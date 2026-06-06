Dekadencija skrivena pod sjajem: Tko je, zaboga, doveo Lady Cheveley u visoko britansko društvo?

Sir Robert Chiltern, muž čija se karijera nalazi u samom središtu Wildeove drame, možda nije idealan, no "Idealan muž" idealna je predstava za završnicu sezone Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. I zato, u prvom redu, nakon jučerašnje premijere treba čestitati ravnateljici Drame Teni Štivičić koja nam je, kao šlag na torti ove sezone, servirala društveni komentar prepun humora, cinizma, paradoksa i još kojekakvih stilskih figura koje vežemo uz neponovljivog irskog dramatičara Oscara Wildea.

Ipak, tek je to početak pohvala za ovu produkciju koja će, vjerujem, još dugo živjeti na daskama našeg nacionalnog kazališta jer osim što će vas nasmijati, ova drama začarat će vas svojom glumačkom postavom, scenografijom, kostimima, glazbom, svjetlima ili, jednostavnije rečeno, svim svojim dijelovima koji na scenu tako odano donose dašak engleskog viktorijanskog doba kojemu ne treba osuvremenjivanje kako bi bio relevantan za današnje vrijeme. To je pljuska - ona prava, direktna i nemilosrdna, a opet tako duhovita i zaigrana. Nju znaju servirati samo oni veliki umjetnici koji svoju genijalnost prijavljuju carinicima na granici - i da, Wilde je to jednom prilikom zaista učinio.

Radnja ove drame napisane 1895., što će reći iste godine kad je otvorena i zgrada Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, započinje u domu već spomenutog Sira Roberta Chilterna (Igor Kovač) i njegove supruge Lady Chiltern (Daria Lorenci Flatz), a odmah na početku upozorit ću vas da prije premijere malo razgibate glavu i vrat jer divim se onima koji će već u, recimo, petoj minuti predstave, na zvuke sjajne elektroničke glazbe Kirila Džajkovskog, uspjeti ostati mirni. No, vratimo se zabavi. Dakle, osim uobičajenih aktera britanskog viskog društva, toga se dana na zabavi pojavila (samo u početku) zagonetna Lady Cheveley (Ana Begić Tahiri), čiji je plan raskrinkati Sira Chilterna. Naime, Lady Cheveley, koja je doputovala čak iz Beča, posjeduje pismo koje dokazuje kako je Sir Chilternova karijera izgrađena na prijevari i prodaji državnih tajni, a s obzirom na to da je Sir Chiltern ugledni političar i muž (također samo u početku) besprijekorno moralne Lady Chiltern, curenje ovih informacija u javnost uvelike bi naškodile njegovom ugledu. Bio bi to, bez sumnje, pravi skandal, afera koja bi ga koštala svog onog dvadesetogodišnjeg mukotrpnog rada u politici (koja je, kako kaže, plemenit posao), a to si, dakako, Sir Chiltern ne može dopustiti.

Ovo politički vrlo provokativno Wildeovo djelo, u prijevodu Gorana Čolakhodžića, na pozornicu zagrebačkog HNK postavio je Aleksandar Popovski

I tako, dok Sir Chiltern pokušava spasiti svoju blistavu karijeru, a i brak, malo-pomalo otkrivamo kako je cijelo ponosno britansko visoko društvo zapravo jedna velika dekadentna kaljuža prepuna skrivenih istina, a sve to nikada ne bi izašlo na vidjelo da je Lady Cheveley jednostavno ostala u Beču. Pa tko ju je, zaboga, i zbog čega doveo u njihov život?

Možda najviše, iako je cijeli ansambl zaista sjajan, u ovoj izvedbi treba pohvaliti Lanu Barić, Sir Chilternovu zaigranu mlađu sestru Mabel, Krešimira Mikića, Vikonta Goringa koji život vidi samo kao razlog za zabavu a koji naposljetku postaje Mabelin muž (i to idealan, ako smijem dodati), te Anu Begić Tahiri koja na neizmjerno simpatičan način igra manipulativnu ženu koja se bavi organiziranim kriminalom. Ne, pardon, primamljivim poslovnim ponudama.

U ostalim ulogama gledali smo: Igora Kovača kao Sira Roberta Chilterna, Dariju Lorenci Flatz kao Lady Chiltern, Milana Pleštinu kao Erla Cavershama, Bojana Navojca kao Phippsa, Barbaru Vicković kao Lady Markby, Jelenu Perčin kao gospođu Marchmont, Lucu Anić kao Lady Basildon te Kristijana Potočkog kao Tommyja Trafforda, a u predstavi je sudjelovao i ansambl Baleta (Ivančica Alajbeg, Daria Brdovnik, Katarina Bužić, Vito Križnjak, Ovidiu Muscalu, Dan Rus, Luna Jušić, Vera Kreitmeyer, Laura Leko, Francesco Mezzoli).

Ovo politički vrlo provokativno Wildeovo djelo, u prijevodu Gorana Čolakhodžića, na pozornicu zagrebačkog HNK maestralno je postavio makedonski redatelj Aleksandar Popovski, a za adaptaciju teksta zaslužan je dramaturg Dino Pešut. Autor sjajne glazbe već je spomenuti Kiril Džajkovski, scenografiju koja na trenutke okupira cijelu pozornicu (doslovno cijelu, jer u pitanju je ogroman balon čije napuhavanje označava kraj svakog čina) potpisuje Vanja Magić, a kostimografkinja je Mia Popovski. Naposljetku, no ništa manje važno, oblikovanje svjetla potpisuje Vesna Kolarec, dok je za scenski pokret zaslužan Pravdan Devlahović. Svima njima, kao i kompletnom glumačkom i baletnom ansamblu, čestitam na sjajnoj premijernoj večeri, a svima vama preporučujem da najesen pokušate ugrabiti karte za "Idealnog muža" jer sve su lipanjske izvedbe - na vašu žalost, a na njihovu sreću - rasprodane.