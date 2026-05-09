film nastavlja nizati uspjehe

'Fiume o morte!' Igora Bezinovića osvojio prvi ikad FIPRESCI Grand Prix za dokumentarni film

Fiume o morte!
Pula Film Festival
VL
Autor
vecernji.hr
09.05.2026.
u 12:20

Film Igora Bezinovića "Fiume o morte!" i u 2026. godini nastavlja nizati uspjehe. Naime, u četvrtak, 7. svibnja, tijekom svečanog otvorenja 23. izdanja Millennium Docs Against Gravity (MDAG), predstavljena je nova međunarodna nagrada – FIPRESCI Grand Prix za dokumentarni film, a prvo izdanje nagrade pripalo je upravo dokumentarno-igranom filmu o okupaciji Rijeke, koji je već osvojio Europsku filmsku nagradu za najbolji europski dokumentarni film, glavnu nagradu i Nagradu FIPRESCI na prestižnom festivalu u Rotterdamu, nagradu Goya Španjolske akademije filmske umjetnosti i znanosti, a bio je i hrvatski kandidat za nagradu Oscar te je na festivalu u Puli osvojio čak šest Zlatnih arena.

Odluku da nagrada FIPRESCI Grand Prix pripadne filmu "Fiume o morte!" donio je žiri koji čine svi članovi Međunarodnog udruženja filmskih kritičara iz više od 50 nacionalnih sekcija te individualni članovi iz više od 30 dodatnih zemalja. 

U utrci za FIPRESCI Grand Prix za dokumentarni film, uz "Fiume o morte!", bili su brojni renomirani naslovi: "2000 Meters to Andriivka" redatelja Mstyslava Chernova, koji je bio u užem izboru za Oscara, zatim "Orwell: 2+2=5" redatelja Raoula Pecka"Gospodin Nitko protiv Putina" redatelja Davida Borensteina i Pavela Talankija, koji je slavio na ovogodišnjoj dodjeli Oscara, te "Savršeni susjed" redateljice Geete Gandbhir.

Dokumentarno-igrani film "Fiume o morte!", koji je postao najgledaniji hrvatski dokumentarni film u kinima od osamostaljenja države, istražuje šesnaestomjesečnu okupaciju Rijeke 1919. godine pod vodstvom talijanskog pjesnika i vojskovođe Gabrielea D’Annunzija. Režiju i scenarij filma potpisuje Igor Bezinović, producenti filma su Vanja Jambrović i Tibor Keser iz produkcijske kuće Restart. Direktor fotografije je Gregor Božić, montažu potpisuje Hrvoslava Brkušić, a glazbu Hrvoje Nikšić i Giovanni Mailer. Film je snimljen u koprodukciji sa slovenskom produkcijskom kućom Nosorogi te talijanskom produkcijskom kućom Videomante.

