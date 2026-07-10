Jedinstveni meksički animirani mjuzikl spaja vizualni spektakl i fantastičnu mitologiju

Animirani fantastični meksički mjuzikl iz 2025. godine "Ja sam Frankelda" dostupan je odnedavno na Netflixu. Riječ je o lutkarskom prednastavku televizijske serije "Frankelda's Book of Spooks na Cartoon Network Latin America", koji traje 104 minute, a sintetizira magiju, glazbu i morbidnost u napeto, uzbudljivo i pomalo iscrpljujuće iskustvo. Napravljen je tehnikom stop-motion, a scenarij su napisali braća Arturo i Roy Ambriz u svom studiju Cinema Fantasma, u šatoru na krovu kuće svojih roditelja. Također su se pobrinuli i za režiju. Svjetsku je premijeru doživio kao uvodni film 40. Međunarodnog filmskog festivala u Guadalajari 6. lipnja 2025., a natjecao se i u kategoriji za najbolji međunarodni animirani film. Glavnu glumačku postavu čine Mireya Mendoza, Arturo Mercado Jr. i Luis Leonardo Suárez.

Radnja prati mladu, ambicioznu i nadarenu spisateljicu Franciscu Imeldu (koja si kasnije nadjene pseudonim Frankelda) u Meksiku, u devetnaestom stoljeću, a glas joj je posudila Mireya Mendoza. Talent za pisanje naslijedila je od svoje majke koja se razboljela i preminula dok je Francisca još bila plaha i nesigurna djevojčica. Dakle, majka ju je rano napustila i ostavila na milost i nemilost strogoj, zatvorenoj i emotivno nedostupnoj baki.

Baka ju je redovito tjerala da šije čarape te je bila vrlo nezadovoljna činjenicom da joj se unuka bavi pisanjem jer je smatrala da je to gubitak vremena: pravi zanat nalazi se u šivanju i krojenju. Prema tome, baka je Francisci poslužila kao pravo "gorivo" za noćne more. Moglo bi se reći da je zbog okrutne starice i bolje pisala jer ju je, na neobičan način, najviše inspirirala. Dakle, najbolje je pisala kad se trebala ispuhati.

Cijelo društvo odbacuje njezine groteskne i zastrašujuće priče pune utvara jer smatra da umjetnost treba oponašati stvarnost, a ne stvarati novu. Također, seksističko društvo u kojem Francisca živi nema vremena za čitanje bajki jedne nezrele klinke, kako je većina likova vidi.

Francisca, razočarana i ogorčena jer nijedan nakladnik ne želi čitati njezine priče, prepusti se samoći jer se gotovo nikome ne može povjeriti, ali jednoga dana susreće se s neobičnim princom Hernevalom, također poznatim i kao princ Groza (Arturo Mercado Jr.), koji traži pomoć da spasi kraljevstvo svojih roditelja – Topus Terrentus. Naime, postoji paralelni svijet u kojem žive fiktivni likovi – plodovi ljudske mašte i noćnih mora. Taj svijet ispunjen je baroknim i iskrivljenim gotičkim dvorcima, vijugavim tornjevima, vrtložnim stubištima, pomalo nepravilnim i krivudavim podovima te paučinom koja vreba na svakom uglu. Arhitektura je doista neobično osmišljena.

Dakle, stvorovi koje Francisca zamišlja isto tako automatski mogu zamišljati i nju jer im je ona podarila svijest. Naime, Francisca ih je stvorila pišući o svojim traumatskim doživljajima, no njihova je egzistencija u opasnosti jer ovise o ljudima koji u zadnje vrijeme i nisu toliko maštoviti. Stoga im je cilj vratiti ravnotežu između fantazije i fikcije. Također, vrijeme u ovom svijetu funkcionira drugačije.

Deset godina kasnije carstvo je u velikoj krizi, granice između područja fantazije i fikcije prijete raspadom, a mnoge nemani umiru. Nadnaravna bića jedino se za svoj opstanak mogu oslanjati na ljudski strah, očaj i beznađe. Jednoga dana Francisca se nakon dugo vremena ponovno susreće, pa i sprijatelji s Hernevalom. Pretvori se u plavog duha te zajedno s princem otputuje u fantastičnu podsvijest gdje se suočava s čudovištima i likovima iz vlastite mašte i snova. Dakako, neki od fiktivnih stvorenja imaju dobre, dok drugi imaju zle namjere.

Prepredeni i umišljeni Procusto (Luis Leonardo Suárez), koji sebe smatra najtalentiranijim piscem noćnih mora (iako duboko u sebi zavidi Francisci), zapravo je zahrđao, a njegove priče ne rađaju plodom. Samu ideju da u njihovo carstvo dovedu nekoga iz stvarnog svijeta poput Francisce Procusto naziva bogohuljenjem. Kuje urotu protiv kralja Fictura (Beto Castillo) i kraljice Tochine (Assira Abbate), a Hernevala naziva izdajnikom, osiguravajući sebi povoljan položaj u čarobnom svijetu noćnih mora. Manipulira stvorenjima kako bi ih zadobio na svoju stranu, a jedini koji mu se suprotstavlja je mudri Ceimut (Carlos Segundo). Cilj mu je uništiti odnos između Francisce i Hernevala jer zna da jedino tako može spriječiti svoju propast.

"Ja sam Frankelda" uravnotežuje vizualni spektakl i glomaznu mitologiju. Ovaj fantastični film bogat predajom i ekspozicijama vjerojatno će mnogim gledateljima biti komplicirano razumjeti, ali isto tako ih ovaj neobični mitski univerzum zasigurno neće ostaviti ravnodušnima. Preispituje što zapravo znači biti umjetnik te što je osoba koja se bavi umjetnošću kadra napraviti kako bi je se čulo. Francisca je spremna proživjeti pakao kako bi je primijetili i kako bi se izborila za svoju autentičnost. Neće odustati dok ne dobije mogućnost stvarati pod svojim uvjetima. Bitne su temeljne poruke, a nije potrebno sve shvatiti.