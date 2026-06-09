Teške optužbe bivšeg intendanta: U laži su kratke noge, Dubravka Vrgoč krivotvorila je podatke!

U otvorenom pismu bivši intendant Marin Blažević optužuje aktualnu intendanticu Dubravka Vrgoč da je svjesno manipulirala službenim izvješćima HNK-a kako bi svoju prvu godinu mandata prikazala uspješnijom nego što jest. Tvrdi da je iz statistike za 2024. godinu izbrisano više od stotinu programa, gotovo 19.000 gledatelja, deset premijera te cijeli festival Riječke ljetne noći, čime je umjetno smanjen rezultat prethodne uprave.

Prema Blaževiću, takvim je prikazivanjem stvoren dojam da je 2025. donijela "rekordnu" posjećenost i "povratak publike u kazalište", iako je dio tog rasta posljedica drukčijeg evidentiranja programa i publike. On tvrdi da se ne radi o statističkoj pogrešci nego o namjernom krivotvorenju službene dokumentacije koja je prezentirana Kazališnom vijeću, Gradu Rijeci i Ministarstvu kulture.

U završnici pisma upozorava da bi, ako su njegovi navodi točni, takvo lažno prikazivanje podataka moglo imati i pravne posljedice, a ne samo služiti za PR-promociju aktualne uprave. Otvoreno pismo koje je poslano Večernjem listu prenosimo u cijelosti.

Otvoreno pismo bivšeg intendanta Marina Blaževića, aktualnoj intendantici Dubravki Vrgoč

ZAŠTO STE NAM LAGALI?

Poštovana kolegice Vrgoč,

Upućujem Vam ovo pismo povodom evidentnog lažiranja službene dokumentacije nacionalnog kazališta kojem ste na čelu od 1. siječnja 2025. godine. Očito s namjerom da prvu godinu mandata prikažete uspješnijom nego što je zapravo bila, iz izvješća za prethodnu 2024. godinu eliminirali ste više od stotinu programa i tisuće gledateljica i gledatelja. Vašem „obaranju rekorda“, kako je glasila vijest koju ste servirali javnosti, uz refren o „povratku publike u kazalište“, zapravo je prethodilo „obaranje“ publike koja je i prije Vašeg dolaska u Rijeku posjećivala HNK Ivana pl. Zajca.

Da se odmah razumijemo – ovo pismo nije komentar Vašeg programa. Tijekom osam godina, u dva mandata, imao sam sasvim dovoljno vremena i prilika demonstrirati što znam i umijem. U okolnostima koje se uvijek mijenjaju, od financijskih do političkih, red je sada na Vama da se nosite sa svojim prilikama i neprilikama. Ovim pismom osvrćem se samo na Vaše falsificiranje podataka o zaključnoj godini mojeg mandata.

Pitate li se zašto Vam pišem tek sada, moram priznati da mi niti na kraj pameti nije bilo da bi razmjeri Vašeg obmanjivanja mogli biti toliko ekstremni, sve dok početkom travnja ove godine, potaknut prigodom nebitnom za ovo pismo, nisam na internetskoj stranici riječkog HNK uzalud pokušavao pronaći Izvješće o ostvarenju programa za 2024. godinu, kojega je sastavni dio i statistika posjećenosti svih programa u produkciji i gostovanja u organizaciji Kazališta. Pa zar ne bi Vaše „obaranje rekorda“ bilo impresivnije da je netko doista mogao usporediti rezultate iz 2025. s onima iz „oborene“ 2024., kao i prethodnih godina? Kakvo je to „obaranje rekorda“ ako su prethodni rezultati zatajeni? Ili – lažirani?

Kao što Vam je poznato, zatražio sam da na internetskoj stranici Kazališta objavite Izvješće o realizaciji programa sa statistikom posjećenosti za 2024. godinu, što ste napokon učinili tek početkom svibnja 2026., dakle više od godinu dana nakon što je o tom istom nedostupnom, pa dakle i nepoznatom Izvješću, Kazališno vijeće raspravljalo još krajem ožujka 2025.

Običan propust? Ili podvala?

Kako biste Vi, kolegice Vrgoč, protumačili ovakve diskrepancije:

– U statistici za Vašu prvu riječku intendantsku 2025. godinu, naveli ste ukupno „rekordnih“ 99.813 gledatelja te tako argumentirali „obaranje rekorda“ i „povratak publike u kazalište“.

– U Godišnjem izvješću za 2024. podnesenom gradonačelnici Rinčić i Gradskome vijeću u listopadu 2025., donedavno dostupnom na internetskim stranicama Grada, ali ne i Kazališta, naveli ste brojku od samo 55.740 gledatelja, po kojoj ispada da je tijekom 2024. riječki HNK još uvijek bio pandemijska enklava. U tom se Izvješću pozivate i na prilog, naime „Statistiku za 2024.“, ali priloga – nema.

– U Izvješću o realizaciji programa za 2024., koji ste sa zakašnjenjem od preko godinu dana i na moje inzistiranje napokon objavili 5. svibnja 2026., izbrojano je 68.899 gledatelja.

