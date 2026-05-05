Proveli smo školski sat s izbjeglicama i stranim radnicima koji uče hrvatski jezik

Ako radite u standardnom, osmosatnom dnevnom radnom vremenu, a onda još imate i sreće pa baš nikada ne radite vikendom, godišnje ćete "natući" 2080 radnih sati. Ima tu i praznika, godišnjih odmora, pokoji dan bolovanja, pa bismo mogli reći da prosječnom zaposleniku, iako je u današnjem svijetu takvih sve manje, oko 1900 sati godišnje ode na posao.

Nećemo previše daviti statistikama i brojkama, ali prije nego što nastavimo dalje, moramo istaknuti još jedan, za ovu priču bitan podatak. Iako ne postoji jednoglasno mišljenje o tome koji su jezici najlakši ili najteži za učenje, jedan od često citiranih izvora je sustav Foreign Service Institute (FSI), koji kategorizira jezike prema vremenu koje je potrebno govornicima engleskog da nauče određeni novi jezik. Prema FSI-ju, hrvatski jezik ubraja se u četvrtu od pet kategorija (prva je najlakša, peta najteža), što znači da je studentima potrebno oko 1100 sati kako bi dostigli odgovarajuću razinu znanja, odnosno konkretno – da mogu tečno i spontano komunicirati s izvornim govornicima o širokom rasponu tema.

Ako sada tu brojku usporedimo s brojkama s početka teksta, ispada da bi prosječnom Amerikancu ili Britancu trebalo točno sedam mjeseci da nauči hrvatski jezik kada bi svaki radni dan učio jednako koliko bi i radio – osam sati. Dakle, trećinu dana radiš, trećinu dana učiš jezik i trećinu dana spavaš i za sedam mjeseci solidno znaš hrvatski. Naravno, ne postoji osoba na svijetu koja bi izdržala takav tempo, pa ako uzmemo nešto realniji cilj – da hrvatski jezik želimo naučiti u godinu dana – onda bismo morali učiti "samo" po tri sata dnevno, ali baš svaki dan bez iznimke.

A upravo će tih godinu dana, prema najnovijim izmjenama Zakona o strancima koje je pripremilo Ministarstvo unutarnjih poslova, imati na raspolaganju strani radnici koji dođu u Hrvatsku za učenje našeg jezika. Vrlo konkretno, prema novom Zakonu, oni koji nakon godinu dana boravka u Hrvatskoj budu htjeli produljiti radnu dozvolu morat će položiti ispit poznavanja hrvatskog jezika. Treba napomenuti da te izmjene Zakona još nisu stupile na snagu, ali to bi se svakako trebalo dogoditi već za koji tjedan, a najkasnije prije ljetne pauze, s obzirom na to da je prošlog tjedna Vlada u Sabor uputila posljednje izmjene na završno čitanje.

Ipak, i kada Zakon stupi na snagu, to ne znači da će svi strani radnici svakog dana morati "grijati stolicu" po tri sata, jer će se od njih tražiti polaganje osnovne, A1 razine poznavanja jezika. U MUP-u smatraju da će im za polaganje tog ispita dovoljno biti proći tečaj koji traje 70 školskih sati. Je li strancima s istoka, bilo da je riječ o nešto bližem, poput Ukrajine, odnosno onom malo daljem, poput Sirije, ili onom podosta daljem, kao što su Indija, Nepal ili Filipini, doista potrebno tek tih 70 sati kako bi pohvatali osnove jednog od težih svjetskih jezika? Što se uopće smatra osnovama, što će se od njih tražiti na ispitu, što ako taj ispit ne polože, znaju li uopće da se priprema novi zakon, kako uče hrvatski, uče li ga uopće ili komuniciraju samo na engleskom... Pitanja je puno, a da barem neke od odgovora dobijemo i iz prve ruke zaputili smo se u zagrebačku Dubravu, na samo okretište tramvaja, u izgledom ne baš reprezentativan objekt koji se smjestio točno između autosalona i zlatarnice.

