redatelj Paolo Tišljarić

Danas se ljudi koji su bježali u virtualno vraćaju kazalištu jer traže emociju i misao

Paolo Tišljarić
Grgo Jelavić/Pixsell
Autor
Bojana Radović
21.10.2025.
u 09:22

Uspješni redatelj već je u drugom mandatu na čelu Kazališta Marina Držića, gdje je u subotu premijerno izvedena predstava "Kuća je velika, ne može se ona nosit", autorski projekt Romana Nikolića i Dorotee Šušak. Već ovoga petka Dubrovčane očekuje još jedna sjajna premijera, a o čemu je točno riječ te kako trenutno funkcionira dubrovačko kazalište otkrio nam je Paolo Tišljarić

Prije šest godina redatelj Paolo Tišljarić preuzeo je ravnateljstvo dubrovačkim Kazalištem Marina Držić, a danas će vam Dubrovčani (zbog Igara, zahtjevna kazališna publika) reći da je učinio mnogo za njihovo kazalište. Razgovarali smo nakon prve ovosezonske premijere, uspješne predstave Romana Nikolića i Dorotee Šušak "Kuća je velika, ne može se ona nosit", koju je premijerna publika ispratila ovacijama, a već je ovog petka premijera predstave "Ljudski glas/Poslijepodne jednog fauna", neobične simbioze opere, drame i plesa, koju je Tišljarić i režirao. Stoga nam tema nije nedostajalo.

Ključne riječi
kultura premijera predstava kazalište Dubrovnik kazalište Marina Držića paolo tišljarić

