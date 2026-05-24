Završilo 79. izdanje francuskog filmskog glamura

'Fjord' rumunjskog redatelja Mungiua osvojio Zlatnu palmu festivala u Cannesu

The 79th Cannes Film Festival - Photocall after Closing ceremony
Manon Cruz/REUTERS
VL
Autor
Hina
24.05.2026.
u 10:00

Film u kojem glume Sebastian Stan i Renate Reinsve usredotočen je na sukob vrijednosti koji nastaje kada se religiozna obitelj preseli iz Rumunjske u norveško selo. Drugo mjesto osvojila je drama "Minotaur", o nevjeri supruge, ruskog redatelja Andreja Zvjaginceva

 "Fjord", drama rumunjskog redatelja Cristiana Mungiua, osvojila je u subotu glavnu nagradu Filmskog festivala u Cannesu, Zlatnu palmu.

To je drugi put da je Mungiu osvojio nagradu, nakon filma "4 mjeseca, 3 tjedna i 2 dana" iz 2007. godine.

Film u kojem glume Sebastian Stan i Renate Reinsve usredotočen je na sukob vrijednosti koji nastaje kada se religiozna obitelj preseli iz Rumunjske u norveško selo. Drugo mjesto osvojila je drama "Minotaur", o nevjeri supruge, ruskog redatelja Andreja Zvjaginceva.

Nagradu za najboljeg redatelja podijelili su Poljak Pawel Pawlikowski za svoju dramu Thomasa Manna "Fatherland" i španjolski dvojac poznat kao "Los Javis", Javier Ambrossi i Javier Calvo, za ep o Španjolskom građanskom ratu "The Black ‌Ball".

Nagradu za najbolju glumicu osvojile su dvije glavne glumice u filmu Ryusukea Hamaguchija "All of ⁠a Sudden", Francuskinja Virginie Efira i Japanka Tao Okamoto.

Nagradu za najboljeg glumca podijelile su i dvije glavne zvijezde belgijske gay ljubavne priče "Coward", filma o Prvom svjetskom ratu, Valentin Campagne i debitant Emmanuel Macchia.

"Iskreno se nadam da će ovaj film omogućiti mladim muškarcima, mladim ženama, mladim ljudima da vole sebe i prihvate sebe takvima kakvi jesu", rekao je vidno dirnut 20-godišnji belgijski glumac Emmanuel Macchia, kojemu je ovo bila prva filmska uloga.

Slavna američka pjevačica i glumica Barbra Streisand dobila je počasnu Zlatnu palmu u odsutnosti, no nije mogla prisustvovati ceremoniji zbog ozljede koljena. Ikona francuskog filma Isabelle Huppert primila je nagradu u  njezino ime. 84-godišnja Streisand je pohvalila sposobnost filma da ujedini ljude u video poruci u kojoj je prihvatila nagradu. 

Jospeh Fiennes ekskluzivno za Večernji list

'Kad čujem 'Hrvatska' u glavi mi je samo Modrić i to kako gubimo od vas u polufinalu na SP u Rusiji'

Slavni britanski glumac govori uoči skore premijere biografske drame 'Dear England', koja prati englesku nogometnu reprezentaciju na tri velika natjecanja i otkriva nevidljive, dramatične okolnosti koje se odvijaju u pozadini i za koje publika i ne zna, a i da zna, najčešće, ne bi ni marila. On u seriji glumi ni manje ni više nego bivšeg engleskog izbornika Garetha Southgatea

Sto godina hrvatskog VIZIONARA

Znanstvenik i liječnik bio je avangardni redatelj koji je snimao WC školjke i odrastao uz tri oca

Hrvatski filmski savez obilježit će stotu godišnjicu rođenja Mihovila Pansinija simboličnim otvaranjem i selektivnim izlaganjem autorova arhiva javnosti. Na redizajniranim web-stranicama HFS-a osvježena je kompletna kolumna s dvadesetak njegovih tekstova i razmišljanjima o suvremenom filmu koje je, na vlastitu inicijativu, ondje objavljivao između 2004. i 2011. godine. Kulturno informativni centar u Galeriji na katu udomljuje potom mini-izložbu "Listanje Pansinija“