Ispred zgradice, dvokatnice, čija je fasada za obnovom vapila još početkom stoljeća, stoji parkiran kombi hitne pomoći, prozori na desnoj strani "zabarikadirani" su u metalne rešetke, ali su zato ulazna vrata, po slobodnoj procjeni starija od moderne hrvatske države, širom otvorena. Jasno je vidljivo da su s pročelja, sada uglavnom pošaranog sprejevima, što bi neki pogrešno nazvali grafitima, tijekom godina skidane razne metalne ili plastične ploče na kojima su stajali tko zna kakvi sve natpisi. Ostala su još dva, na jednom piše "Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba – Ispostava Dubrava", a na drugom "JRS – Isusovačka služba za izbjeglice Hrvatska". U zgradi medicinskom osoblju nema ni traga, ili ga barem nije bilo tog kasnog popodneva, ali na katu je zato relativno "prometno". Četvero ljudi čeka kako bi ušlo u prostoriju od dvadesetak kvadrata koja izgleda kao kombinacija ureda i školskog razreda. Svi traže Tonyja. Ja također. Čekam da završi razgovore sa svima njima, a onda i ja dolazim na red. Tony Toumeh, Sirijac koji živi u Hrvatskoj od 2016., a naš jezik govori gotovo jednako dobro kao i mi izvorni govornici, u JRS-u radi sedam godina kao prevoditelj za arapski jezik i kulturološki medijator, a glavni mu je fokus na integraciji izbjeglica u društvo.

– Bio sam na dva tečaja, na kojima mi je država omogućila 70 sati učenja pa sam uz pomoć jedne udruge dobio još 160 sati. Ostalo sam učio u hodu i nadograđivao u svakodnevnoj komunikaciji – govori nam.

Ali, nismo se ovdje našli kako bismo razgovarali o njemu, nego zato što smo došli vidjeti kako u praksi izgleda tečaj hrvatskog jezika koji za izbjeglice i strane radnike u JRS-u organiziraju još od 2017. godine, kada je otvoren centar u Dubravi.

– Nakon što se smirio onaj val izbjeglica 2015. i 2016. godine, interes za učenje hrvatskog, barem kod nas, i nije bio toliko velik sve dok nije izbio rat u Ukrajini. Tu nam se broj korisnika povećao, pa smo i mi počeli povećavati broj tečajeva. To je trajalo godinu, godinu i pol, a zatim se opet smirilo, nije bila neka navala sve do početka ove godine, kada su počele kolati vijesti o prijedlogu novog zakona prema kojem će strani radnici nakon godinu dana morati polagati ispit iz hrvatskog jezika. Rezultat je takav da nam se u posljednja dva mjeseca stvorila lista čekanja od 250 zainteresiranih polaznika, njih 160 želi na tečaj za A1 razinu, oko 60 A2, a tridesetak B1 razinu – govori Tony.

Na pitanje kako ide procedura prilikom prijava, kaže da se ljudi javljaju svim mogućim kanalima, Facebookom, mailom, putem WhatsApp grupa, a mnogi dolaze i fizički u prostorije JRS-a. Tečajevi se organiziraju dva puta tjedno po tri školska sata, surađuju s pet-šest profesora hrvatskog jezika, a svaki od njih vodi grupu od početka do kraja, što obično potraje oko četiri mjeseca. Trenutačno paralelno organiziraju tri tečaja, a grupe su i veće nego što bi trebale biti, broje oko 25 polaznika, a idealno bi bilo da ih je 10 do 15.

Irancu Hamidu, Sirijki Maisi i Ukrajincu Vitaliju vokabular, kažu, ide najbolje. Najteže im je pak složiti gramatički točnu rečenicu Foto: Goran Stanzl/PIXELL

Uskoro će 17.30 sati, spuštamo se u prizemlje, u onu prostoriju na čijim su prozorima rešetke, nastava samo što nije počela. Na jednom od starih drvenih ormara još se nalazi stara žuta naljepnica na kojoj piše – Hrvatska pošta. Sada je jasno i odakle rešetke na prozorima, jer upravo tu, na mjestima gdje sada stoje drveni i plastični stolovi i stolci i bijele ploče, nekada su stajale poveće količine novca.

Prva stiže profesorica Valentina Postružin koja hrvatski predaje u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi. Govori nam da joj je ovo četvrta grupa s kojom radi, dakle s JRS-om surađuje oko godinu dana. Tek su, kaže, počeli, ovo im je treći tjedan nastave.

– Prijavljeno je 26 polaznika, a ima ih od svukuda – Ukrajine, Sirije, Pakistana, Filipina, Irana. U njezinim grupama do sada je najviše bilo Ukrajinaca, potom slijede polaznici s Bliskog istoka, jer JRS najviše surađuje upravo s izbjeglicama, a tek onda sa stranim radnicima, zbog čega je Indijaca, Filipinaca i Nepalaca nešto manje, ali ih ima – priča nam prof. Postružin i dodaje kako očekuje da će se to, s obzirom na najave izmjene Zakona, promijeniti u nadolazećim mjesecima.

U razgovoru nas prekidaju prvi "učenici" koji nisu previše uranili, tek dvije-tri minute. Taman kada je izgledalo da ih pola neće stići, sve se naglo popunilo i tek s otprilike pet minuta zakašnjenja počeo je prvi školski sat.

