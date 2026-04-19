FOTO Stripovska groznica trese metropolu. Crtačka elita na jednom mjestu, a mi imamo fotke!
U Zagrebu još danas traje 29. izdanje Zagreb Comic Cona, koje donosi susrete s vrhunskim domaćim i svjetskim autorima, izložbe, radionice, promocije novih izdanja i bogat popratni program. Održava se na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, a ulaz na sve programe je besplatan
Tu su neka od najzvučnijih imena suvremenog stipa: Declan Shalvey, poznat po radu za Marvel i DC; Fernando Dagnino, španjolski crtač koji stoji iza brojnih uspješnih serijala uključujući i "Blade Runner"; Jean-Pierre Pécau, scenarist popularnog serijala "Tajna povijest"; Michele Rubini, talijanski umjetnik i dugogodišnji suradnik izdavačke kuće Sergio Bonelli Editore, te međunarodno priznati hrvatski autor Goran Delić, čiji se kultni serijal "Smogy Boy" ove godine vraća pred publiku u novom izdanju
Tu je i Dirk Wood, veteran s više od 30 godina iskustva u strip industriji te potpredsjednik odjela za međunarodne licence u Image Comicsu, kao i Peter Eickmeyer i Gabriele von Borstel, poznati po grafičkim adaptacijama književnih klasika, te naš crtač Mirko Čolak, koji je ostvario impresivnu karijeru na američkom tržištu
Poseban naglasak ovog izdanja Zagreb Comic Cona, stavljen je na edukaciju. Tako su će se i danas održati škola crtanja za djecu i mlade, kao i radionice "Kako crtati mangu", koje uvode sudionike u svijet anime estetike i vizualnog pripovijedanja
Među novim izdanjima koja će biti predstavljena se ističe grafički roman "Na zapadu ništa novo" autora Petera Eickmeyera i Gabriele von Borstel, nastao prema romanu Ericha Marije Remarquea, zatim nastavak serijala "Blade Runner – Početak" Fernanda Dagnina te novi nastavak serijala "Tajna povijest" Jeana-Pierrea Pécaua
Tu su i tri izložbe: u Galeriji 112 izložba originalnih radova Frana Strukana, jednog od najzanimljivijih autora mlađe generacije; na Akademiji likovnih umjetnosti posjetitelji mogu vidjeti izložbu "Hrvatski strip za djecu" posvećenu Robertu Bobu Solanoviću, te tradicionalnu izložbu nagrađenih radova natječaja Mladi lav 2026., koji i ove godine potiče dječju kreativnost i prve autorske korake
Festival koji se održava gotovo tri desetljeća ponovno je mjesto susreta autora, izdavača i ljubitelja stripa, pa 29. izdanje još jednom potvrđuje kako je Zagreb Comic Con jedno od najvažnijih događanja ove vrste u regiji, ali i šire