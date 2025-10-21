Danas se ljudi koji su bježali u virtualno vraćaju kazalištu jer traže emociju i misao

Prije šest godina redatelj Paolo Tišljarić preuzeo je ravnateljstvo dubrovačkim Kazalištem Marina Držić, a danas će vam Dubrovčani (zbog Igara, zahtjevna kazališna publika) reći da je učinio mnogo za njihovo kazalište. Razgovarali smo nakon prve ovosezonske premijere, uspješne predstave Romana Nikolića i Dorotee Šušak "Kuća je velika, ne može se ona nosit", koju je premijerna publika ispratila ovacijama, a već je ovog petka premijera predstave "Ljudski glas/Poslijepodne jednog fauna", neobične simbioze opere, drame i plesa, koju je Tišljarić i režirao. Stoga nam tema nije nedostajalo.