– Sat počinjem tako da ih malo opustim, jer većina dolazi umorna, izravno s posla, neki i s drugog kraja grada, malo porazgovaramo, u početku ja više pričam, u kasnijim fazama tečajeva to će biti oni, ali već i sad ih uvijek pitam neke stvari tako da mi moraju odgovoriti barem s nekoliko riječi, ne mora to biti puna rečenica, ali bitna je ta interakcija, a ne da im ja samo bubam neka gramatička pravila, a oni sjede i slušaju me. Nikada neću pitati "razumijete li", nego ću svakoga od njih pitati vrlo konkretne stvari – govori profesorica Postružin.

Profesorici Valentini Postružin ovo je već četvrta grupa koju vodi, a u njoj je čak 26 polaznika. Idealno bi bilo da ih je 10 do 15, ali što kad je na listi čekanja već 250 zainteresiranih... Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

– Riječi sam brzo pohvatala, vokabular mi nije problem, a među prvim stvarima koje sam naučila reći bilo je "kruh". Živim u Zagrebu oko dvije godine, a kada se vozim u tramvaju ili autobusu, razumijem većinu onoga što ljudi govore. Međutim, jezik se ne uči na ulici, gramatiku i dalje ne znam, a padeži su mi kao svemirski brod – govori nam 45-godišnja Sirijka Maisa Hanoun.

Po struci je učiteljica razredne nastave, to je posao koji je radila i u rodnoj državi prije nego što je zbog posljedica rata otišla u Europu. Tečaj je, kaže, upisala jer želi ostati u Hrvatskoj te se nada kako bi jednog dana, ako dovoljno dobro svlada naš jezik, i ovdje mogla raditi neki posao koji uključuje poučavanje drugih. Pitamo ju je li je strah zbog najava o promjeni Zakona za strance, ali ona nam pojašnjava kako na nju to ne utječe, jer se ona nalazi u statusu tražitelja azila, a promjene se odnose isključivo na strane radnike koji će, da bi im se produžila dozvola, morati polagati ispit.

Iranac Hamid (49) također je, po tom pitanju, siguran, jer on se, ima tome već gotovo dvije godine, nalazi u statusu azilanta.



– Ovo mi je drugi tečaj na koji idem, već sam jednom pohađao i završio A1 razinu, ali odlučio sam to učiniti ponovno jer je hrvatski jako težak jezik i treba mi puno vježbe. Ja, osim perzijskog, govorim i engleski i njemački, ali mi to, ako želim raditi ovdje, ne pomaže puno. Zaposlen sam u Volvo servisu i svi kolege uglavnom razgovaraju na hrvatskom, što je i normalno, a iskreno, i ne znaju svi engleski – govori Hamid.

Pitamo ga kako on inače razgovara s ljudima, primjerice prodavačima, u svakodnevnoj interakciji, na hrvatskom ili engleskom?



– Započnem na hrvatskom, ali ako sugovornik zna engleski, a vidi da meni to na hrvatskom ide sporije, onda se oni prebace na engleski da meni bude lakše – kaže.

Dodaje da je oko pet godina živio u Njemačkoj te da je ondje jezik uspio jako dobro naučiti u tom periodu. Hrvatski je, kaže, puno teži, a kada ga pitamo što mu je najteže, govori – izgovor slova "lj" i "nj".

Mnogima je teško, kažu nam, izgovarati glasove "lj" i "nj" Foto: Goran stanzl/PIXSELL

– Da, da, i meni je to velik problem – ubacuje se Ukrajinac Vitalij Jatsina koji u Hrvatskoj već pet godina radi kao vodoinstalater. Napominje da je u našu državu došao raditi još prije izbijanja rata, odnosno 2021. godine, a plan mu je bio tu provesti dvije-tri godine i potom se vratiti u Ukrajinu. Međutim, zbog svega što se dogodilo, odlučio je ostati, tu se potom doselila i njegova supruga i dvoje djece, a nema se, kaže, namjeru vraćati čak ni kada rat završi, jer će život u Ukrajini još godinama, moguće i desetljećima biti težak za običnog čovjeka poput njega.

– Upisao sam tečaj jer sam ovdje na radnoj dozvoli koju produžujem svaku godinu, pa ću sada morati na ispit. Nisam to učinio ranije jer su ukrajinski i hrvatski slični, pa sam se više-manje mogao sporazumijevati bez problema. Otkako sam došao ovdje, u biti govorim neku kombinaciju svog i hrvatskog jezika, jer engleski baš i ne znam, pa mi je tako lakše – kaže Vitalij kojeg, osim izgovora, najviše muče dijakritički znakovi s obzirom na to da u ukrajinskom ne postoje "slova s kvačicama".

