Gala koncert u čast velikom maestru Vjekoslavu Šuteju

Gala koncert “Za Điđija” priređen u HNK Split, vrhunska glazbena poslastica posvećena uspomeni na maestra Vjekoslava Šuteja koji je preminuo prije deset godina, zasigurno spada u vrh kulturnih zbivanja u gradu podno Marjana ove godine. Koncert su organizirali Điđijevi prijatelji i suradnici, a Orkestrom, Zborom i solistima ravnao je maestro Ivan Repušić, student Vjekoslava Šuteja. Počast velikom umjetniku nastupom su odali Ramon Vargas, glasoviti meksički tenor i Điđijev česti suradnik te George Petean, jedan od najtraženijih verdijanskih baritona.

- Inicirao sam održavanje ovog koncerta u Splitu u kojem smo i moj dragi Điđi i ja na određeni način započeli svoje umjetničke karijere. Povezali smo i uključili Điđijeve prijatelje, velike zasluge idu Zvonimiru Mihanoviću, Zvoni Radiću i Srećku Šestanu. I, moram priznati da smo sve dogovorili nevjerojatno brzo, otkriva za Večernjak maestro Ivan Repušić.

Jedan od naših najpoznatijih dirigenata, maestro Vjekoslav Šutej karijeru je započeo u HNK-u Splitu u kojeg je došao 1979. godine. Ravnao je prvom izvedbom u obnovljenoj zgradi kazališta koja je stradala u požaru, operom Umberta Giordana “Andrea Chenier” 20. svibnja 1979. Deset godina bio je glavni dirigent, a veći dio tog razdoblja i umjetnički ravnatelj glazbenog programa teatra i Splitskog ljeta. I nakon prestanka stalnog angažmana u više se navrata vraćao u grad podno Marjana, a mnogi se prisjećaju gala-koncerta održanog pod njegovim ravnanjem na Prokurativama na kojem su nastupili Placido Domingo i Svetla Vassileva.

- Naš dragi Vjekoslav Šutej bio je jako vezan za Split. Tijekom svoje bogate međunarodne karijere nikad nije zaboravio Split. Vraćao mu se sa velikim žarom dirigirajući nezaboravne koncerte sa svjetskim umjetnicima koji su rado dolazili na njegov poziv. Svi smo strahovito emotivno vezani za njega, uživamo u ljepoti glazbe koju je on volio i dirigirao, veli maestro Repušić.

Prisjeća se kako su njihovi razgovori bili često vezani za Split. Pričali su o tome kako bi kultura u Splitu mogla napredovati.

- Điđija je jako privlačila ideja da se vrati u ovaj naš mediteranski dio i to isključivo zbog načina života, kvalitete življenja, klimatskih i bioloških uvjeta koji su među najboljima, ističe ponosni student velikog umjetnika. Maestru Repušiću poseban je i, naglašava familijaran osjećaj dirigirati u Splitu koji budi neke zatomljene emocije i u kojem vlada specifičan šušur.

- Split nije “divlji”, nego ja bih rekao temperamentan grad, grad “otvorenih karata”, dinamičan, sportski i stalno pratim što se u njemu događa. Dok sam vani nastojim pomoći, promovirati hrvatske umjetnike, izvoditi naša djela. Jako je važno njegovati i sačuvati tradiciju, ali i misliti globalno. U tom smjeru treba ići i naša kultura, smatra maestro čija međunarodna karijera napreduje. U Munchenu je produžio ugovor za šefa dirigenta do 2023. Upitan gdje sada živi, maestro Repušić najprije uz osmijeh veli - u avionu, a potom naglašava kako mu je obitelj, supruga i tri kćerke u Splitu.

- Dok neki odlaze mi se vraćamo, naznačiti će aktualnost trenutka dodajući da s obzirom da je splitski zet, to automatski znači da je i više od Splićanina. U Splitu mu je najvažnija obiteljska povezanost, pa kazalište, more i Marjan. Najteža su putovanja i pripreme, jer treba napraviti sve da se koncert ili operna produkcija kvalitetno izvede. Voli šetnje i plivanje, gušta u obiteljskom okružju. Prije svake predstave nastoji “steći” mir tako što dva do tri sata provede u šetnji. Poslije ručka se odmara, a kako je dirigiranje prije svega umni rad, nakon predstave se obično ne spava. Klasičar je, bavi se Mozartom i Beethovenom, a opušta slušajući Olivera. Preferira mediteransku spizu, voće i ribu.

- Imam manu. Volim slatko. Najdraži su mi voćni i kremasti kolači sa vanilijom. Pravim dobre štrudle od jabuka, sira, višanja, šljiva. Volim kuhati. Sretan sam čovjek prije svega zato što imam krasnu obitelj i što sam imao mogućnost razvijati svoj talent, zaključuje maestro Repušić.