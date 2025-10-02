Naši Portali
130. godina zagrebačkog HNK

Da nije bilo potresa pitanje je kada bi na red došla izgradnja druge scene HNK

Otvaranje zgrade HNK
Wikipedia
VL
Autor
dr.sc. Božo Skoko
02.10.2025.
u 10:11

Bilo je to sunčano popodne 14. listopada 1895. godine. Car, kojeg su pratili mnogobrojna svita i uzvanici te dočekali razdragani Zagrepčani, u 14 sati otvorio je kazalište te nazočio predstavi "Slava umjetnosti". I baš kao što je to bilo prije 130 godina, HNK2 ćemo 3. studenoga otvoriti opet Slavom umjetnosti, ali ovog puta verzijom 2.0. prilagođenom našem vremenu, koju će režirati Krešo Dolenčić na poziv intendantice Hraste Sočo

Velebna zgrada Hrvatskoga narodnog kazališta zasigurno je jedan od simbola hrvatske metropole, koji rado pokazujemo drugima jer svjedoči o našoj kulturnoj izvrsnosti, a zahvaljujući njezinoj slikovitosti i neobaroknoj raskoši jedan je i od najčešćih motiva na fotografijama zagrebačkih turista. Budući da je, uz cvjetnu raskoš i jedinstveni Meštrovićev Zdenac života, okružena i nizom zgrada visoke spomeničke vrijednosti s kraja 19. i početka 20. stoljeća te institucijama na koje smo ponosni – od zgrade Sveučilišta u Zagrebu, preko Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža do Muzeja za umjetnost i obrt, nije čudno da mnogi smatraju kako je to najljepši zagrebački trg. Zato ne čudi što je u Kraljevini Jugoslaviji, od 1927. do 1941., nosio ime kralja Aleksandra I., a nakon Drugoga svjetskog rata komunisti su mu dali ime živoga maršala Tita. A to je očito razlog i zašto od 2017. nosi ime Republike Hrvatske.

Još iz kategorije

"Varijacije" Anamarije Budimir
u scenoteci

Jedinstveni kazališni festival za slijepe i slabovidne ponovno u Zagrebu

Kazalište slijepih i slabovidnih “Novi život” u zagrebačku Scenoteku donosi 13. izdanje međunarodnog festivala kazališta slijepih i slabovidnih BIT/blind in theatre. Na svečanom otvorenju nastupit će glazbenici Ivana Starčević Rushaidat i Matija Antolić, u programu će sudjelovati kazališne grupe iz Slovenije, Rumunjske, Srbije i Hrvatske, dok će prezentaciju audio deskripcije održati profesor Joel Snyder, predsjednik Udruge za audio deskripciju iz Sjedinjenih Američkih Država

"Labuđe jezero"
revolucionarno "Labuđe jezero"

Plešu samo muškarci, a kraljević je homoseksualac koji se zaljubljuje u labuda

U Londonu smo gledali "Labuđe jezero" Matthewa Bournea, remek-djelo iz 1995. godine koje je doslovno označilo baletnu revoluciju jer sve uloge povjerene su muškim plesačima. Ove godine, na tridesetu godišnjicu te baletne izvedbe, produkcija je postala još raskošnija i, uz sjajne kostime te impresivno korištenje svjetlosnih efekata i videa, za gledatelje još uzbudljivija, a koreografija je toliko impresivna da već nakon prvog čina iz sjećanja vam nestaju labudice

Anica Tomić i Jelena Kovačić
Premium sadržaj
Anica Tomić i Jelena Kovačić

Kad žena ubije muža, njeno ime je javna stvar, a ubojice žena ostaju anonimni

Redateljica Anica Tomić i dramaturginja Jelena Kovačić, kao autorski duo, vraćaju se u Gavellu sa "Sigurnom kućom" Marine Vujčić, koja će premijerno biti izvedena 24. listopada. Uoči premijere pripremile su četiri performansa u zagrebačkom javnom prostoru, prvi je izveden prošle subote, a nešto više o performansima, kao i o prošlim projektima te "Sigurnoj kući", otkrile su u našem razgovoru

140. godišnjica zgrade HNK Zajc

Slavlje je započelo na riječkoj ribarnici, a očekuju nas još četiri dana programa

Središnje događanje zakazno je na sam rođendan zgrade, 3. listopada, kada je na programu svečana koncertna izvedba opere "Nabucco" Giuseppea Verdija. U programu obilježavanja 140. godišnjice zgrade HNK su i posjeti kazališnim radionicama sa stručnim vodstvom te predavanja povjesničarki umjetnosti Nane Palinić i Irene Kraševac o povijesti izgradnje kazališta te motivima i simbolizmu Klimtovih slika u HNK

"Budi uvijek kao zmaj"
"Budi uvijek kao zmaj"

Duboko intimna i politička drama ispričana kroz dječju igru rata

U dvorani ansambla LADO u petak, 26. rujna, održana je prva ovosezonska dramska premijera zagrebačkog HNK, a riječ je o tekstu Espija Tomičića "Budi uvijek kao zmaj", čiju režiju potpisuje Olja Lozica. Sam tekst intimna je ispovijest o djetinjstvu neshvaćenog transrodnog muškarca, koji o svojim najranijim godinama razgovara s majkom, a kroz sjećanja na napušteni stan i igru rata ulazimo u tragičnu ratnu stvarnost koju danas proživljavaju milijuni diljem svijeta

Zagreb: Javni umjetnički performans koji se se referira na performans Aparición gvatemalske umjetnice Regine José Galindo
11
Misteriozno buđenje

Zagrepčane iznenadile žene prekrivene plahtama. Znamo o čemu je riječ

Na glavnom zagrebačkom trgu održan je prvi u nizu performansa kojima se najavljuje autorski projekt Anice Tomić i Jelene Kovačić, "Sigurna kuća" koji nastaje prema istoimenom romanu Marine Vujčić u produkciji Gavelle. Performans se referira na rad gvatemalske umjetnice Regine José Galindo koja koristi svoje tijelo kao medij za izražavanje kolektivne memorije i otpora prema nasilju nad ženama o čemu je riječ i u knjizi "Sigurna kuća" koju autorice postavljaju u Gavelli

Veliki jubilej

'Ovo je rudarski posao u kojem je u akciji cijelo tijelo, ali nisam poklonica odlaska u teretanu'

Solistica i prvakinja Opere osječkog HNK-a Sanja Toth govori o 40 godina karijere, najizazovnijim ulogama, svjetskim pozornicama i kolegama i učiteljima, ali i o modernizaciji opere poput Verdijevog "Krabuljnog plesa" koji počinje scenom u kojoj protagonisti sjede na toaletnim školjkama ili berlinskoj verziji "La Bohème" koja spaja operu s punk estetikom pa Mimi ne umire od tuberkuloze

