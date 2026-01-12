Naši Portali
povodom 20. godišnjice smrti

Otvorena virtualna izložba slikara i grafičara Miroslava Šuteja, koji je autor svih državnih obilježja Hrvatske

Miroslav Šutej
Igor Kralj/PIXSELL Ilustracija
VL
Autor
Hina
12.01.2026.
u 17:31

Virtualnom izložbom "Serigrafije Miroslava Šuteja/Izabrana djela iz fundusa Kabineta grafike HAZU" obilježava i deset godina od objave monografije "Miroslav Šutej: Mobilne serigrafije” u izdanju Kabineta grafike, Zvonka Makovića i Slavice Marković

Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) obilježava 20. godišnjice smrti akademika i doajena hrvatske grafičke umjetnosti Miroslava Šuteja virtualnom izložbom njegovih najvažnijih ostvarenja iz fundusa na svojim mrežnim stranicama.

Autorica koncepcije izložbe i tekstova, viša kustosica Ana Petković Basletić u Kabinetu grafike HAZU, podsjeća kako je akademik Miroslav Šutej (1936. – 2005.) 1996. godine, nakon prve velike retrospektivne izložbe grafika u organizaciji Kabineta, toj instituciji donirao sedamdeset grafika za Zbirku 20. i 21. stoljeća, obogativši je ponajprije mobilnim serigrafijama, koje su nukleus njegova fascinantnog opusa. "Donirane mobilne grafike u rasponu od kraja šezdesetih do kraja devedesetih godina 20. stoljeća vremenska su i motivska cjelina koja je upotpunjena i zaokružena 2018. godine akvizicijom prve mobilne serigrafije (Venecija, 1968.) i kao takva iznimno je vrijedna dionica unutar fundusa Kabineta grafike HAZU”, napomenula je u predgovoru.

U zbirci se čuvaju i Šutejevi rani crteži i grafike manjeg formata ludičkog sadržaja te kasnije mobilne litografije i ofset grafike - ukupno 146 crteža i grafika, no fokus virtualne izložbe je na autorovim najboljim djelima kojima se pozicionirao u sam vrh međunarodne suvremene grafičke produkcije. Po riječima Petković Basletić, to su djela nastala u tehnici serigrafije tijekom ključnoga dvadesetogodišnjeg stvaralačkog razdoblja, od 1965. do 1985., u kojem je zamjetna umjetnikova razvojna putanja od op-arta prema mobilnoj grafici – tipičnog Šutejeva fenomena.

"Kronološki predstavljen izbor još jednom jasno rezimira i ističe Šutejev neosporni doprinos unutar nacionalne povijesno-umjetničke antologije te potvrđuje aktualnost i inovativnost njegovih djela i danas”, istaknula je.

Tom se izložbom obilježava i deset godina od objave monografije "Miroslav Šutej: Mobilne serigrafije” u izdanju Kabineta grafike, Zvonka Makovića i Slavice Marković.

Ključne riječi
kultura virtualna izložba izložba vizualna umjetnost HAZU Miroslav Šutej

