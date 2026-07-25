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u režiji ivice buljana

Središnji dramski događaj Splitskog ljeta predstava je 'Herscht 07769', nastala prema romanu nobelovca Lászla Krasznahorkaija

Herscht 07769
Splitsko ljeto
VL
Autor
vecernji.hr
25.07.2026.
u 13:24
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Roman donosi sugestivnu i uznemirujuću, no iznenađujuće lucidnu sliku Europe kakvu živimo danas – prostora obilježenog društvenom nestabilnošću na svim razinama. Radnja je smještena u izmišljeni njemački gradić, no ono što se u njemu zbiva lako je prepoznatljivo u različitim europskim sredinama

Središnji dramski događaj ovogodišnjeg Splitskog ljeta bit će premijera predstave Herscht 07769, nastale prema romanu Lászla Krasznahorkaija, dobitnika Nobelove nagrade za književnost i jednog od najznačajnijih suvremenih europskih pisaca. Režiju potpisuje Ivica Buljan.

Roman donosi sugestivnu i uznemirujuću, no iznenađujuće lucidnu sliku Europe kakvu živimo danas – prostora obilježenog društvenom nestabilnošću na svim razinama. Radnja je smještena u izmišljeni njemački gradić, no ono što se u njemu zbiva lako je prepoznatljivo u različitim europskim sredinama.

U središtu priče je mladić Florian Herscht, čija pasivnost i izoliranost dolaze u dodir s radikaliziranom okolinom, dok se oko njega postupno gradi atmosfera prijetnje i ideološke napetosti. Brišući granice između zbilje i unutarnjeg svijeta likova, Herscht 07769 otvara prostor za slojevito kazališno čitanje suvremenog trenutka.

Herscht 07769
Foto: Splitsko ljeto

Premijera predstave Herscht 07769 održat će se 29. srpnja u 20 sati, dok su reprizne izvedbe na rasporedu 30. i 31. srpnja te 1. kolovoza. U predstavi igraju: Monika Vuco Carev, Andrijana Vicković, Tajana Jovanović, Snježana Sinovčić Šiškov, Bruna Bebić, Katarina Romac, Ana Marija Veselčić, Marija Šegvić, Andrea Mladinić, Zorana Kačić Čatipović, Stipe Jelaska, Marko Mandić, Deni Mašić, Goran Marković, Mijo Jurišić, Bojan Brajčić, Elvis Bošnjak, Vicko Bilandžić, Nikša Arčanin, Luka Čerjan, Zdeslav Čotić, Leon Macanović, Marijan Kukulj, Robert Waltl.

Režiju potpisuje Ivica Buljan, dramatizaciju i dramaturgiju Ivan Penović, kositimografiju Ana Savić Gecan, scenografiju Aleksandar Denić, a glazbu Lukša Vučić. Umjetnički suradnik i dramaturg je Robert Waltl, dizajner svjetla Srđan Barbarić, asistent redatelja Jakov Tralić, a inspicijentica Sonja Dvornik

Ključne riječi
kultura Ivica Buljan Laszlo Krasznahorkai roman Herscht 07769 premijera Splitsko ljeto kazalište predstava

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