Prema riječima profesorice Postružin, Ukrajinci baš zbog sličnosti jezika imaju stav da će im biti lakše nego ostalima, a upravo tu se krije problem, jer koliko god da su nam jezici slični, toliko su i različiti. Neka riječ na ukrajinskom, koja postoji i u hrvatskom, može imati sasvim drugo značenje. Pa tu onda bude i smijeha, ali i zbrke.

– Najveći zajednički problem gotovo svih polaznika jest govor, sastavljanje rečenica u stvarnim komunikacijskim situacijama. Na poslu govore engleski, s ljudima iz svog govornog područja govore materinski jezik. Nedostaje im vježbanje govorenja, pričanja naglas – kaže Postružin.

Gramatički izazov broj jedan su, očekivano, padeži. S druge strane, vokabular relativno lako usvajaju. Problem nastane kad treba složiti gramatički točnu rečenicu. Pitamo je dobivaju li polaznici i domaće zadaće?

– Svaki put, ali nije da im ja sada mogu nešto učiniti ako je ne riješe. U biti, rekla bih da većina, oko 80 posto, ipak ispuni tu obavezu. Neki polaznici, posebno oni visokomotivirani, uče i u slobodno vrijeme, koriste YouTube i aplikacije, što se, naravno, vidi. Ipak, jedno pravilo vrijedi bez iznimke: tko izostane više od tri termina, ne može pristupiti završnom ispitu i ne može dobiti potvrdu o završenom tečaju – govori.

Završni ispit standardiziran je i jednak za sve grupe, a obuhvaća čitanje s razumijevanjem, gramatiku, slušanje i kratko pisanje. Dakle, postoji i usmeni i pismeni dio. Grupe su heterogene na gotovo svim razinama. Prosječna je dob u rasponu od kasnih tridesetih do četrdesetih, iako je Postružin imala i polaznike u šezdesetima, pa i umirovljenike. Dogodi li se, pitamo, da netko padne ispit?

– Prolaznost i nije tako bajna kako bi se moglo pomisliti na prvu, ne znam točno statistike, ali rekla bih da ih između 25 i 40 posto ne prođe ili prije odustane – otkriva Postružin.

Na pitanje što misli o cijelom sustavu, odgovara bez oklijevanja: – Odlično je što imamo tečajeve uživo, njih ništa ne može zamijeniti. Odlično je što migranti, strani radnici, tražitelji azila, ljudi koji su se u teškim okolnostima zatekli u Hrvatskoj, imaju mjesto gdje mogu učiti jezik i kulturu i osjećati se prihvaćeno. To je temelj kulturne integracije.

Ipak, otkriva i jedan poprilično velik problem s kojim se susreće ne samo ona, nego i svi njezini kolege. Oni nastavu ovakvih tečajeva temelje na udžbenicima Croaticuma, odsjeka Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji je, prema njezinim riječima, pionir poučavanja hrvatskoga kao stranoga jezika. No tu se javlja jedan od strukturnih problema.

– Uglavnom su tekstovi u tim udžbenicima o studentima koji su došli studirati u Hrvatsku, većinom potomcima naših iseljenika iz Južne Amerike. Nama nedostaje dobrih materijala za ljude koji nisu samo studenti na Erasmusu ili koji uče hrvatski iz hobija. Metodika poučavanja hrvatskog kao stranog jezika sasvim je drugačija od metodike predavanja hrvatskog za učenike osnovne i srednje škole. Treba nam tečaj osposobljavanja za taj specifičan tip nastave, dakle hrvatskog kao stranog jezika namijenjenog poučavanju stranaca koji dolaze raditi, a ne studirati – upozorava Valentina Postružin.

To je nešto što svakako treba uzeti u razmatranje, s obzirom na to da je na kraju 2025., prema službenim podacima MUP-a, u Hrvatskoj ukupno izdano 170.723 dozvola za boravak i rad. Najviše je dozvola izdano radnicima iz Bosne i Hercegovine (32.225), Nepala (31.708), Srbije (24.278), Filipina (17.629), Indije (15.400) i Sjeverne Makedonije (11.856). Dakle, ako izuzmemo radnike iz BiH, Srbije i Sjeverne Makedonije, svejedno dolazimo do brojke od više od 60.000 ljudi koji će trebati proći tečaj. Bilo bi dobro kada bi oni koji će ih poučavati dobili adekvatne materijale kako bi to mogli najbolje učiniti...