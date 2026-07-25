Brtonigla u znaku Murtićeve umjetnosti: Na otvorenju izložbe grafika nastupit će unuk poznatog slikara

Brtonigla će ovog ljeta ugostiti jedinstveni susret vrhunske likovne umjetnosti i suvremene glazbe. U Galeriji Aleksandar Rukavina 30. srpnja u 20:30 sati otvara se izložba Nova apstrakcija, koja donosi izbor grafika nastalih prema posljednjem velikom slikarskom ciklusu akademskog slikara Ede Murtića, jednog od najvažnijih protagonista hrvatske moderne umjetnosti. Posjetitelji će izložbu moći razgledati do 16. kolovoza.

Posjetitelji će imati priliku upoznati djela nastala prema originalnim Murtićevim radovima iz razdoblja od 1998. do 2004. godine, kada umjetnik stvara ciklus koji će ugledni francuski likovni kritičar Pierre Restany nazvati Nova apstrakcija. Riječ je o djelima snažne ekspresije, dinamične geste i intenzivnog kolorita, koja predstavljaju vrhunac Murtićeva kasnog stvaralaštva.

Izložene grafike nastale su u produkciji Fondacije Murtić, izvedene tehnikom “Digigraphie” u limitiranoj nakladi od 60 primjeraka. Zahvaljujući vrhunskoj izvedbi i vjernosti izvornicima, zadržavaju energiju i vizualnu snagu originalnih slika te publici omogućuju novo čitanje jednog od najznačajnijih poglavlja Murtićeva umjetničkog opusa.

Posebnu vrijednost izložbi daje činjenica da se nadovezuje na veliki nacionalni projekt “Murtić 100”, kojim je 2021. godine obilježena stota obljetnica umjetnikova rođenja. Originalna djela iz ciklusa Nova apstrakcija tada su bila predstavljena u zagrebačkoj Laubi kao jedan od središnjih programa obilježavanja, uz posebno osmišljen glazbeni program Maka Murtića i gostujućih glazbenika. Time je uspostavljen snažan dijalog između likovne umjetnosti i suvremenog zvuka.

U Galeriji Aleksandar Rukavina 30. srpnja otvara se izložba Nova apstrakcija, koja donosi izbor grafika nastalih prema posljednjem velikom slikarskom ciklusu akademskog slikara Ede Murtića

Taj će se umjetnički dijalog nastaviti i u Brtonigli. Iako ovoga puta publika neće gledati monumentalna platna koja su obilježila zagrebačku izložbu, već grafike nastale prema njihovim originalnim predlošcima, riječ je o vrijednom segmentu istog umjetničkog ciklusa koji na vjeran način prenosi energiju, gestu i kolorističku snagu Murtićevih djela.

Na sam dan otvorenja izložbu će dodatno obogatiti koncert Maka Murtića, skladatelja, saksofonista i jednog od najistaknutijih hrvatskih glazbenika mlađe generacije. Unuk Ede Murtića predstavit će svoj aktualni glazbeni projekt Truth≠Tribe, ansambl koji spaja jazz, afrobeat, psihodelični rock i slobodnu improvizaciju. Njegov nastup simbolično nastavlja umjetnički dijalog između slike i glazbe, potvrđujući kako se kreativno nasljeđe Ede Murtića i danas razvija kroz nove umjetničke izraze.

Truth≠Tribe Foto: Truth≠Tribe

Program se održava u sklopu ciklusa Aria di Cultura, inicijative kojom Galerija Aleksandar Rukavina posljednjih godina u Brtoniglu dovodi relevantne umjetnike i izložbene projekte, gradeći prepoznatljiv prostor susreta suvremene umjetnosti i publike. Izložba Ede Murtića nastavak je takvog promišljanja kulture – kao sadržaja koji obogaćuje destinaciju, stvara nove razloge dolaska i otvara prostor dijalogu između umjetnosti, mjesta i ljudi. Time Brtonigla potvrđuje da se njezin identitet ne temelji samo na iznimnoj prirodnoj, povijesnoj i eno-gastronomskoj baštini, već i na sve snažnijoj kulturnoj sceni koja kvalitetnim programima privlači publiku iz Hrvatske i inozemstva. Više informacija dostupno je na službenoj Facebook i Instagram stranici Turističke zajednice Općine Brtonigla-Verteneglio.