Etablirani autori, novi glasovi i filmovi za najmlađe: 18 filmova bori se za Zlatne arene

Projekcijom našeg najuspješnijeg filma u povijesti, hrvatsko-srpske koprodukcije "Svadba" u režiji Igora Šeregija, u pulskoj Areni započeo je natjecateljski program 73. Pulskog filmskog festivala. Pod sloganom "Svemir u nama", ovogodišnji program donosi sraz etabliranih autora poput Zvonimira Jurića i Hane Jušić s novim redateljskim glasovima, te jaku ponudu filmova za najmlađe.

Nova ravnateljica Javne ustanove Pula Film Festival Vlatka Kolarović, istaknula je kako je slogan "Svemir u nama" odabran jer je od svih jezika, "jezik umjetnosti možda najbliži jeziku svemira", a kamera instrument za mjerenje nevidljivog. Festival, na kojem se očekuje više od 600 gostiju i preko 1400 akreditiranih profesionalaca, održat će se na brojnim lokacijama, od Arene, Kina Valli i Istarskog narodnog kazališta do plaže Ambrela i Brijuna.

Festivalski centar u Domu hrvatskih branitelja bit će žila kucavica događanja, s razgovorima s autorima i kritičarskim panelima, dok će večeri biti ispunjene koncertima otvorenima za javnost.

Najavljujući program, umjetnički ravnatelj Danijel Pek naglasio je kako je ovo godina izuzetno zanimljive i raznolike produkcije koja ocrtava nove trendove u hrvatskom filmu. Upravo je otvaranje sa "Svadbom", filmom koji je u kina privukao više ljudi od bilo kojeg američkog blockbustera, jasan znak da domaći film ima moć doprijeti do najšire publike.

Glavni natjecateljski program ove godine donosi 18 naslova, od čega 11 hrvatskih filmova i sedam manjinskih koprodukcija koji će se boriti za Zlatne arene. O pobjednicima će odlučivati stručni ocjenjivački sud koji čine redatelj Vinko Brešan, montažerka Hrvoslava Brkušić, producentica Tina Hajon, scenografkinja Tanja Lacko te redatelj i kustos Ivan Ramljak.

Među premijerama, u hrvatskoj konkurenciji ističe se svjetska premijera filma "Male stvari" Zvonimira Jurića. Riječ je o obiteljskoj drami snimljenoj prema priči Jurice Pavičića, smještenoj na izoliranom otoku zimi, gdje se obitelj okuplja kako bi donijela tešku odluku o prodaji imanja. Jurić je sam najavio da se film fokusira isključivo na obiteljske odnose, bez šireg društvenog konteksta, a u glavnim ulogama su Izudin Bajrović, Marija Škaričić, Ivana Roščić i Juraj Lerotić.

Hrvatsku premijeru imat će i dugometražni animirani film "Kristalni planet" Arsena Antona Ostojića, nastao prema originalnom scenariju oskarovca Dušana Vukotića. Ova znanstvenofantastična priča za djecu, smještena u daleku budućnost, bavi se ekološkim temama, a glasove u engleskoj verziji posuđuju velikani poput Jeremyja Ironsa i Vanesse Redgrave, dok hrvatsku ekipu predvodi Goran Navojec.

FOTO Uz najgledaniji hrvatski film svih vremena otvoren Pulski filmski festival

Još jedna hrvatska premijera je debitantski dugometražni film "Sitni lopovi" Mate Ugrina, koji se nakon uspjeha na festivalu u Karlovim Varima predstavlja domaćoj publici. Ugrin se vraća temi sezonskih radnika, prateći tihog mladića Rija koji se upušta u sitne krađe turista, a čija se kriminalna suradnja s kolegicom Andreom pretvara u nešto više. Program donosi i novi film Hane Jušić, "Bog neće pomoći", vizualno raskošnu dramu o strankinji u pastirskoj zajednici podno Dinare koja se suočava s patrijarhalnim naslijeđem, obiteljskim nasiljem i pitanjima osvete i oprosta. Film je već osvojio nagrade na festivalima u Locarnu i Sarajevu.

Posebno je značajno da ovogodišnji pulski program uključuje čak tri filma za djecu. Uz spomenuti "Kristalni planet", tu je i "Drugi dnevnik Pauline P." Nevena Hitreca, nastavak kino-hita koji Paulinu suočava s novim izazovima poput školske nasilnice i Alzheimerove bolesti njezine bake. Film je već pogledalo preko 78 tisuća gledatelja, a osvojio je i više od deset nagrada na međunarodnim festivalima. Treći naslov za najmlađe je "Glavonja", suradnja Marine Andree Škop i slovačke animatorice Vande Raýmanove, razigrani hibridni film o djevojčici i njezinom autističnom bratu koji traže otete roditelje, a već je privukao preko 63 tisuće gledatelja.

Na programu je povijesna drama Ivone Juke "Lijepa večer, lijep dan" o gej partizanima, koja je bila i naš kandidat za nagradu Oscar. Tu je i crna komedija "Žene, luđaci i malo dobrih pedera" Ivana Salaja, temeljena na knjizi Roberta Roklicera, te izrazito duhovita mediteranska obiteljska drama "Koke" Igora Jelinovića. Tu je i Srđan Kovačević, koji u dokumentarcu "Ono što treba činiti" prati radnike ljubljanskog Radničkog savjetovališta, baveći se problemima radničke klase i ograničenjima sindikalnog rada.

Sekcija manjinskih koprodukcija donosi sedam naslova koji svjedoče o snažnoj regionalnoj suradnji. Među njima su četiri hrvatske premijere. "Bijelo se pere na devedeset" Marka Naberšnika ekranizacija je nagrađivanog slovenskog autobiografskog romana o odrastanju u Ljubljani 70-ih i 80-ih, film koji je u Sloveniji postao ogroman hit. "Tri tjedna kasnije" srpskog redatelja Miroslava Terzića, s Tihanom Lazović u jednoj od uloga, bavi se teškom temom vršnjačkog nasilja i suicida, a premijerno je prikazan u Karlovim Varima.

Iz Srbije stiže i debitantski film Gorana Stankovića "Oče naš", inspiriran stvarnim događajima o ovisnosti i odnosima moći unutar izolirane samostanske komune, premijerno prikazan na prestižnom festivalu u Torontu. Četvrta premijera je dokumentarni film ceste "Yugo ide u Ameriku" Filipa Grujića i Alekse Borkovića, koji prati putovanje kultnim automobilom od New Yorka do Los Angelesa, istražujući pokušaj jugoslavenske industrije da osvoji američko tržište. U programu su još i art-drama "Linije želje" Dane Komljena, igrano-dokumentarni hibrid "Vjetre, pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića te drama o odnosu sina i bolesnog oca "Yugo Florida" Vladimira Tagića.