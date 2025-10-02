Da nije bilo potresa pitanje je kada bi na red došla izgradnja druge scene HNK

Velebna zgrada Hrvatskoga narodnog kazališta zasigurno je jedan od simbola hrvatske metropole, koji rado pokazujemo drugima jer svjedoči o našoj kulturnoj izvrsnosti, a zahvaljujući njezinoj slikovitosti i neobaroknoj raskoši jedan je i od najčešćih motiva na fotografijama zagrebačkih turista. Budući da je, uz cvjetnu raskoš i jedinstveni Meštrovićev Zdenac života, okružena i nizom zgrada visoke spomeničke vrijednosti s kraja 19. i početka 20. stoljeća te institucijama na koje smo ponosni – od zgrade Sveučilišta u Zagrebu, preko Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža do Muzeja za umjetnost i obrt, nije čudno da mnogi smatraju kako je to najljepši zagrebački trg. Zato ne čudi što je u Kraljevini Jugoslaviji, od 1927. do 1941., nosio ime kralja Aleksandra I., a nakon Drugoga svjetskog rata komunisti su mu dali ime živoga maršala Tita. A to je očito razlog i zašto od 2017. nosi ime Republike Hrvatske.