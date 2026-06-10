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zabava za sve generacije

'Kraljevna na zrnu graška', TBF i 'Glavonja' na jednom mjestu: Zagrebački kvartovi kulture stižu na Volovčicu, Trnjansku Savicu i Kajzericu

Zagreb: Koncert TBF-a i Jazz orkestra HRT-a u Lisinskom
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
10.06.2026.
u 14:51

Ulaz na sve programe je slobodan, a za radionice je potrebno rezervirati svoje mjesto putem službene web-stranice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta sav program na otvorenom se odgađa

Novi, drugi ciklus Zagrebačkih kvartova kulture počinje uskoro i održat će se tijekom lipnja i srpnja u Volovčici, Trnjanskoj Savici i Kajzerici uz više od 40 različitih događanja i sudjelovanje brojnih umjetničkih kolektiva i umjetnika raznovrsnih formi. Program kao i dosad uključuje bogat kulturno-umjetnički sadržaj za sve generacije: koncerte, kazališne i plesne predstave za djecu i odrasle, filmske hitove, radionice, poeziju, izvedbe suvremenog cirkusa, tematske vođene šetnje po kvartovima te aktivne razgovore s građanima.

Program će se u organizaciji Ustanove Novi prostori kulture održati od 26. do 28. lipnja u Volovčici, od 10. do 12. srpnja u Trnjanskoj Savici te 18. i 19. srpnja u Kajzerici. 

Glazbeni program drugog ciklusa uključuje koncerte renomiranih glazbenih imena: kultnih splitskih hip-hopera The Beat Fleet (10. srpnja u Trnjanskoj Savici), kao i najpoznatijeg zagrebačkog rap dua Bolesna braća (27. lipnja u Volovčici), ali i izvedbu jednog od naših najnagrađivanijih i najstarijih hrvatskih ansambala – Zagrebačkih solista koji će 11. srpnja održati koncert na otvorenom u Trnjanskoj Savici. A kao i dosad, u sva tri kvarta će nastupiti i Zagrebački orkestar ZET-a koji već tradicionalnim maršem kroz kvart signalizira početak programa u svakom kvartu. 

Bolesna braća
Bolesna braća
Foto: Zagrebački kvartovi kulture

Kazališno-izvedbenim programom puno sadržaja se opet posvećuje najmlađima, ali i onima koji se tako osjećaju: kao i u protekle dvije godine u goste stižu članovi ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu koji će izvesti predstavu Vještica Hillary i uvrijeđeni kontrabas u režiji Krešimira Dolenčića, kroz koju će mlađe generacije moći na jednostavan način upoznati i uživati u čudesnom svijetu opere; potom Kraljevna na zrnu graška u interpretaciji kazališta Mala scena koja se u kontinuitetu izvodi od 1986. godine; predstava Morske avanture škampića Đure Teatra Tirena djecu će, uz vesele songove, upoznati s podmorjem i njegovim stanovnicima; zatim će se na programu naći i Koncert u kuhinji u izvedbi Teatra Puna kuća te lutkarska predstava Iš'o Viljo u dućan UO Lutkarske organizacije koju fakat trebamo – LOFT. Drugi ciklus uključuje i suvremeni ples, a predstava Bazen u dvorištu u produkciji UO Škvadre rezonira s publikom svih generacija, posebno tinejdžerima jer progovara o zagrebačkim alternativnim okupljalištima koja nestaju.

Morske avanture škampića Đure
Morske avanture škampića Đure
Foto: Zagrebački kvartovi kulture

Onima starijima namijenjene su sljedeće kazališne izvedbe: zabavna komedija Kazališta KNAP, Mater Noster, nastala prema tekstu Lucije Klarić, u režiji Borisa Kovačevića te izvedbi Tee Šimić i Katarine Arbanas de Romero, kao i otkačena crna komedija B Glad produkcije, Direkt u glavu, nastala prema tekstu Igora Weidlicha, u režiji i izvedbi glumaca Borka Perića i Filipa Detelića.

Drugi ciklus uključuje i program poezije u suradnji s Goranovim proljećem u okviru kojeg će kroz pjesničko-glazbenu improvizaciju i živu svirku biti predstavljeni radovi Dunje Bahtijarević, Miroslava Kirina i Dimitrija Dimitrijevića.

