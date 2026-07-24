Glazbeno-poetskom večeri na Gornjem gradu Zagreb čestita rođendan Arsenu Dediću

Programom "Zagrebačka posveta – Arsen Dedić / Sve što znaš o meni" Teatar poezije obilježit će u utorak, 28. srpnja dvorištu Gimnazije Tituša Brezovačkog rođendan jednog od najvećih hrvatskih pjesnika i glazbenika Arsena Dedića.

U programu sudjeluju Tina Vukov, Maja Posavec, Sara Renar, Nikša Marinović i Mario Igrec te Goran Matović, koji je autor događaja.

Organizatori ističu kako je Arsen Dedić, pjesnik i pjevač, bio jedan od najvećih autora hrvatske kulture koji je spajao elitni kriterij odgojen na najvišim književnim vrijednostima s pučkim govorom.

"Opjevao je rodni Šibenik i Zagreb kao svoj jedinstveni zavičaj, kao intimne simbole juga i sjevera", navodi se u najavi programa, uz ocjenu da je Dedić kao pjesnik i pjevač našem jeziku podario spasonosnu lakoću.

"Grube slike stvarnosti uspio je svojom glazbom i svojim pjesničkim darom učiniti poezijom", dodaju u najavi programa.

Tim će događanjem podsjetiti i na Dedićevo stvaralaštvo u kojem je "ispisao veličanstvenu abecedu ljubavi" te pokrenuo "pravu sentimentalnu revoluciju". Posebno se ističe i njegov antiratni ciklus poezije, u kojem je demonstrirao pobunu i razočaranje.

Napomenuvši kako su Arsenove pjesme postale opće dobro i narodne pjesme, organizatori ističu kako im nedostaje kao prijatelj, suradnik, lucidan i duhovit komentator zbilje te kao čovjek i umjetnik.

Hrvatski kantautor, pjesnik i skladatelj Arsen Dedić (Šibenik, 1938. - Zagreb, 2015.) u svojim je pjesmama spajao mediteranski senzibilitet, urbani duh te teme ljubavi, prolaznosti, nostalgije i samoće.

Nakon završene Muzičke akademije u Zagrebu, gdje je diplomirao flautu, počeo je skladati šansone, pop-skladbe i filmsku glazbu te nastupati kao pjevač i flautist. Autorski se predstavio 1963. skladbom "Onaj dan", a široku prepoznatljivost stekao pjesmom "Kuća pored mora". Njegovi albumi "Čovjek kao ja", "Arsen 2" i "Homo volans" smatraju se antologijskim ostvarenjima hrvatske kantautorske pjesme.

Skladao je glazbu za brojne kazališne predstave, filmove i televizijske projekte, napisao je i desetak zbirki poezije. Za svoj umjetnički rad dobio je brojne nagrade, među kojima 15 glazbenih nagrada Porin, nagradu Premio Tenco za kantautorski opus te Nagradu "Vladimir Nazor" za životno djelo.