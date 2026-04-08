Premijera u HNK Ivana pl. Zajca

Rijeka dobila veličanstvenu 'Turandot' u stotoj godini praizvedbe te opere u milanskoj Scali

Foto: Dražen Šokčević
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
08.04.2026.
u 09:29

Nakon što je oduševljena publika premijerne izvedbe opere „Turandot“ Giacoma Puccinija u riječkom HNK Ivana pl. Zajca izvođački i autorski tim nagradila dugotrajnim stajaćim ovacijama, intendantica Dubravka Vrgoč zahvalila je svim sudionicima istaknuvši:

"Rijeka je dobila uistinu veliku predstavu, onakvu kakvu Rijeka zaslužuje, i to u godini obilježavanja stote obljetnice praizvedbe ove veličanstvene opere u milanskoj Scali.“

Dirigent i ravnatelj Opere Valentin Egel naglasio je kako je „Turandot“ predstavljala velik umjetnički i produkcijski izazov, na koji su riječka Opera i riječki HNK odgovorili vlastitim snagama, što ga čini osobito ponosnim. Unatoč zahtjevnosti i izazovnosti projekta, istaknuo je Egel, rad na raskošnoj Puccinijevoj partituri bio je istodobno i privilegij, a zahvaljujući redatelju Arnaudu Bernardu, ujedno scenografu i kostimografu, i proces scenskog nastajanja i oblikovanja netradicionalnog uprizorenja predstave bio je pravi užitak.

Inspiraciju za uprizorenje ovog monumentalnog djela u kojem koegzistiraju spektakl i intimna drama, redatelj Arnaud Bernard pronašao je u atmosferi kultnog distopijskog filma “Metropolis” Fritza Langa.

U naslovnoj ulozi princeze Turandot nastupila je nacionalna prvakinja Kristina Kolar, dok je ulogu Kalafa, princa koji se usuđuje izazvati sudbinu, tumačio Bože Jurić Pešić. Liu je utjelovila Anamarija Knego, a ulogu Timura donio je Luka Ortar. Ministri Ping, Pang i Pong bili su Jure Počkaj, Marko Fortunato i Aljaž Žgavc, dok je Altoum bio Sergej Kiselev. Jednu od glavnih uloga u predstavi, kako je to istaknuo i maestro Egel, imao je Riječki operni zbor.

Izvedbe „Turandot“ na programu su riječkog „Zajca“ 10., 11., 13. i 14. travnja.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Finale turneje u Parmi

Riječki baletani raspametili susjede! Zaradili ovacije gdje god su plesali

Turneja riječkog Baleta po talijanskim gradovima potvrdila je vrijednost ne samo riječkog HNK, već i cijele hrvatske kulture koja se predstavljajući se na međunarodnoj sceni još snažnije pozicionira kroz suvremeni umjetnički izraz u kontekstu cjelokupne europske kulture. Predstava je u ranijem dijelu turneje, prije Parme, izvedena u Sasariju i Cagliariju na Sardiniji te u Modeni, a u svim je talijanskim renomiranim kazalištima

