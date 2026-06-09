Drama se nastavlja: Božo Župić odgovorio nezadovoljnim zaposlenicima Opere HNK Split

Radi točnog informiranja zaposlenika i javnosti dužni smo ukazati na niz netočnih i tendencioznih tvrdnji iznesenih u predmetnom dopisu.



1. Don Carlos i Splitsko ljeto

Opera Don Carlos jedno je od najvažnijih djela svjetske operne literature te je već bila izvođena na Peristilu. Za Splitsko ljeto predviđena je kraća standardna izvedbena verzija, a ne integralna verzija dulja od četiri sata kako se netočno navodi. Angažman dodatnog dirigenta predstavlja uobičajenu opernu praksu i ne stvara izvanredne troškove. Također, netočne su tvrdnje da je odabir naslova povezan s osobnim interesima v.d. intendanta, koji svoje umjetničke angažmane obavlja za simboličnu naknadu od jednog eura.

2. Kraljica lopte

Predstava je organizirana u standardnim uvjetima za izvedbe na otvorenom. Dva dana prije izvedbe vremenska prognoza bila je povoljna, a otkazivanje je uzrokovala viša sila u obliku obilne kiše neposredno prije početka programa. Projekt je realiziran u sklopu programa proslave Dana grada Splita, a svi troškovi provedeni su sukladno odobrenom financijskom planu.

3. Honorarni angažmani

Vanjski suradnici angažiraju se zbog nedostatnog broja stalno zaposlenih instrumentalista. Kriteriji angažmana su isključivo umjetnička kvaliteta i potrebe produkcije, a ne nacionalnost ili osobna poznanstva. Posebno ističemo da će opera Don Carlos biti izvedena s podjelom sastavljenom isključivo od hrvatskih umjetnika.

4. Organizacija rada

Nije prekršen nijedan zakon, pravilnik niti drugi propis. Opera HNK Split tijekom prvih šest mjeseci 2026. realizirala je iznimno zahtjevan program koji uključuje dvije premijere, pet repriznih opernih naslova te čak tri Tijardovićeve operete na repertoaru. Eventualno nezadovoljstvo dijela zaposlenika može se promatrati isključivo kao posljedica povećanog opsega posla.

5. Predstavnik radnika u Kazališnom vijeću

Djelatnica koja obavlja administrativne poslove uz umjetnički rad posjeduje odgovarajuće glazbeno obrazovanje i kompetencije za takve poslove. Funkcija povjerenice zbora nije nespojiva s njezinim angažmanom niti predstavlja sukob interesa.

6. Umjetničko djelovanje izvan Kazališta

Prema svim zaposlenicima postupa se jednako. Prioritet uvijek imaju obveze prema HNK Split, a vanjski angažmani odobravaju se samo kada ne ugrožavaju realizaciju programa matične kuće.

7. Javni istupi ravnatelja Opere

Pojedine izjave izdvojene su iz konteksta intervjua te se interpretiraju na način koji ne odgovara njihovu stvarnom značenju. Ravnatelj Opere kontinuirano surađuje s akademskim institucijama i svojim djelovanjem potvrđuje poštovanje prema obrazovanju, stručnosti i umjetničkoj izvrsnosti.

8. Koprodukcija Dubravka

Članovi zbora u vrijeme pripreme projekta već su bili dosegnuli maksimalan broj predviđenih radnih termina. Sudjelovanje u projektu stoga je riješeno kroz dobrovoljan honorarni angažman kako bi se poštovali zakonski i organizacijski okviri rada.

9. Dosljednost u postupanju

Tvrdnje o sukobu interesa nisu utemeljene. V.d. ravnatelj Opere i njegova supruga za svoje su dodatne angažmane ugovorili simboličnu naknadu od jednog eura. U okolnostima kada Opera raspolaže ograničenim brojem korepetitora, takvi su angažmani bili usmjereni isključivo na osiguravanje kvalitetne realizacije programa, a ne na ostvarivanje osobne koristi.



Smatramo da se rad i rezultati Opere HNK Split trebaju vrednovati na temelju činjenica, ostvarenih programa i umjetničkih rezultata, a ne na temelju insinuacija, pretpostavki i djelomično prikazanih informacija.