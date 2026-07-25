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najstariji sačuvani spomenik kulture u Jastrebarskom

Obnova dvorca Erdödy u završnoj je fazi, otvorenje se očekuje sredinom iduće godine

Jastrebarsko: Glumačkom predstavom svečano najavljena obnova i revitalizacija dvorca Erdody
Jurica Galoic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
25.07.2026.
u 13:35
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Dvorac Erdödy najstariji je sačuvani spomenik kulture u Jastrebarskom. Podigao ga je ban Matija Gereb između 1483. i 1489, a plemićka obitelj Erdödy njime je upravljala od početka 16. stoljeća do 1922. godine. Dvorac je imao važnu obrambenu ulogu tijekom osmanskih osvajanja, a u njemu je Stjepan Erdödy osnovao i Prirodoslovni muzej

Dvorac Erdödy, najstariji sačuvani spomenik kulture u Jastrebarskom i simbol tog grada u završnoj je fazi obnove i građevinskih radova, slijedi njegovo opremanje, a za posjetitelje bi mogao biti otvoren sredinom iduće godine, najavljeno je iz Grada Jastrebarskog.

Završni radovi izvode se u atriju gdje se postavlja kameno opločenje, unutar dvora gdje se završavaju radovi na popločenju i postavljanju podova, te na zidovima i postavljanje rasvjeta. "Sam građevinski dio obnove trebao bi biti završen do kraja 2026. godine nakon čega kreće opremanje. Građani bi u dvorac trebali ući sredinom iduće godine kad se prvi sadržaji stave u funkciju", rekla je Petra Aralica iz Grada. 

Početkom radova ustanovljeno je da se dvorac nalazi u gorem stanju nego je isprva izgledalo, a kako su ga potresi u Zagrebu i Petrinji dodatno teško oštetili dobio je crvenu naljepnicu. "Nakon uklanjanja urušenih dijelova konstrukcije utvrđeno je da su konstruktivni elementi ispod tih slojeva u značajno lošijem stanju od predviđenog, a isto je utvrđeno i za vanjske i unutarnje zidove nakon uklanjanja žbuke", istaknula je Aralica. 

Kako navode iz Grada, nakon što je utvrđeno da je konstrukcija znatno oštećenija nego što se prvotno procjenjivalo, 2023. izmijenjeni su projekt i građevinska dozvola, a izvođaču su produljeni rokovi radova, zbog čega je završetak obnove pomaknut s proljeća na kraj 2026.

Dvorac Erdödy najstariji je sačuvani spomenik kulture u Jastrebarskom. Podigao ga je ban Matija Gereb između 1483. i 1489, a plemićka obitelj Erdödy njime je upravljala od početka 16. stoljeća do 1922. godine. Dvorac je imao važnu obrambenu ulogu tijekom osmanskih osvajanja, a u njemu je Stjepan Erdödy osnovao i Prirodoslovni muzej.

Dvorac krasi unutarnje dvorište s arkadama i baroknim elementima, a dio njegove baštine predstavljen je u Gradskom muzeju Jastrebarsko. Okružen je Perivojem Erdödy površine 9,47 hektara, nastalim u prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, oblikovanim u engleskom pejzažnom stilu, koji je 1964. proglašen spomenikom vrtne arhitekture. U sklopu perivoja nalazi se i zgrada Žitnica, nekadašnja gospodarska građevina obitelji Erdödy, koja je obnovljena 2026. godine.

Nakon olujnog nevremena 2013. godine, kada je u perivoju srušeno i oštećeno oko 200 stabala, Grad Jastrebarsko pokrenuo je projekt njegove obnove i revitalizacije, vrijedan 322.584 eura.

Dvorac je obnovljen po strogim konzervatorskim smjernicama i s ciljem da se zadrži što više izvornih elemenata bit će za godinu dana dostupan i posjetiteljima, koji će u njegovom atriju moći pratiti razna kulturna događanja. „Prvi sadržaji koji će biti dostupni građanima su knjižnica koja bi se preselila u prostore dvorca, dodatne prostorije za rad Glazbene škole, galerijski prostor, ugostiteljski objekt, suvenirnica i prostori za širu društvenu namjenu – aktivnosti udruga, kulture i mladih. Atrij dvorca postat će nova kulisa za održavanje različitih manifestacija i kulturnih sadržaja“, ispričala je Aralić. 

Ugovorena vrijednost radova iznosi 25 milijuna eura, a projekt se financira iz nekoliko vanjskih izvora. Gradu su dodijeljena EU sredstva putem ITU mehanizma, osiguran je dio financijskih sredstava iz državnog proračuna i proračuna Zagrebačke županije, a dio troškova putem zajma snosi Grad Jastrebarsko.

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kultura spomenik kulture otvaranje obnova Jastrebarsko dvorac Erdody

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