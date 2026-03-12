Naši Portali
nagrađivani tekst Suzie Miller

Hit s Broadwaya i West Enda stiže na zagrebačke kazališne daske, a u ulozi ambiciozne odvjetnice Tessa našla se Nataša Janjić Medančić

Prima Facie
Luka Dubroja
VL
Autor
Hina
12.03.2026.
u 15:34

"Prima Facie" nije samo predstava – to je iskustvo koje vas neće ostaviti ravnodušnima. Nasmijat će vas, zalediti, uzdrmati i natjerati da dugo nakon spuštanja zastora razmišljate o onome što ste vidjeli

"Prima Facie", nagrađivani svjetski tekst Suzie Miller, koji se opisuje kao odvjetnički triler pun preokreta, oštrih dijaloga i emocionalnih lomova, bit će izveden 14. ožujka u Teatru Exit u režiji Anje Maksić Japundžić

U središtu priče je briljantna, ambiciozna odvjetnica Tessa koja suvereno vlada sudnicom - sve dok se pravila igre ne okrenu protiv nje. Karijeru je izgradila na vjeri u zakon, pravila i moć sudnice. Ona zna kako sustav funkcionira i zna u njemu pobjeđivati. Ali kada se osobno iskustvo sudari s pravilima tog istog sustava, sve u što je vjerovala počinje se raspadati. Ono što počinje kao dinamična sudska drama, pretvara se u osobnu bitku koja razotkriva pukotine sustava i postavlja neugodna, ali nužna pitanja, stoji u najavi predstave. 

Ističe se kako u izvedbi Nataše Janjić Medančić, predstava dobiva dodatnu snagu i magnetizam. "Njezina transformacija na sceni je fascinantna – od samouvjerene, duhovite i britke profesionalke do žene suočene s vlastitim slomom. Dinamična, intenzivna i emotivno razoružavajuća, njezina izvedba publiku vodi kroz smijeh, šok i tišinu u kojoj zastaje knedla u grlu", istaknuto je. "Prima Facie" nije samo predstava – to je iskustvo koje vas neće ostaviti ravnodušnima. Nasmijat će vas, zalediti, uzdrmati i natjerati da dugo nakon spuštanja zastora razmišljate o onome što ste vidjeli, dodali su iz Teatra. 

Prima Facie
Foto: Luka Dubroja

Kostimografkinja je Dženisa Pecotić, scenografkinja Andrea Lipej, a za glazbu su zaslužni Marko Levanić i Ivana Starčević.  Scenski pokret potpisuje Larisa Lipovac Navojec, a dizajn rasvjete i projekciju Petar Strmečki

Hit s Broadwaya i londonskog West Enda, dolazi na pozornicu u produkciji Petit teatra u suradnji sa Teatrom Exit

