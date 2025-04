Djelo hrvatske slikarice na izložbi o homoseksualnosti u Chicagu

"Autoportret u lovačkom odijelu" iz 1912., hrvatske slikarice Naste Rojc iz fundusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti bit će izložen od 2. svibnja do 26. srpnja u postavu izložbe "Prvi homoseksualci: Rođenje novog identiteta, 1869.–1939." u galeriji Wrightwood 659 u Chicagu.

Ulje na platnu hrvatske umjetnice, prikaz žene koja se bavi muškim hobijem, jedno je od 300 djela na izložbi koja je rezultat šestogodišnjeg istraživanja. Izložene su slike, skulpture, fotografije i filmovi kojima se prati povijesni trenutak kada je 1869. skovan pojam "homoseksualac", što je označilo pomak iz sfere čina u sferu identiteta.

Za izložbu je odabrano 125 umjetnika iz 40 zemalja, posuđenih iz više od 100 muzeja i privatnih zbirki diljem svijeta, među kojima su i Musée d’Orsay, The Tate, The Courtauld, The Metropolitan Museum of Art, Kunsthaus Zürich, Nacionalni muzej Danske, Azijski umjetnički muzej u Fukuoki, Pinacoteca de São Paulo, Museo Gregorio Prieto i Kinsey Institut za istraživanje spola, roda i reprodukcije. Neka od tih djela nacionalna su blaga koja nikada ranije nisu napustila svoje zemlje.

"Prvi homoseksualci: Rođenje novog identiteta, 1869.–1939." je prva izložba koja istražuje kako su umjetnici oblikovali koncept spolne i rodne razlike u trenutku njezina formiranja pa predstavlja prekretnicu u muzeološkoj obradi teme. Kustos izložbe, povjesničar umjetnosti Jonathan D. Katz, rekao je kako je prije tog trenutka, istospolna privlačnost doživljavana kao način ponašanja, a ne osobnost.

- Izložba istražuje kako su, nakon tog prijelomnog trenutka, homoseksualci po prvi put bili odvojeni od ostatka populacije i dobili identitet koji se temeljio na njihovoj seksualnosti - ustvrdio je Katz.

Nasta Rojc (1883.–1964.) slikarstvo je učila u Zagrebu i na Akademiji u Münchenu. Samostalno je izlagala u Beču, Zagrebu i Londonu. Sudjelovala je na izložbama Hrvatskog društva umjetnosti, Lade, Kluba likovnih umjetnica, Umjetnica Male Antante, a i suosnivačica je Kluba likovnih umjetnica u Zagrebu 1928.

Po riječima Ivane Rončević Elezović, muzejske savjetnice Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, osim likovnom kvalitetom Rojc se istaknula zaslugama u emancipaciji položaja žene u umjetnosti u Hrvatskoj, a njezin autoportret u lovačkom odijelu, moćan je prikaz emancipirane, samosvjesne žene u smjelom autoportretiranju pri bavljenju tradicionalno muškim hobijem.

- Na vertikalnom formatu slike, iz pozadine pojednostavljenog prikaza zimskog pejzaža u tri polja, ističe se stajaći lik slikarice prikazan do visine koljena u tri-četvrt profilu. Vjetar s leđa nosi suknju zagasitih maslinasto zelenih tonova i tamnosmeđe pramenove što uokviruju lice. Glava je lagano ukoso pognuta s prikazom prodornog i samosvjesnog, gotovo izazivačkog pogleda. Dojmu borbenosti pridonosi puška obješena o desno rame, dok je lijeva ruka nonšalantno položena u džep jakne" - napomenula je.

Izložbu je po kustoskom konceptu Jonathana D. Katza i Johnnya Willisa organizirala Zaklada Alphawood, a prati je katalog s esejima 23 vodeća svjetska stručnjaka. Nakon premijere u Chicagu putovat će po vodećim izložbenim institucijama diljem svijeta.