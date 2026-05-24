'Fjord' rumunjskog redatelja Mungiua osvojio Zlatnu palmu festivala u Cannesu

"Fjord", drama rumunjskog redatelja Cristiana Mungiua, osvojila je u subotu glavnu nagradu Filmskog festivala u Cannesu, Zlatnu palmu.

To je drugi put da je Mungiu osvojio nagradu, nakon filma "4 mjeseca, 3 tjedna i 2 dana" iz 2007. godine.

Film u kojem glume Sebastian Stan i Renate Reinsve usredotočen je na sukob vrijednosti koji nastaje kada se religiozna obitelj preseli iz Rumunjske u norveško selo. Drugo mjesto osvojila je drama "Minotaur", o nevjeri supruge, ruskog redatelja Andreja Zvjaginceva.

Nagradu za najboljeg redatelja podijelili su Poljak Pawel Pawlikowski za svoju dramu Thomasa Manna "Fatherland" i španjolski dvojac poznat kao "Los Javis", Javier Ambrossi i Javier Calvo, za ep o Španjolskom građanskom ratu "The Black ‌Ball".

Nagradu za najbolju glumicu osvojile su dvije glavne glumice u filmu Ryusukea Hamaguchija "All of ⁠a Sudden", Francuskinja Virginie Efira i Japanka Tao Okamoto.

Nagradu za najboljeg glumca podijelile su i dvije glavne zvijezde belgijske gay ljubavne priče "Coward", filma o Prvom svjetskom ratu, Valentin Campagne i debitant Emmanuel Macchia.

"Iskreno se nadam da će ovaj film omogućiti mladim muškarcima, mladim ženama, mladim ljudima da vole sebe i prihvate sebe takvima kakvi jesu", rekao je vidno dirnut 20-godišnji belgijski glumac Emmanuel Macchia, kojemu je ovo bila prva filmska uloga.

Slavna američka pjevačica i glumica Barbra Streisand dobila je počasnu Zlatnu palmu u odsutnosti, no nije mogla prisustvovati ceremoniji zbog ozljede koljena. Ikona francuskog filma Isabelle Huppert primila je nagradu u njezino ime. 84-godišnja Streisand je pohvalila sposobnost filma da ujedini ljude u video poruci u kojoj je prihvatila nagradu.