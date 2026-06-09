Nižu se skandali! Nezadovoljni u Operi pišu nam o nepravilnostima Uprave

Večernji list dobio je pismo "Nepravilnosti u radu Opere HNK Split" kojeg potpisuju djelatnici Opere HNK Split koji zbog osvetoljubivosti Uprave žele, za sada, ostati anonimni.

Nepravilnosti na koje upozoravaju javnost grupirali su u devet točaka. U prvoj pitaju prema kojim je kriterijima v.d. Intendant odlučio da opera Don Carlos bude predstava otvaranja Splitskog ljeta. Šef dirigent ,koji je zaposlen u HNK Split nije podržao takvu programsku odluku jer predstava u izvornom obliku traje više od četiri sata i predstavlja veliki napor za ansamble pri temperaturama koje se očekuju, zbog čega neće dirigirati tom produkcijom.

Umjesto njega Uprava angažira dva gostujuća dirigenta, što za Kazaliste predstavlja dodatan, značajan financijski trošak. Indikativan je odabir upravo te opere, kao i činjenica da ona sadrži jednu od najznačajnijih basovskih uloga, koju bi izvodio v.d. Intendant i aktivirao bi honorarni ugovor čiji je iznos u konkretnom slučaju nebitan, ali otvara pitanje mogućeg sukoba interesa.

Nezadovoljni pozoravaju na katastrofalne propuste u organizaciji izvedbe "Kraljice lopte" na Starom placu zbog čega predstava nije održana te pitaju koliko su troškovi tog projekta. Posebnu točku posvetili su honorarnim angažmanima.

- U orkestru HNK Split kontinuirano se angažiraju vanjski suradnici iz drugih sredina, uključujući i strane državljane kojima se uz honorare osiguravaju i putni troškovi te smještaj. Među zaposlenicima postoji uvjerenje da v.d. ravnatelj Opere Frano Barović pri angažiranju vanjskih suradnika prednost daje osobama s kojima je profesionalno povezan iz razdoblja života i studija u Sloveniji, zbog čega se postavljaju pitanja o kriterijima dodjele honorarnih angažmana, koji za HNK Split predstavljaju ogroman trošak.Uz to treba istaknuti da Split i Hrvatska imaju vlastite mlade i obrazovane glazbenike kojima je, prema mišljenju dijela zaposlenika, dolaskom Frane Barovića na čelo Opere otežanje pristup angažmanima u HNK Split, iako su ranije uspješno obavljali te poslove, stoji u pismu.

Navode lošu organizaciju rada, rasporeda i da je v.d ravnatelj Opere unaprijedio Dajanu Stolić Bohnert na mjesto povjerenice zbora i na poziciju suradnice redatelja na projektu Ero s onoga svijeta iako nema odgovarajuću stručnu naobrazbu. Ista je članica KV imenovana od prošlog saziva Radničkog vijeća koje momentalno formalno ne postoji, a kojem je predsjedao sadašnji v.d Ravnatelj Opere. Zbog navedenih okolnosti dio zaposlenika smatra da u KV prvenstveno zastupa interese Uprave, a ne interese radnika HNK Split.

Anonimni se osvrću na umjetničko djelovanje zaposlenika izvan teatra, javne istupe v.d. ravnatelja Opere, operu "Dubravka" napravljenu sa UMAS-om.

Kako medalja uvijek ima dvije strane, tražili smo glede ovih navoda očitovanje v.d. intendanta Bože Župića. Poslat će nam ga čim završi sastanak u Ministarstvu kulture i medija.