Filmski program donosi dvije dječje poslastice - Glavonja u režiji Marine Andree Škop i Vande Raýmanove aktualni je filmski kino-hit koji je uz više od 50.000 gledatelja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini postao najgledaniji hrvatski dječji igrani film snimljen prema originalnom scenariju. Riječ je o napetoj detektivskoj avanturi koja uključuje toplu priču o prijateljstvu, zajedništvu i prihvaćanju različitosti, a posebnost ove projekcije je što uključuje titl na hrvatskom jeziku namijenjen svima, a prilagođen je osobama s oštećenjem sluha te audiodeskripciju za slijepe i slabovidne osobe. Inkluzivna projekcija se realizira u suradnji s Udrugom Kultura svima svugdje. Bumbarovo ljeto novi je film redatelja Daniela Kušana koji predstavlja spoj pustolovine, misterije i društveno angažirane teme.

Glavonja
Glavonja
Foto: Zagrebački kvartovi kulture

Odraslima su namijenjeni danska crna komedija Posljednji Viking s Madsom Mikkelsenom u glavnoj ulozi, kao i recentan film renomiranog iranskog redatelja Jafara Panahija, Jedan običan incident – taj napeti, crnohumorni triler osvete istražuje moralne pukotine koje otvara trauma, a osvojio je brojne nagrade na najprestižnijim festivalima, uključujući Zlatnu palmu na filmskom festivalu u Cannesu kao i četiri nominacije za Zlatni globus. Pored toga, u program je uvršten i film Privatan život, intrigantna kriminalistička drama renomirane francuske redateljice Rebecce Zlotowski s Jodie Foster u glavnoj ulozi.

Program uključuje i niz izvedbi te popratnih radionica suvremenog cirkusa u produkciji Cirkus kolektiva, Cirkorame, Loop Cirkusa i kolektiva QUOZ A´ DURAC koji uključuju elemente žongliranja, klaunerije, fizičkog teatra, kabareta kao i niz radionica – od žongliranja i balansiranja do plesa na svili. 

Brojne su i raznovrsne radionice u kojima, pod vodstvom likovnih umjetnica poput Agate i Apolonije Lučić, mogu sudjelovati svi zainteresirani stanovnici Zagreba – od radionice vezenja, izrade fanzina, izrade kolaža, slikanja na otvorenom pa sve do akcije čišćenja Volovčice uz podršku Čistećih medvjedića. Kroz vođene tematske šetnje otvorit će se i prilika za upoznavanje kvartova ili njihovih segmenata iz različitih vizura: predavanje o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Zagrebačkog velesajma održat će Sonja Leboš, murale Trnjanske Savice predstavit će umjetnik s kvarta Lav Paripović, dok će o ženskoj povijesti potonjeg kvarta educirati Iva Silla. U Trnjanskoj Savici vlastite će murale za vrijeme Zagrebačkih kvartova kulture naslikati i predstaviti umjetnici Klara Rusan – Klarxy i Marin Remić – Tužni Marin u Čizmama. U Volovčici će biti postavljena i audiovizualna instalacija Super žene i njihove priče autorice Ane Hušman i Ivana Marušića Klifa, nastala u okviru Festivala svjetla 2025. i Turističke zajednice grada Zagreba, u sklopu koje će svi posjetitelji na zidovima zgrada imati priliku upoznati važne i inspirativne žene koje su ispisale žensku povijest u Hrvatskoj: od Ivane Brlić Mažuranić, Mije Čorak Slavenske i Marije Jurić Zagorke do Vesne Parun.

Prvi ciklus manifestacije održan je tijekom travnja i svibnja u Dugavama, Podsusedu, Krugama i Lučkom te okupio više od 10 000 susjeda, dok će treći biti održan u rujnu u Sesvetama i Stenjevcu. U ovogodišnjem izdanju projekta u stotinjak će događanja sudjelovati više od 200 umjetnika u devet različitih kvartova. 

Ulaz na sve programe je slobodan, a za radionice je potrebno rezervirati svoje mjesto putem službene web-stranice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta sav program na otvorenom se odgađa. Zagrebački kvartovi kulture projekt je u organizaciji Centra za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture, a održava se uz podršku Grada Zagreba. Sve informacije o programima u kvartovima dostupne su na www.kvartovikulture.hr. 

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kultura glavonja film cirkus radionica predstava za djecu predstava bolesna braća TBF Glazba i politika koncert barokne glazbe Kajzerica trnjanska savica Volovčica Zagrebački kvartovi kulture

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