokladni običaj tradicijske kulture koju već stoljećima brižno njeguju stanovnici otoka Lastova kao simbol otpornosti i zajedničke brige za baštinu. Po narodnoj predaji vezan je uz dalmatinske otoke krajem 15. stoljeća, a danas taj karnevalski običaj nudi više od mjesec dana svečanosti i tradicionalnih aktivnosti u koje je uključena gotovo cijela lokalna zajednica.

Povorku predvodi skupina pokladara, a osim uniformirane karnevalske skupine sa sabljama, u njoj sudjeluju i „lijepe maske“, koje posjećuju unaprijed dogovorena kućanstva (terase) gdje izvode poseban ples u krugu („pokladarsko kolo“) uz pratnju lijerice (lire), žičanog glazbenog instrumenta.

Povorku predvodi član koji vodi magarca na čijim je leđima slamnata lutka – Poklad. Poklad se, potom, tri puta spušta niz uže obješeno s najvišeg vrha do dna sela, uz zvučnu pratnju. Paljenje slamnate lutke na lokalnom trgu vrhunac je karnevala.

Pokladna „pretila nedjelja“ veliki je dan za najmlađe Lastovce jer se u poslijepodnevnim satima u društvenom domu održava dječji maskenbal nakon kojeg slijedi ples za odrasle bez maski.

Želeći što bolje sačuvati Lastovski poklad, Pokladarsko društvo je 1999. godine sastavilo prijedlog statuta Lastovskog poklada odnosno Odluke o Lastovskom pokladu u kojima je podrobno kronološki opisan slijed svih zbivanja u pokladno vrijeme.

Lastovski poklad promiče načela i ciljeve UNESCO-ove Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine iz 2003. Ove je godine program njegova obilježavanja održan od 17. siječnja do 18. veljače, a prvom svečanom dodjelom povelje UNESCO-a u nedjelju, 19. travnja ovaj će običaj tradicijske kulture prvi put dobiti i dodatno priznanje nacionalne i međunarodne zajednice.

Dodjelu povelje organiziraju Općina Lastovo, Ministarstvo kulture i medija i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu.

Lastovski poklad upisan je u UNESCO-ov Registar dobrih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine svijeta na 20. zasjedanju UNESCO-ovog Međuvladinog odbora za očuvanje nematerijalne kulturne baštine, u New Delhiju, u prosincu 2025. godine.

U Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske upisan je 2008. godine na inicijativu lokalnih vlasti i uz potporu stručnjaka i Instituta za etnologiju i folkloristiku.