Gradske kulturne ustanove mogle bi otvoriti svoje prostore neovisnoj sceni bez naknade

"Svi ugovori iz Gradskog ureda za kulturu otišli su javnim ustanovama, udrugama i umjetničkim organizacijama", potvrdila je Večernjem listu pročelnica Ureda Milana Vuković Runjić. Kako 25. svibnja ističe privremena obustava isplate proračunskih sredstava grada Zagreba, uvedena zbog katastrofalnog potresa, u skladu s ugovorima uslijediti će i isplate.

No, 9. lipnja će na sjednici Skupštine grada na dnevnom redu biti i rebalans proračuna. A prijedlog rebalansa nezavisnu produkciju koja je trenutno najugroženiji dio kulturne scene ostavlja bez 12,3 milijuna kuna, dok javne ustanove ostaju bez 5,5 milijuna kuna programskih sredstava.

"Predloženim rebalansom kulturni proračun će ostati bez ukupno dva posto sredstava. Ponavljam da zagrebački proračun za kulturu izdvaja šest posto, dok je na državnom nivou to samo jedan posto. Odgovorno tvrdim da ću učiniti sve da nezavisna scena bude najmanje oštećena rebalansom. Ugovore koji su poslani korisnicima trudit ćemo se maksimalno poštovati uvažavajući sve moguće promjene koje su posljedica situacije u kojoj smo se našli – pandemija i potres.

Unatoč najavljenom smanjenju nezavisnu scenu ćemo ipak moći podržati. Prijedlog rebalansa stvarao se u okolnostima neposredno nakon potresa - svjesna sam da prema tom prijedlogu nezavisna scena ostaje bez velikih sredstava, ali nastojat ćemo svakako da se taj iznos smanji. U Uredu ćemo napraviti nužne prenamjene kako bismo zaštitili najkrhkiji dio scene", ističe Milana Vuković Runjić.

Pri tome ističe da je Grad Zagreb na svojim stranicama raspisao poziv za udruge i umjetničke organizacije, između ostaloga i za ljetna zbivanja na otvorenom, na koja se može javiti i nezavisna scena.

"Sada još ne znamo s koliko ćemo novca financirati te programe, jer će to ovisiti i o odazivu na njih. Ali pozicija za to postoji", veli pročelnica koja je upravo jučer razgovarala i sa ravnateljima zagrebačkih gradskih kulturnih ustanova koje će svoje prostore bez naknade ustupiti nezavisnoj sceni i to kako za pokuse, tako i za izvedbe programa.

"Smisao Ureda za kulturu je da pomogne umjetnicima, ali i ustanovama u kulturi te nezavisnoj sceni. Ako Ured ne bi pomagao svima njima, ostao bi bez svoje supstance. Stoga odbacujem zlurade komentare koji su prerasli u pravi linč prema Gradskom uredu za kulturu a koji tvrde da nama nije stalo do kulture i da će kultura Zagreba ostati bez financiranja. Grad Zagreb su pogodile dvije katastrofe odjednom. Pandemija i potres. Imali smo 20.000 prijava štete nad privatnim i javnim objektima. I Gradski ured je ostao bez krova nad glavom. Od gradskih kulturnih ustanova najteže su prošli muzeji, a među njima najviše Muzej za umjetnost i obrt, Umjetnički paviljon, Školski muzej i Arheološki muzej. Oštećen je ukupno čak 91 objekt kulture u gradu Zagrebu. Stoga smo mi iz Ureda aktivno sudjelovali u radu sektora za sanaciju potresa. Kao Ured smo pomogli sanaciju nekih knjižnica koje su bile manje oštećene kako bi mogle biti otvorene za korisnike. No, veću štetu je pretrpjela Knjižnica Marije Jurić Zagorke na Krvavom mostu i dječji odjel knjižnice u Zvonimirovoj ulici", veli pročelnica.

Što se tiče skupštinske odluke koja je prvo prihvaćena, a onda i stavljena izvan snage na posljednjem zasjedanju Skupštine, a tiče se hitne isplate čak 70 posto programskih sredstava za korisnike proračuna, Milana Vuković Runjić tvrdi da je ta odluka bila neprovediva.

"Oko te se odluke digla jako velika buka, ali odgovorno tvrdim da je nemoguće isplatiti 70 posto programskih sredstava u roku od dvadeset dana. To bi bilo nemoguće i da nije bilo niti pandemije niti potresa jer ne možete u roku od tri tjedna poslati sve ugovore i primiti ih natrag, te onda realizirati", rekla je pročelnica koja se nada da će epidemiološka relaksacija omogućiti bogatiju ljetnu kulturnu ponudu grada Zagreba, ali i da se više neće postavljati pitanja o tome zašto grad Zagreb financira svoje kulturne ustanove.

"Nema vrednije i manje vrijedne kulture. Ovom gradu su potrebni i muzeji i kazališta i galerije i koncertne dvorane i kina i nezavisna scena. Sva nam je kultura važna", zaključuje Milana Vuković Runjić.