Iva Hraste Sočo: 'U drugi mandat ulazimo osnaženi brojnim partnerstvima, novim koprodukcijama i gostovanjima'

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu u sezoni 2025./2026. ostvarilo je niz međunarodnih gostovanja, koprodukcija i suradnji s europskim kazalištima svojim dramskim, opernim i baletnim repertoarom nastavljajući kontinuitet međunarodne razmjene produkcija, ali i umjetnika.

„Međunarodna suradnja jedan je od ključnih strateških ciljeva Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, a rezultati ostvareni tijekom sezone 2025./2026. potvrđuju da smo na tom putu postigli znatan iskorak. Posebno me raduje što u drugi mandat ulazimo osnaženi brojnim partnerstvima, novim koprodukcijama i gostovanjima te sve snažnijom prisutnošću našega Kazališta na europskoj kulturnoj sceni. Ostvareni umjetnički i organizacijski uspjesi, kao i zadovoljstvo naših međunarodnih partnera suradnjom sa zagrebačkim HNK-om, stvaraju čvrste temelje za nove projekte i još intenzivnije međunarodno djelovanje u godinama koje dolaze. Uvjereni smo da upravo kroz otvorenost, razmjenu i suradnju možemo dodatno obogatiti hrvatski kulturni prostor te istodobno promovirati izvrsnost naših umjetnika i ansambala u europskom i svjetskom kontekstu.“, istaknula je intendantica Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste Sočo.

Ansambl Drame gostovao je s predstavom "Budi uvijek kao zmaj" Espija Tomičića u režiji Olje Lozice u Kazalištu Manoel na Malti u sklopu projekta DoSEL koji je financirao program Kreativna Europa Europske unije.

"Budi uvijek kao zmaj" Foto: HNK u Zagrebu

S predstavom "Zločin i kazna" Fjodora Mihajloviča Dostojevskog u režiji Jerneja Lorencija Drama je gostovala u Nacionalnom teatru Ivana Vazova u Sofiji, dok će 4. rujna zagrebačka publika ugostiti bugarski nacionalni dramski ansambl s predstavom "Arms and the Man" (Oružje i čovjek) autora Bernarda Shawa u režiji Johna Malkovicha. Radi se o prvoj predstavi u sklopu projekta HNK2EU – Ciklus europskog kazališta u Zagrebu koji središnje nacionalno kazalište pokreće najesen.

Zločin i kazna Foto: HNK u Zagrebu

Prije samoga kraja aktualne sezone, Drama HNK u Zagrebu gostuje s predstavom "Zbilja" Tomislava Šobana u Mariboru, gdje je selektirana u program uglednoga festivala „Borštnikovo srečanje”.

Na početku sezone 2025./2026. treći po redu Zagrebački operni festival publici je ponudio bogat glavni i popratni program. Festival je otvorila Opera zagrebačkog HNK-a uspješnim naslovom "Werther" Julesa Masseneta pod ravnanjem šefa dirigenta Opere Piera Giorgia Morandija u koprodukciji s Teatrom Carlo Felice u Genovi.

Tri gostujuće produkcije uglednih europskih opernih kuća obilježile su program ovosezonskog zagrebačkog opernog festivala: "Manon Lescaut" Giacoma Puccinija u izvedbi Slovenskog narodnog gledališča Opera i balet Ljubljana, Wagnerova "Die Walküre" u produkciji Sofijske opere i baleta te Verdijev "Otello" Slovenskoga narodnog gledališča Maribor.

Verdijeva "Aida" nastala kao velika međunarodna koprodukcija HNK-a u Zagrebu, Teatra Massimo iz Palerma i Nacionalnog kazališta Csokonai iz Debrecena, premijerno je izvedena 27. veljače 2026. pod glazbenim vodstvom šefa dirigenta Piera Giorgia Morandija u režiji Marija Pontiggie. U ožujku je potom održana i svečana gala izvedba s nastupom svjetske operne zvijezde Stefana La Colle u ulozi Radamesa, koji se na zagrebačku pozornicu vraća 11. rujna, kada će ponovno nastupiti u "Aidi" na otvorenju četvrtoga međunarodnog Zagrebačkog opernog festivala.

Među važnim opernim koprodukcijskim projektima istaknuli su se Wagnerov "Tannhäuser", u režiji Francka Van Laeckea realiziran u suradnji sa Slovenskim narodnim gledališčem Maribor, čija je premijera bila 15. svibnja 2026., a koji će zahvaljujući međunarodnoj platformi OperaVision, koju sufinancira Europska unija, biti dostupan globalnoj publici besplatnim prijenosom od 19. lipnja do 19. prosinca 2026. godine.

"Tannhauser" Foto: HNK u Zagrebu

Opera HNK u Zagrebu krajem sezone ugostit će Poljsku kraljevsku operu iz Varšave, koja će 28. lipnja 2026. godine održati komorni koncert solista "Opera buffa", koji se održava ususret njihovom gostovanju na rujanskom Zagrebačkom opernom festivalu s produkcijom Rossinijeve "Talijanke u Alžiru".

U sklopu festivala Zagreb Classic, u organizaciji Turističke zajednice Grada Zagreba, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu najavljuje koncert na kojem će, uz Zbor i Orkestar HNK u Zagrebu, pod ravnanjem maestra Ivana Repušića, nastupiti i dvoje istaknutih američkih opernih umjetnika. Riječ je o sopranistici Erin Morley, jednoj od vodećih lirskih sopranistica današnjice i redovitoj solistici njujorške Metropolitan Opere, te tenoru Lawrenceu Brownleeju, jednom od najcjenjenijih belcanto tenora na svjetskoj opernoj sceni.

Aktualna baletna sezona započela je premijerom baleta "Orašar" Petra Iljiča Čajkovskog u koreografiji Rudolfa Nurejeva, u studenome 2025. godine. Jedna od najpoznatijih i najzahtjevnijih verzija ovoga baletnog klasika dočekana je s velikim zanimanjem i oduševljenjem zagrebačke publike te se potvrdila kao jedan od najznačajnijih baletnih događaja posljednjeg desetljeća. Međunarodne baletne suradnje obilježila je 13. travnja gala izvedba baleta "Trnoružica" u koreografiji Paula Chalmera u kojoj su gostovale zvijezde milanskoga kazališta Teatro alla Scala, primabalerina Nicoletta Manni i prvak baleta Timofej Andrijashenko. Na taj je način HNK u Zagrebu nastavio praksu umjetničke razmjene s vodećim europskim baletnim institucijama. Zagrebačka publika već je imala prigodu upoznati Nicolettu Manni i Timofeja Andrijashenka na Baletnom gala koncertu 2022. godine te u naslovnim ulogama baleta "Labuđe jezero" 2024. i "Giselle" 2025. godine.

Primabalerina Nicoletta Manni i prvak baleta Timofej Andrijashenko Foto: HNK u Zagrebu

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu sudjelovalo je i u različitim oblicima međunarodne suradnje i umrežavanja u najvećim europskim kazališnim organizacijama i mrežama. Među njima su European Theatre Convention (ETC), FEDORA i Opera Europa, u kojoj intendantica zagrebačkoga HNK-a dr. sc. Iva Hraste-Sočo obnaša dužnost potpredsjednice.