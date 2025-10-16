Glavni akteri predstave su jedna kutija i publika o kojoj ovisi cjelokupni rasplet izvedbe

Drama HNK-a za samo nekoliko dana ugostit će posebno iskustvo za publiku, predstavu "Handle with Care" belgijskog kolektiva Ontroerend Goed. Ovaj jedinstveni kazališni događaj svoju premijeru imat će 18. listopada u 21 sat, a reprizne izvedbe na rasporedu su 19. listopada u 18 i 21 sat u Tonskoj dvorani.

Među koproducentima projekta, uz HNK u Zagrebu, je i više od 20 kazališta iz cijelog svijeta - od Belgije, Austrije, Švicarske, Francuske i Italije, pa sve do Šangaja i Seula. U Hrvatskoj, za izvedbe u HNK-u u Zagrebu, glas je posudio glumac Silvio Vovk. Nakon premijerne izvedbe u Zagrebu nastavljaju se izvedbe u svim partnerskim kazalištima.

Projekt "Handle with Care" ogoljuje kazalište do njegove srži. U ovoj su predstavi glavni akteri jedna kutija i publika. Kutija se dostavlja u HNK s jasnim uputama. Publika se okuplja, sjeda na svoja mjesta i čeka, a netko od gledatelja zatim otvara kutiju i predstava počinje.Ono što slijedi u potpunosti ovisi o publici. Ona preuzima kontrolu, bira kako će se odnositi prema sadržaju, pismima, zadacima i predmetima, te stvara neponovljiv, zajednički doživljaj. Ne postoje pogrešni izbori. Svaka izvedba je prolazna, jedinstvena i duboko osobna. Nakon jedne izvedbe kutija se raspada i više se ne može ponovno upotrijebiti.

Kao i mnoge druge predstave kolektiva Ontroerend Goed, "Handle with Care" spaja igru i izvedbu te publiku poziva na razmišljanje o vremenu i zajedništvu.

Suradnja s kolektivom Ontroerend Goed u Zagrebu doprinos je aktivnom umrežavanju Drame HNK s europskim kazalištima i umjetnicima, otvarajući prostor inovaciji i novim formatima kazališne umjetnosti.

Ontroerend Goed nagrađivani je belgijski kolektiv poznat po eksperimentalnim predstavama koje pomiču granice formata i publiku stavljaju u samo središte doživljaja, potičući je na aktivno sudjelovanje. Pod vodstvom Alexandera Devriendta kolektiv gostuje diljem svijeta s hvaljenim predstavama na više jezika, a u sezoni 2025./2026. prvi će put predstaviti svoj projekt u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.



Ulaznice možete nabaviti na službenoj stranici Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.