Dylanov trijumf u Mozartovu gradu

U sklopu svoje "vječne turneje" koja traje već 30 godina, poznati američki kantautor i nobelovac Bob Dylan održao je koncert i u Salzburgu. Dylan se točno na sunčani petak 13. u svojem glazbenom proputovanjem kroz Europu "ukazao" i u Mozartovu gradu gdje je sa svojim bendom održao koncert koji se ne zaboravlja.

Na njegov zahtjev, bez korištenja bljeskalica mobitela i fotoaparata, više od 5.000 posjetitelja ugodne i odlično ozvučene Arene Salzburg uživalo je u presjeku njegove glazbene karijere koja slušaocu nudi mnogo više od same glazbe. Ovdje se naime radi i o - doživljajima duše.

Snaga Dylanovog stiha i vokala je impozantna - kroz njegove pjesme proživljavamo naš život, a s druge strane njegov bend upravo daje ugodan i nenametljiv "okvir" tim pjesmama što u kombinaciji sa mirnom publikom bez mobitela predstavlja pun pogodak.

Otvorio je s poznatima i moćnima "Things have changed", "Don't Think Twice, It's All Right" i "Highway 61 Revisited", da bi nježnom "Simple Twist of Fate" salzburška Arena uronila u melankoliju koje se američki kantautor ni malo ne libi. Na svakom njegovom koncertu naglasak treba staviti i na osvjetljenje koje je vrlo intimno i prigušeno, ali u isto vrijeme romantično, te se tako stapa s glazbom.

Nastavio je sa "Duquesne Whistle", pop-rock-blues pjesmom iz sada već davne 2012., a sljedeća je bila i prva Sinatrina obrada te večeri "Melancholy Mood". Uslijedile su "Honest With Me", "Tryin' to Get to Heaven" u potpuno drugačijem aranžmanu od originala, obrada pjesme "Come Rain or Come Shine", te "Pay in Blood", a zatim i poznata "Tangled Up in Blue".

Vrhunac večeri bila je "Early Roman Kings" koja je prikazala svu moć Dylana i njegovog benda, što srca, što stiha, što glazbe... Nakon "Desolation Rowa" uslijedila je fenomenalna balada "Love Sick", a zatim i ispunjena čežnjom "Autumn Leaves" koja kao da je napisana za Dylanov hrapavi vokal.

Za kraj koncerta ostavio je "Thunder on the Mountain" s jednog od njegovih ponajboljih albuma "Modern times", te dvije laganice s posljednjeg autorskog albuma, "Soon After Midnight" i "Long and Wasted Years".

Bend se tada povukao s pozornice što je publika dobro iskoristila kako bi se unatoč redarima približila pozornici te za bis pripremila mobitele i foto-aparate da u zadnji čas zabilježe svoj trenutak sa 76-godišnjim Dylanom.

Prva pjesma na bisu bila je poznata "Blowin' in the Wind" s početka njegovog glazbenog puta, a pozdravio nas je sa "Ballad of a Thin Man" iz daleke 1965., te nastavio svoju "vječnu turneju" koncertima po Italiji i Njemačkoj...