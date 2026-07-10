Prošlo je više od trideset godina od prvog nastavka jednog od omiljenih i najpoznatijih Disneyevih animiranih filmova pa je i posljednji, peti nastavak franšize "Priča o igračkama" bez sumnje hit koji će živjeti dugo nakon gledanja. Već sada živi svuda oko nas pa Woodyja, Jessie i Buzza još samo na pašteti nismo vidjeli.

A sve i da završe na ambalažama posve besmislenih i za film nebitnih predmeta, nastala bi pomama. Jer, u ovom nastavku, možda kao ni u jednom drugom filmu i ni u jednoj drugoj franšizi dosad, ne vlada toliko rivalstvo između "velikih" i "malih" i toga "čiji je ovo film više". Internet je preplavljen snimkama odraslih ljudi koji su kao djeca bili maskirani u nekoga iz "Priče o igračkama" ili koji su – baš kao i Andy, glavni junak prijašnjih nastavaka – bili nerazdvojni sa svojim igračkama, a koji sada iste te igračke poklanjaju vlastitoj djeci s kojom odlaze u kino.

I dok se cijela epopeja s igračkama koja traje već tri desetljeća može pohvaliti s gotovo dvjesto filmskih nagrada, među kojima su i Zlatni globusi, i BAFTA-e, i Grammyji i čak tri Oscara, svakako je najveći uspjeh odjek među publikom i način na koji se ljubav prema ovim neobičnim avanturistima uspješno prenosi s generacije na generaciju. U posljednjem nastavku čuvenim igračkama prijetnja postaje tehnologija, odnosno Lilypad tablet za igru i učenje, zbog koje djeci "obične" igračke više nisu zanimljive. Šerifica igračaka Jessie sa svojom je ekipom sada kod djevojčice Bonnie i svim silama se trude isprovocirati situaciju u kojoj će se Bonnie sprijateljiti s nekim među djecom. No Bonnie je stidljiva, tiha, plaha i introvertna, ne osjeća se sigurno ni uključeno u društvo upravo zato što ona jedina nema popularni tablet putem kojeg se druge djevojčice virtualno igraju.

Kada joj roditelji, i to baš zato što silno žele da Bonnie nađe prijatelje, poklone tablet, nastaje cijela pomutnja u svijetu igračaka. Kao u priči o Davidu i Golijatu, sada se ovdje nadmeću velika i moćna tehnologija i male, staromodne i "passé" igračke koje ne prihvaćaju da je njihovo vrijeme prošlo i koje svim silama nastoje pokazati kako su baš one nužne za zdravo i sretno djetinjstvo. Njihova avantura, u kojoj se izgube i u kojoj se udruže s drugim igračkama, a u kojoj na kraju nađu zajednički jezik i s tehnologijom na razini je onoga što smo se od "Priče o igračkama" naviknuli dobivati.

I dok će postojati polemike oko toga koji je nastavak najbolji, činjenica je da svaki dio "Priče o igračkama" donosi trenutke i scene koji će se urezati duboko u pamćenje, što zbog ljepote jednostavnosti kojom bude emocije i ono nešto lijepo što daje sedma umjetnost, što zbog univerzalnosti poruka koje su razumljive apsolutno svima. Bez obzira na to gledala se "Priča o igračkama 5" u sinkroniziranoj ili originalnoj verziji, obje su sjajne i obje su bez sumnje top odabir za kino.

Priča o igračkama 5 (Cinestar) Animirani, SAD, 102 min Režija: McKenna Harris, Andrew Stanto Glasovi: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack