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Polemika

Marin Blažević odgovara Dubravki Vrgoč: Zašto ste nam lagali, opet?

14.05.2014., Zagreb, Sljeme - U dvoristu bivseg planinarskog doma Adolfovac odrzana je konferencija za medije povodom zagrebacke izvedbe predstave Aleksandra Zec redatelja Olivera Frljica. Marin Blazevic. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Milena Zajović
10.06.2026.
u 17:02

Nakon što je bivši intendant HNK Rijeka javnim pismom ustvrdio da je njegova nasljednica Dubravka Vrgoč lažirala podatke u službenoj dokumentaciji riječkog HNK, a ona mu također javno odgovorila, Blažević nam je poslao nastavak polemike

Nakon otvorenog pisma Marina Blaževića bivšeg intendanta Marina Blaževića u kojem optužuje aktualnu intendanticu Dubravka Vrgoč da je svjesno manipulirala službenim izvješćima HNK-a kako bi svoju prvu godinu mandata prikazala uspješnijom nego što jest, a koje je podiglo veliku prašinu u kulturnim krugovima, na stranicama Večernjeg lista objavljena je i reakcija riječkog HNK. Polemika tu ne staje, jer ponovno nam se obratio i Marin Blažević, s novim pismom nazvanim "zašto ste nam lagali - opet?" koje, kao i prethodna, objavljujemo i cijelosti.

Poštovana kolegice Vrgoč,

Pročitao sam Vaše reagiranje. Odgovorit ću Vam u nadi da ćete potom poduzeti jedine ispravne radnje – naime pokrenuti postupak izmjene odnosno ispravljanja službene dokumentacije, sa svim koracima koje takva procedura podrazumijeva. 

Prvo, odlično! Sadržajem reagiranja zapravo ste potvrdili da su sporna izvješća i u njima navedeni podaci – netočni. Uzaludan Vam je pritom pokušaj retoričkog umivanja, da je naime riječ samo o „određenim neusklađenostima“. Zaboga, kolegice Vrgoč, iz Izvješća o ostvarenju programa za 2024. izbrisano je, da ponovim, deset (10!) premijernih naslova i cijeli jedan festival, 16. Riječke ljetne noći. Nestalo je, dakle, brojem i opsegom više od cjelokupnog premijernog programa jednog gradskog kazališta, primjerice Zagrebačkog kazališta mladih. Pa tko će Vam povjerovati da se tako nešto moglo dogoditi – slučajno? 

Drugo, ulovljeni s prstima u pekmezu, umjesto da se ispričate i korigirate, Vi ste izveli argumentacijsku vratolomiju i plasirali antologijsku besmislicu. Vaša obrana u biti glasi: za eliminaciju gotovo 19.000 gledateljica i gledatelja iz Izvješća o ostvarenju programa za 2024. godinu odgovorne su – „stručne službe“ pod mojom upravom. Dakle, Vi doista mislite da će Vam netko povjerovati, pa bio to i neki sud kojim prijetite, da bi u posljednjim danima mandata netko, po mojim direktivama, uklanjao iz evidencije više od stotinu programa, već spomenutih 10 premijera te tisuće gledateljica i gledatelja? Uprava na odlasku bi se tako, slijedom Vašeg izlaganja, bavila smanjivanjem svojih rezultata i umanjivanjem svojih uspjeha. Doista urnebesna teza!

Treće, nas dvoje se očito suštinski razlikujemo u shvaćanju i metodama upravljanja. Te stručne službe nisu roboti koji „servisiraju rad uprave“, kako Vi to hladnokrvno formulirate, a nisu niti neka vanjska firma angažirana za obavljanje određenih poslova. To su zaposlenice i zaposlenici, osobe, čijim radom ste dobili mandat upravljati. Prebacivanjem odgovornosti na stručne službe, odnosno, Vašim pojmovnikom, „servise“, zapravo demonstrirate zapanjujuću neodgovornost i nerazumijevanje prava i obaveza jedne ravnateljice odnosno intendantice. Treba li Vam doista pojašnjavati da ste samo Vi ona koja „upravlja radom nacionalnog kazališta, osmišljava, organizira i provodi umjetnički program i za njega je odgovorna, organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa kazalište u pravnom prometu i pred tijelima javne vlasti...” Kolegice Vrgoč - treba li Vam nastaviti citirati Zakon o kazalištima? 

Četvrto i zaključno, oni koji su za Vas „servis“ za mene su bili suradnice i suradnici. Upravo stoga što dobro pamtim kako ste se ponašali nakon preuzimanja uprave ZKM-a od Slobodana Šnajdera, a HNK u Zagrebu od Ane Lederer, u suradnji s kolegicama i kolegama iz Službe promidžbe, marketinga i prodaje pripremljeno je „Mandatno izvješće intendanta 2017. -2024.“ Isto je još uvijek dostupno i na internetskim stranicama riječkog HNK. U opsežnoj knjizi od 416 stranica nalazi se i Tablica programa i posjetitelja (str. 182 i 183). Mandatno izvješće Vam je uručeno prilikom primopredaje u posljednjem tjednu prosinca 2024. godine, a 30. 12. kolegice iz spomenute stručne službe još su jednom ažurirale evidenciju broja gledateljica i gledatelja te ubrojile i one koji su kupili posljednje ulaznice u mojem mandatu. 

Kako sam i naveo u prvotnom otvorenom pismu, ta je ažurirana statistika, zajedno s Mandatnim izvješćem, predana na znanje novinarkama i novinarima koji su nazočili mojoj posljednjoj tiskovnoj konferenciji u ulozi intendanta. U reagiranju na otvoreno pismo, kolegice Vrgoč, Vi ste opet – lagali. Lagali ste da niste mogli znati točne podatke te ponovili mantru o „povratku publike“. Zar još niste naučili da u svijetu alternativnih činjenica najprije zalutaju oni koji prvi pregaze istinu? Ako ste točne brojke imali, dakle morali znati istinu, zašto ste onda Kazališnom vijeću, Gradonačelnici i Gradskom vijeću uputili službene dokumente s netočnim podacima? 

Ključne riječi
polemika HNK Ivana plemenitog Zajca HNK Rijeka skandal korupcija Dubravka Vrgoč marin blažević

Komentara 1

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Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
18:05 10.06.2026.

“Neka institucije rade svoj posao”.Prste na pregled…

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