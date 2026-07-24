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'Sve što znaš o meni'

Glazbeno-poetskom večeri na Gornjem gradu Zagreb čestita rođendan Arsenu Dediću

Šibenik: Povodom blagdana sv. Mihovila Gabi, Arsen i Matija Dedi? održali koncert
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Hina
24.07.2026.
u 09:58
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U programu 28. srpnja u dvorištu Gimnazije Tituša Brezovačkog, sudjeluju Tina Vukov, Maja Posavec, Sara Renar, Nikša Marinović i Mario Igrec te Goran Matović, koji je autor događaja

Programom "Zagrebačka posveta – Arsen Dedić / Sve što znaš o meni" Teatar poezije obilježit će u utorak, 28. srpnja dvorištu Gimnazije Tituša Brezovačkog rođendan jednog od najvećih hrvatskih pjesnika i glazbenika Arsena Dedića.  

U programu sudjeluju Tina Vukov, Maja Posavec, Sara Renar, Nikša Marinović i Mario Igrec te Goran Matović, koji je autor događaja. 

Organizatori ističu kako je Arsen Dedić, pjesnik i pjevač, bio jedan od najvećih autora hrvatske kulture koji je spajao elitni kriterij odgojen na najvišim književnim vrijednostima s pučkim govorom. 

"Opjevao je rodni Šibenik i Zagreb kao svoj jedinstveni zavičaj, kao intimne simbole juga i sjevera", navodi se u najavi programa, uz ocjenu da je Dedić kao pjesnik i pjevač našem jeziku podario spasonosnu lakoću. 

"Grube slike stvarnosti uspio je svojom glazbom i svojim pjesničkim darom učiniti poezijom", dodaju u najavi programa. 

Tim će događanjem podsjetiti i na Dedićevo stvaralaštvo u kojem je "ispisao veličanstvenu abecedu ljubavi" te pokrenuo "pravu sentimentalnu revoluciju". Posebno se ističe i njegov antiratni ciklus poezije, u kojem je demonstrirao pobunu i razočaranje.

Napomenuvši kako su Arsenove pjesme postale opće dobro i narodne pjesme, organizatori ističu kako im nedostaje kao prijatelj, suradnik, lucidan i duhovit komentator zbilje te kao čovjek i umjetnik.

Hrvatski kantautor, pjesnik i skladatelj Arsen Dedić (Šibenik, 1938. - Zagreb, 2015.) u svojim je pjesmama spajao mediteranski senzibilitet, urbani duh te teme ljubavi, prolaznosti, nostalgije i samoće.

Nakon završene Muzičke akademije u Zagrebu, gdje je diplomirao flautu, počeo je skladati šansone, pop-skladbe i filmsku glazbu te nastupati kao pjevač i flautist. Autorski se predstavio 1963. skladbom "Onaj dan", a široku prepoznatljivost stekao pjesmom "Kuća pored mora". Njegovi albumi "Čovjek kao ja", "Arsen 2" i "Homo volans" smatraju se antologijskim ostvarenjima hrvatske kantautorske pjesme.

Skladao je glazbu za brojne kazališne predstave, filmove i televizijske projekte, napisao je i desetak zbirki poezije. Za svoj umjetnički rad dobio je brojne nagrade, među kojima 15 glazbenih nagrada Porin, nagradu Premio Tenco za kantautorski opus te Nagradu "Vladimir Nazor" za životno djelo.

Ključne riječi
Goran Matić Sara Renar Maja Posavec poezija Zagreb posveta Gimnazija Tituša Brezovačkog Arsen Dedić

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