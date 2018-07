Hrvatski autori za svijet: I Matošev klasik na bugarskom

Ministarstvo kulture u svom će kontinuiranom financijskom pomaganju u prevođenju djela hrvatskih autora na strane jezike ove godine za prijevode 28 knjiga uložiti 51.500 eura.

Među autorima čija će djela dobiti hrvatsku državnu potporu za prijevode po nekoliko naslova imaju Miljenko Jergović, Olja Savičević Ivančević, Daša Drndić, Slavenka Drakulić... Tako će se na ukrajinski prevesti Jergovićev roman “Otac”, na talijanski Jergovićev roman “Wilimowski”, a na makedonski zbirku priča “Sarajevski Marlboro”. Ministarstvo će pomoći prijevod romana Slavenke Drakulić “Mileva Einstein, teorija tuge” na slovenski i engleski jezik, ali i prijevode romana “EEG” i “Doppelganger” nedavno preminule književnice Daše Drndić na engleski jezik.

Čak tri naslova Olje Savičević Ivančević našlo se među prijevodima koji su dobili potporu, a to su “Mamasafari” koji će biti preveden na engleski jezik (i to za američko izdanje), “Pjevač u noći” za talijansko izdanje i “Farewell, Cowboy” koji će objaviti VBT d.o.o. iz Ljubljane. Isti izdavač objavit će i knjigu Marinka Koščeca “A Handful of Sand”.

Država će dati potporu i za prijevod klasika kao što su to Antun Gustav Matoš na makedonski i bugarski jezik, Nikole Šopa na francuski jezik i Grigora Viteza na slovenski. Potporu je izborio i Pavao Pavličić, i to za češko izdanje opsežnog romana “Dixieland”, Luka Bekavac za talijansko izdanje nagrađivanog “Viljeva”, Robert Perišić za makedonsko izdanje “Užasa i velikih troškova”, Anka Žagar za francusko izdanje knjige s radnim naslovom “Murmure de la matiere” i Drago Štambuk za španjolsko izdanje zbirke “Croatiam Aeternam”.

Na makedonski će biti prevedena i knjiga Marka Pogačara “Bog neće pomoći” i Korane Serdarević “Nema se što učiniti”, a na španjolski zbornik Suvremena hrvatska drama.



Bugarski prijevod dobit će knjiga Mile Pavićević “Djevojčica od leda i druge bajke”, španjolski roman Miroslava Međimorca “Presvijetli i rabin” koji će izaći u Meksiku, engleski zbirka priča Asje Bakić, a njemački nagrađivani roman Slobodana Šnajdera “Doba mjedi”. Na ukrajinski će biti prevedena knjiga Zorana Žmirića “Blockbuster”. Iznos potpora kreće se od tisuću do pet tisuća eura.