– Međutim, u Mandatnom izvješću koje sam Vam predao krajem prosinca 2024., pa prezentirao i predstavnicima medija na oproštajnoj tiskovnoj konferenciji 30. prosinca, mogli ste pronaći i već pripremljenu statistiku za 2024. godinu s ukupnom brojkom od 87.594 gledateljice i gledatelja.

Da se razlika broji u nekoliko stotina, pa i tisuću gledatelja i gledateljica, moglo bi se govoriti o „statističkoj pogrešci“, no kako ste mogli, kolegice Vrgoč, izbrisati njih gotovo 20.000? Zar je zov PR mantre o „povratku publike u kazalište“ bio toliko neodoljiv da ste bili spremni tako besramno lagati?

Naveli ste da je Hrvatska drama tijekom 2024. realizirala samo dvije premijerne produkcije, premda je točna brojka – šest.

Još nevjerojatnije, naveli ste da je Talijanska drama tijekom 2024. realizirala samo jednu (1!) premijernu produkciju, premda ih je imala – četiri (4!).

Iz premijerne produkcije Opere tijekom 2024. maknuli ste 1 premijeru i evidentirali 4 umjesto 5, a Baletu ubilježili 2 premijere, premda su realizirane 4.

Ukratko, samo iz premijerne produkcije tijekom 2024. godine izbrisali ste ni više niti manje nego 10 naslova. Deset! Gledano zajedno s reprizama – naprosto ste izbrisali 73 izvedbe predstava Hrvatske i Talijanske drame, Opere i Baleta, pritom uopće ne računajući Vaše manipulacije s brojem gostovanja.

U evidenciji koncertnih programa naveli ste da je tijekom 2024. održano samo 10 koncerata, nasuprot točnom podatku – 22! Kad smo već kod koncerata, posebno je intrigantan njihov broj u izvješću za Vašu prvu godinu mandata. U statistici navodite da je tijekom 2025. izvedeno čak 27 „simfonijskih koncerata“, no kad se pogleda o kakvim je koncertima zapravo riječ, nalazimo ondje da u Vašu „definiciju“ simfonijskog koncerta ulaze i sljedeći programi: „Kanat na žici: koncert Tamburaškog orkestra HRT-a i Klape Kastav“; „Božićni koncert zbora i solista“ uz klavirsku pratnju, te naravno koncerti rock bendova s Riječkim simfonijskim orkestrom.

Iz Izvješća za 2024. godinu odstranili ste 16. Riječke ljetne noći koje su održane od 23. lipnja do 20. srpnja 2024. godine, dakle čitav jedan festival, pa tako na otvaranju zapravo 17. Riječkih ljetnih noći u lipnju 2025. godine gradonačelnici Rinčić podmetnuli tezu da Rijeka „ponovno ima Riječke ljetne noći“.

Kolegice Vrgoč, kako glasi ona narodna? „U laži su kratke noge“? Čitateljice i čitatelji ovog otvorenog pisma uopće ne moraju vjerovati meni odnosno brojkama koje navodim. Dovoljno će biti da sami prelistaju opisne dijelove Izvješća za 2024. godinu, još uvijek dostupnog na internetskim stranicama Kazališta, pa ondje pronađu programe koji su iz statistike jednostavno uklonjeni, ne bi li “obaranje rekorda“ i „povratak publike u kazalište“ djelovali – monumentalnije.

Kolegice Vrgoč, zašto Vam je uopće bilo potrebno prikazati da je u 2024. godini realizirano 128 programa manje nego što uistinu jest (dakle 470, a ne 342), i to za 18.695 manje gledatelja i gledateljica nego što ih je zapravo bilo (87.594, a ne 68.899)? Zašto ste morali lagati, kad ste i s istinitim podacima mogli informirati javnost da se u prvoj godini Vašeg mandata lijepo povećao broj gledatelja, posebno kad se pribroji čak 28 programa s „besplatnim ulazom“ (od 40) u sklopu Riječkih ljetnih noći 2025, te tzv. „specijalni programi“ koje ste organizirali za slučajne prolaznike ispred zgrade Kazališta, po riječkim kvartovima i diljem Županije, pa za čak 10 takvih skečeva evidentirali 10 puta okruglo 100 gledatelja. Zbilja precizno!

Jasno mi je da neki mogu ovo pismo smatrati običnim zanovijetanjem, no čitav slučaj nije toliko bezazlen znamo li da su ovakve krivotvorine prezentirane Kazališnom vijeću riječkog nacionalnog kazališta, Gradskome vijeću Rijeke te vjerojatno Ministarstvu kulture i medija. Takve krivotvorine, kolegice Vrgoč, nisu samo poslužile kao scenariji za Vaše medijske nastupe, nego i kao referentni materijali za evaluaciju rezultata i donošenje odluka o financiranju rada i programa Kazališta. S time na umu, Vaša se situacija nemalo komplicira, jer lažno prikazivanje podataka u službenoj dokumentaciji javne ustanove nije samo pretpostavka za jeftine PR manevre, nego i čin s mogućim pravnim posljedicama.

Pozdravljam Vas,

Marin Blažević