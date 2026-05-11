'Vlak u snijegu' na zagrebačkom Glavnom kolodvoru oduševio gledatelje

Zagrebački Glavni kolodvor u nedjelju navečer na trenutak je prestao biti samo mjesto odlazaka i dolazaka, pretvorivši se u kino pod otvorenim nebom. Na samom peronu, tik uz prugu i vlakove, platno je oživjelo legendarne kadrove filma Vlak u snijegu. Uobičajeni zvukovi kolodvora i informacije za putnike stopili su se s pjesmom Kad se male ruke slože, stvarajući atmosferu nalik filmskoj, a u skladu s tim refrenom, željezničari i djelatnici kafića pomogli su svojim stolicama u potpuno ispunjenom gledalištu.

Kultni su film pratila lica svih generacija, a među njima i mnogo djece, pjevajući uglas i plješčući junacima filma. Projekcija, prilagođena slijepim, slabovidnim, gluhim i nagluhim osobama, održana je u suradnji s programom Film svima. Bio je to poseban trenutak u kojem je stari klasik ponovno povezao grad, prugu i ljude, podsjetivši nas da su najljepša putovanja ona koja se odvijaju u našoj mašti, čak i kada nigdje ne putujemo. Ovime je na najbolji način počela nova sezona programa Zagreb – filmski grad, koji je već prošle godine, pod okriljem festivala Cinehill, osvojio gledatelje svojim konceptom prikazivanja filmova na mjestima njihovog snimanja.

Već ovog petka, 15. svibnja u 21 sat, u prostoru Studentskog centra, program se nastavlja dokumentarcem Sretno dijete, nostalgičnom posvetom novom valu, razdoblju koje mnogi smatraju najvažnijim i najplodnijim u glazbenoj povijesti ovih prostora. Kroz formu rock dokumentarca, autor Igor Mirković vodi nas kroz kasne sedamdesete i rane osamdesete godine, vrijeme kada su bendovi poput Azre, Filma, Haustora i Idola unijeli svježinu u tadašnji društveni sustav. Ovaj film nije samo dokument o jednoj glazbenoj sceni, već dirljivo svjedočanstvo o vremenu u kojem se, unatoč krizama, zrak činio ispunjen kreativnošću i buntovnom energijom sretne mladosti.

Projekcijom, u suradnji sa KSET-om, Sretno dijete se vraća u Studentski centar, prostor gdje je ta glazba nastajala i u kojem je 2004. tri dana zaredom održana premijera filma. Vidjelo ga je tada više od 3000 ljudi, a dobra se gledanost nastavila, čime je Sretno dijete postalo najgledaniji hrvatski film te godine, s gotovo 30.000 gledatelja.

Proljetni dio programa završit će 27. svibnja u 21 sat u dvorištu Muzeja grada Zagreba, projekcijom filma Guslač na krovu, u partnerstvu s Hrvatskim filmskim savezom. Legendarni mjuzikl Normana Jewisona iz 1971. godine svoje je idealno okruženje pronašao u slikovitim krajolicima Hrvatske, najviše u selu Lekenik koje je predstavljalo fiktivno ukrajinsko selo. Redatelj je odabrao ovu lokaciju zbog njezine autentične arhitekture i blatnjavih putova koji su savršeno dočarali atmosferu carske Rusije s početka 20. stoljeća.

Osim Lekenika, snimalo se na još nekoliko lokacija u Hrvatskoj, pa i na zagrebačkom Gornjem gradu, koji je 'odglumio' ruski Sankt Petersburg. Film o malom čovjeku u ruskoj provinciji, koji se suočava s povijesnim mijenama, doživio je veliki komercijalni uspjeh te je osvojio tri Oscara, kao i Zlatni globus za najbolji mjuzikl/komediju. Činjenica da je snimljen upravo ovdje ostaje jedan od najznačajnijih trenutaka u povijesti filmskih snimanja na ovim prostorima.

Ulaz na projekcije je slobodan.



Program, koji će se nastaviti u kolovozu, nastao je uz podršku Grada Zagreba i Turističke zajednice Grada Zagreba, a projekcije se organiziraju u suradnji s HŽ Infrastrukturom, Studentskim centrom i Muzejom grada Zagreba.