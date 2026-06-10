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art fair nesvrstani

Tko prvi, njegova umjetnina: Požurite u Laubu, gdje će za vikend biti izloženo više od 300 radova

Drugo izdanje sajma umjetnina Boutique Art Fair NESVRSTANI u zagrebačkoj Laubi
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
10.06.2026.
u 13:52

Na sajmu će biti izložena kolekcionarski vrijedna djela velikana poput Ivana Kožarića, Đure Sedera, Ivana Picelja, Šime Vulasa, Borisa Bućana i Julija Knifera, dok suvremenu scenu predstavljaju autori kao što su Kristian Kožula, Marko Tadić, Igor Eškinja, Ivana Franke, Bojan Šumonja, Alem Korkut, Duje Jurić i Slaven Tolj

Deveto izdanje boutique art faira „Nesvrstani“ održat će se od 12. do 14. lipnja u Laubi – Kući za ljude i umjetnost, gdje će predstaviti više od 300 radova, vodeće galerije te etablirane i mlade umjetnike iz Hrvatske i inozemstva, najavili su organizatori.

Manifestaciju odlikuje snažan prodajni karakter po principu „tko prvi – njegova umjetnina“, bez aukcija, posrednika i skrivenih troškova, što posjetiteljima i kolekcionarima omogućuje izravan kontakt i razgovor s autorima i galeristima.

Ovogodišnje izdanje okuplja 12 galerija i 10 samostalnih umjetnika iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Među izlagačima su Galerija Kranjčar, Galerija Trotoar, Galerija Poola (Pula), Galerija Flora (Dubrovnik) i Galerija Themis, kao i međunarodne izlagači Kibla (Maribor), Y Gallery (Ljubljana) te Galerija Brodac (Sarajevo).

Na sajmu će biti izložena kolekcionarski vrijedna djela velikana poput Ivana Kožarića, Đure Sedera, Ivana Picelja, Šime Vulasa, Borisa Bućana i Julija Knifera, dok suvremenu scenu predstavljaju autori kao što su Kristian Kožula, Marko Tadić, Igor Eškinja, Ivana Franke, Bojan Šumonja, Alem Korkut, Duje Jurić i Slaven Tolj. Uz njih, prostor je otvoren i za radove mlađih generacija umjetnika koji tek izlaze na tržište.

Bogat izlagačko-prodajni program pratit će i večernji glazbeni sadržaji, pa će tako u petak navečer nastupiti grupa Mayales, dok je subota rezervirana za DJ-a Ozrena Kanceljaka Kancu.

Ključne riječi
kultura suvremena umjetnost sajam umjetnina vizualna umjetnost Art Fair Nesvrstani Lauba

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