Prije godinu dana napustio nas je Princ tame: Odgrizao je glavu šišmišu i golubu, šmrkao crtu mrava, pokušao zadaviti suprugu...

Prošla je točno godina dana otkako je 22. srpnja 2025. u 76. godini života preminuo Ozzy Osbourne. Samo sedamnaest dana ranije, svijet je svjedočio njegovom posljednjem, herojskom naklonu - oproštajnom humanitarnom koncertu "Povratak na početak", održanom u njegovom rodnom Birminghamu, ma kojem se Ozzy ponovno ujedinio s originalnom postavom Black Sabbatha, prvi put nakon dva desetljeća.

Iako ga je Parkinsonova bolest prikovala za crni tron u obliku šišmiša, a zdravlje toliko narušilo da više nije mogao hodati, njegov je glas odzvanjao pred više od 40 tisuća obožavatelja. Uz gostujuće divove poput Metallice i Guns N' Rosesa, bio je to veličanstven ispraćaj čovjeka koji je definirao jedan glazbeni pravac.

Ozzy Osbourne rođen je 3. prosinca 1948. u radničkoj obitelji u Birminghamu. Boreći se s disleksijom, napustio je školu s petnaest godina i radio niz slabo plaćenih poslova, uključujući i onaj u klaonici. Kratko je zaglibio i u sitni kriminal, što ga je odvelo u zatvor, no glazba je bila njegov jedini pravi poziv. Godine 1968. s prijateljima Geezerom Butlerom, Tonyjem Iommijem i Billom Wardom osniva bend Earth, koji će se uskoro preimenovati u Black Sabbath, inspiriran starim horor filmom. Njihova glazba bila je nešto posve novo: teška, spora, s mračnim i okultnim tekstovima te zlokobnim gitarskim rifovima. S albumima "Black Sabbath" i "Paranoid", na kojima se nalaze besmrtni klasici poput "War Pigs" i "Iron Man", postali su globalni fenomen i stvorili temelje za čitav heavy metal žanr, a njihov imidž priskrbio im je legije obožavatelja, ali i stalne kritike konzervativnih krugova koji su ih optuživali za sotonizam.

S vrtoglavim uspjehom došla je i mračna strana slave. Ozzy je tonuo sve dublje u pakao droge i alkohola, a njegovo ponašanje postajalo je sve nepredvidljivije. Do kraja sedamdesetih, bend je bio na rubu pucanja, a kap koja je prelila čašu dogodila se 1978. tijekom američke turneje na kojoj im je predgrupa bio tada nadolazeći Van Halen. Nakon jedne noći razuzdanog tulumarenja s Davidom Leejem Rothom, Ozzy je nestao u Nashvilleu. Bend je morao otkazati nastup, a lokalna policija pokrenula je potragu. Kasnije se ispostavilo da je pjevač zaspao u krivoj hotelskoj sobi i prespavao cijeli dan. Iako je koncert nadoknađen, strpljenju njegovih kolega došao je kraj, pa je 1979. Ozzy Osbourne dobio je otkaz iz benda koji je suosnovao. Činilo se da je to kraj njegove karijere.

No upravo je tada započeo njegov drugi, još luđi život, a za to je najzaslužnija jedna žena - Sharon Arden, kći tadašnjeg menadžera Black Sabbatha. Preuzela je vođenje njegove karijere, a ubrzo su se i vjenčali, započevši jednu od najburnijih veza u povijesti rocka. Sharon ga je preobrazila u solo zvijezdu, a njegov debitantski album "Blizzard of Ozz" (1980.), s gitarističkim virtuozom Randyjem Rhoadsom, postigao je platinastu nakladu, dok je pjesma "Crazy Train" postala njegova himna.

Ozzy i Sharon Osbourne Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Usporedno s glazbenim uspjehom, gradio je imidž neuračunljivog divljaka. Njegovi nastupi postali su legendarni po bizarnim incidentima. Na sastanku s direktorima diskografske kuće odgrizao je glave dvama živim golubovima, šmrkao je crtu mrava i urinirao na američki ratni spomenik odjeven u haljinu svoje supruge Sharon, a 1982., na koncertu u Iowi, odgrizao je glavu šišmišu. Naime, šišmiša je na pozornicu bacio obožavatelj, a Ozzy je životinji, misleći da je gumena igračka, odgrizao glavu. Postao je to najzloglasniji trenutak njegove karijere.

Brak Ozzyja i Sharon bio je jednako kaotičan kao i njegova karijera. Svađe su bile žestoke i česte, a Ozzyjeva nevjera stalna - varao je Sharon s dadiljama njihove djece i obožavateljicama, a najviše ju je povrijedila četverogodišnja afera s frizerkom Michelle Pugh, koja ju je dovela do psihičkog sloma i pokušaja samoubojstva. Najmračniji trenutak dogodio se 1989. godine. Potpuno izvan sebe od alkohola i droge, Ozzy je pokušao zadaviti Sharon, rekavši joj da mora umrijeti. Policija ga je uhitila, a on je završio na šestomjesečnoj rehabilitaciji. Ipak, Sharon ga nikada nije napustila. Ostala je uz njega kroz sve ovisnosti, skandale i izdaje, a bila mu je i najveća podrška u borbi s Parkinsonovom bolešću. Početkom 2000-ih, njihov turbulentan život prikazan je u reality showu "The Osbournes", koji je Ozzyja pretvorio u globalnu ikonu i simpatičnog, zbunjenog oca, približivši ga potpuno novoj generaciji.

Kao konačna potvrda njegovog nemjerljivog glazbenog utjecaja, Princ tame dvaput je uveden u Rock and Roll kuću slavnih – prvi put kao član Black Sabbatha, a zatim i kao solo izvođač, čime je njegov status rock besmrtnika zauvijek zacementiran.