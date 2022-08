Gradsko vijeće Splita o sudbini Srećka Šestana odlučuje idući put?

Splitski vijećnici jednoglasno su u četvrtak poslijepodne usvojili Zaključak o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad HNK Split za razdoblje od 2023. do 2026. godine. Za 2023. predviđeno je financiranje u iznosu od 47 milijuna kuna, a do 2026. porast će do 50 milijuna kuna. SDP-ov vijećnik konstatirao je da je okvir u cijelosti prepisan iz prijašnjih dokumenata te da najveći gubici idu na honorarne suradnike.

Usvajanjem ovog Zaključka stvoreni su uvjeti za raspisivanje natječaja za novog intendanta što je trebalo obaviti do 1. srpnja, točnije godinu dana prije isteka mandata aktualnog Srećka Šestana. Gradonačelnik Ivica Puljak je za kašnjenje optužio HDZ čiji vijećnici nisu došli na posljednju sjednici starog Gradskog vijeća.

Inače, već na početku zasjedanja i utvrđivanja dnevnog reda zaiskrilo je oko teatra i Srećka Šestana. Kao 36. točka predložena je bila rasprava o "Prijedlogu zaključka o usvajanju/neusvajanju Izvješća o radu HNK Split za 2021". Nekoliko vijećnika predlagalo je promjenu naziva točke, kako se u njezinu nazivu ne bi unaprijed pozivalo na smjenu, pa je ona tako i promijenjena u "Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja HNK za 2021.godini".

– Kazališno vijeće donijelo je odluku da će, u slučaju da se izglasa nepovjerenje intendantu, predložiti v.d. intendanta. Sada je Kazališno vijeće odlučilo da neće prejudicirati odluku Gradskog vijeća, da sačuvamo dignitet sadašnjeg intendanta – rekao je, među ostalim, gradonačelnik.

Domazet je dodao da su sve zamislili odraditi u dva koraka, a "uostalom, znate što su nam novinari pisali", rekao je. Zaključujemo: o smjeni Šestana na drugoj sjednici.