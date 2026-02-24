Naši Portali
dodjela BAFTA nagrada

BBC na udaru: Izrezali poziv za slobodnu Palestinu, ali emitirali rasističku uvredu

Akinola Davies Jr. i Wale Davies
Suzanne Plunkett/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
24.02.2026.
u 15:23

Britanska javna televizija našla se pod lavinom kritika nakon što je cenzurirala antiratnu poruku redatelja Akinole Daviesa Jr., dok je istovremeno u prijenosu ostavila rasističku uvredu koju tijekom ceremonije

Britanska javna televizija BBC našla se pod lavinom kritika nakon dodjele britanskih filmskih nagrada BAFTA, koje su se pretvorile u prvorazredni skandal. Sve je započelo pobjedničkim govorom redatelja Akinole Daviesa Jr. Nakon što je primio nagradu za izvanredan debitantski rad za film "My Father’s Shadow", Davies je svoj govor posvetio migrantima i potlačenima, završivši ga snažnom porukom: "Za Nigeriju, za London, Kongo, Sudan, slobodna Palestina. Hvala vam."

Nešto kasnije, tijekom dodjele nagrade koju su prezentirali crni glumci Michael B. Jordan i Delroy Lindo, iz publike se začula teška rasistička uvreda. Doduše, izgovorio ju je John Davidson, aktivist s Touretteovim sindromom koji svoj tik nije mogao kontrolirati, no javnost je ostala šokirana kada se otkrilo da je BBC, koji je ceremoniju emitirao s odgodom od čak dva sata, odlučio izrezati Daviesovu poruku mira, ali uvredu pustiti u eter. 

Izazvalo je to bijes gledatelja i brojne osude na društvenim mrežama. Mnogi su istaknuli kako je dvosatna odgoda emitiranja urednicima dala i više nego dovoljno vremena da iz prijenosa uklone sporni sadržaj. Optužbe za selektivnu cenzuru i institucionalni rasizam brzo su se proširile, a kritičari su postavili pitanje zašto je poziv na mir za Palestinu smatran neprikladnijim za emitiranje od rasističke uvrede usmjerene prema dvojici istaknutih glumaca. Političari, aktivisti i članovi filmske industrije zatražili su hitno očitovanje od BBC-ja, a cijela situacija postala je još bizarnija kada se otkrilo da su iz prijenosa uklonjene i druge, manje kontroverzne izjave, poput šale voditelja o Donaldu Trumpu.

O svemu se oglasio i John Davidson, aktivist za prava osoba s Touretteovim sindromom, čiji je život poslužio kao inspiracija za film "I Swear", koji je te večeri osvojio nekoliko nagrada. Davidson, koji boluje od teškog oblika sindroma koji uključuje nevoljne verbalne tikove (koprolaliju), izviknuo je uvredu. Ubrzo nakon što je incident postao viralan, Davidson je objavio izjavu u kojoj je izrazio duboko žaljenje. "Duboko sam potresen ako itko smatra moje tikove namjernima ili da nose bilo kakvo značenje. Proveo sam život pokušavajući podržati zajednicu oboljelih od Touretteovog sindroma i podučavati empatiji i razumijevanju", poručio je, dodavši da je ranije napustio ceremoniju jer je bio svjestan stresa koji njegovi tikovi uzrokuju drugima.

Laburistička zastupnica Dawn Butler uputila je službeno pismo glavnom direktoru BBC-ja tražeći detaljno objašnjenje zašto su Daviesove primjedbe smatrane neprikladnima, dok je rasistička uvreda prvotno ostavljena. U međuvremenu, producent Jonte Richardson objavio je da se povlači iz BAFTA-inog žirija za nove talente, navodeći kako ne može surađivati s organizacijom koja konstantno ne uspijeva zaštititi dostojanstvo svojih crnih gostiju i članova. Richardson je optužio BAFTA-u za dugu povijest sistemskog rasizma, dodajući kako se nada da će vodstvo shvatiti štetu koju su nanijeli. Redatelj, Akinola Davies Jr., u intervjuu je izjavio kako je šteta što je njegov govor izrezan, ali je naglasio kako je ponosan što je iskoristio svoju platformu da pruži glas onima koji ga nemaju.

Organizacija BAFTA se ispričala glumcima Jordanu i Lindi, preuzimajući odgovornost za tešku situaciju u koju su dovedeni, a suočen s pritiskom, BBC je ponudio dva odvojena objašnjenja koja mnogi smatraju neadekvatnima. Glasnogovornik je izjavio da je trosatna ceremonija morala biti skraćena na dva sata za televizijski termin, zbog čega su mnogi govori, uključujući i Daviesov, morali biti skraćeni. Što se tiče emitiranja rasističke uvrede, iz BBC-ja su poručili kako se radi o pogrešci, tvrdeći da producenti koji su nadgledali prijenos iz reportažnih kola "jednostavno nisu čuli" sporni ispad. Ispričali su se i naknadno uklonili snimku s platforme iPlayer kako bi je ponovno montirali. 

Tvrdnja BBC-ja da nitko nije čuo uvredu pokazala se teško održivom nakon što je Deadline otkrio da su predstavnici studija Warner Bros., koji stoji iza filma "Sinners" u kojem glume Jordan i Lindo, uložili službeni prigovor BAFTA-i samo nekoliko minuta nakon incidenta. Studio je izričito zatražio da se uvreda ukloni iz televizijskog prijenosa te je dobio uvjeravanja da će njihov zahtjev biti proslijeđen BBC-ju. Ova informacija navela je mnoge da posumnjaju kako se nije radilo o slučajnom propustu, već o nemaru, ili pak svjesnoj odluci. 

Ključne riječi
John Davidson film Akinola Davies BBC BAFTA nagrade bafta

