Rundek stiže na Mali Brijun: 'Koncert je susret s čudesnijim, poetskijim i punijim svijetom za kojim tajno žudimo'

Rock pjevač, tekstopisac, pjesnik i glumac Darko Rundek i njegov Kvintet nastupit će u petak, 24. srpnja na Malom Brijunu, u sklopu Ulyssesove sezone, priopćili su iz Kazališta Ulysses.

"Zadnjih godina, kad rjeđe izdajem albume, umjesto tih pjesama s novog albuma dolaze one pjesme koje su prošle ispod radara na starim albumima, lijepe pjesme koje su iz raznih razloga ostale u sjeni, tako da se zapravo repertoar stalno obnavlja. Ako ne novim albumom, onda ovim pjesmama iz sjene s prethodnih albuma“, kaže Rundek.

Dodao je kako je koncert za njega i publiku prije svega susret s čudesnijim, poetskijim i punijim svijetom za kojim se tajno žudi. "To je prilika da kao publika sretnemo ljude sličnog ukusa i nagnuća, pa tako postaje i ritual i terapija i dijeljenje i nešto četvrto", poručuje Rundek.

Rundek je diplomirao kazališnu režiju na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, a glazbenu karijeru je počeo s grupom Haustor. Započeo je samostalnu glazbenu karijeru 1995. godine i osvojio je pet Porina. Napisao je i producirao filmsku glazbu, a povremeno se pojavljivao i kao glumac.



Tijekom karijere surađivao je i s Nigelom Osborneom u predstavama Kazališta Ulysses.