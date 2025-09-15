Posljednje ulaznice u prodaji: Dino Jelusić i Julijana Vincan uz simfonijski orkestar i rock band spremaju spektakl u Lisinskom

Jedinstveni glazbeni spektakl “Simply The Best Rock Symphony”, posveta nezaboravnoj Tini Turner, dolazi 23. rujna 2025. u Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog. Zagrebačka publika imat će priliku doživjeti ekskluzivan susret dvaju moćnih vokala – Dina Jelusića i Juliane Vincan – uz raskošnu pratnju simfonijskog orkestra, rock-benda i pratećih vokala.

Program donosi bezvremenske hitove poput Proud Mary, Private Dancer, What’s Love Got to Do with It, We Don’t Need Another Hero i naravno – The Best. U posebno oblikovanim simfonijskim aranžmanima, pjesme Tine Turner dobit će novu dimenziju i snagu, a energija će se dodatno pojačati kroz duete koje će Dino i Juliana izvesti zajedno.

Tina je kraljica svega

Za Dina Jelusića, međunarodno priznatog glazbenika koji je surađivao sa svjetskim rock ikonama i legendarnim bendovima poput Whitesnake i Trans-Siberian Orchestra, suradnja na ovom projektu nije zahtijevala ni trenutka premišljanja. “Kad sam dobio poziv, odmah sam znao da želim biti dio ovog koncerta. Tina Turner je za mene kraljica svega – od rocka, popa do soula. Njezina glazba ostavlja trag i danas, a ovo je moj način da joj odam počast”, rekao je Dino. Na zagrebačkoj pozornici izvest će neke od Tininih najvećih dueta s Davidom Bowiejem, Mickom Jaggerom, Bryanom Adamsom, Rodom Stewartom i Erosom Ramazzottijem. Među njegovim osobnim favoritima su Steamy Windows i We Don’t Need Another Hero, a posebno mjesto zauzima album Twenty Four Seven.

Glazba Tine Turner je bezvremenska

Jednako strastveno na projekt gleda i Juliana Vincan, pjevačica s bogatim glazbenim backgroundom čiji glas i scenska snaga mnoge podsjećaju upravo na Tinu. “Suradnju s filharmonijom iznimno volim, a pjesme Tine Turner u simfonijskim aranžmanima dobivaju posebnu punoću i magiju. Nakon što sam se navikla na taj zvuk, često mi i nedostaje – zaista jako volim orkestar. Energija Tine Turner nam je svima potrebna jer njezina je glazba bezvremenska”, poručuje Juliana. Posebnu pažnju pridaje i scenskom identitetu: na koncertu će promijeniti desetak kostima, replika originalnih Tininih outfita, uključujući i perike kojima će dočarati legendarnu „divlju“ frizuru. “Kostim i pokret važan su dio priče. Bez njih, to jednostavno ne bih bila Tina Turner”, naglašava.

Eksplozija energije u Lisinskom

Publiku očekuje večer prepunа energije, koreografije i scenografije, uz raskošnu kombinaciju rocka i simfonijskog zvuka. Uz pratnju 24-članog orkestra, četveročlanog rock banda i tri prateća vokala, Dino i Juliana u Lisinskom će stvoriti atmosferu koja spaja snagu rock koncerta i eleganciju klasične glazbe u pravi multimedijski spektakl.

Ulaznice za “Simply The Best Rock Symphony” dostupne su putem internetskih stranica Lisinski.hr i na blagajni dvorane.