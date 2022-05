Čipovi u mozgu i futurističke lutke za seks mračnoj priči o tehnologiji i ljubavi

Stiglo je vrijeme za tehnološki razvoj ljubavi. Sada se vi i vaši voljeni istinski možete sjediniti. Dijelit ćete svaku misao i svaki osjećaj. Vaši će se umovi potpuno povezati. Bit će to mreža stvorena od dvaju dijelova. Omogućavamo vam to jer ste stvoreni za ljubav. Stiže uskoro!

Fiktivna je to promidžbena poruka kojom započinje serija "Stvorena za ljubav", mračna i distopijska, ali u isto vrijeme cinična i humoristična priča koja tematizira utjecaj koji tehnologija ima na gotovo svaki aspekt ljudskog života pa tako i – ljubav. Serija u kojoj uz Cristin Milioti i Billyja Magnussena glumi i slavni komičar Ray Romano prati Hazel Green, suprugu milijardera Byrona Gogola kojoj on odlučuje tajno ugraditi čip u mozak kako bi bili savršen par, a trenutačno na platformi HBO Max svakog tjedna izlazi po jedna nova epizoda druge sezone. O tome koliko je zapravo riječ o fikciji, a koliko o realnom scenariju, gdje su granice tehnološkog utjecaja, ali i tko je inspirirao lik ekscentričnog tehnološkog mogula, za Obzor razgovarali smo s kreatoricom serije Christinom Lee te autoricom istoimenog romana Alissom Nutting.

– Ovom serijom na veoma neobičan način kombiniramo znanstvenu fantastiku, odnosno tehnologiju i ljubav. Riječ je o neobičnom spoju, ali zapravo je riječ o neiscrpnoj temi, a cilj nam je bio naglasiti upravo to da živimo u razdoblju kada smo kao društvo jako orijentirani na tehnologiju i kada ona utječe na sve aspekte našeg života pa tako i na ljubavni život. Kao da tehnologija sve ono što "dolazi iz srca" može učiniti još učinkovitijim. Već su sada potpuno uobičajene aplikacije za spajanje parova, ali i neke koje mogu, primjerice, dodatno zbližiti partnere. Stoga smo počeli razmišljati što bi sve jedan tehnološki mogul bio spreman učiniti kako bi spojio ljubav i tehnologiju – govori Christina Lee te dodaje kako protagonist Byron Gogol upravo to pokušava učiniti u seriji. Umjesto da svoj odnos sa suprugom gradi prirodnim putem te umjesto toga da ulaže trud u njihov brak, on probleme želi riješiti tehnologijom, a konačni mu je cilj da se povežu te da doslovno postanu jedna osoba.

– Smatram da tako brz razvoj tehnologije plaši ljude, no pozitivno je što nas to iznova i iznova potiče da redefiniramo naše shvaćanje ljudskosti i toga što smatramo stvarnim. Dugo nam je to bilo sasvim jasno, no kako se tehnologija razvijala, tako smo i mi evoluirali i mijenjalo se naše shvaćanje što je ljudsko, a što nije – kaže pak Alissa Nutting te ističe da je ljubav oduvijek bila ono "stvarno" i karakteristično isključivo za živa bića, no i to se mijenja u vremenu kada se tehnologija može doslovno ugraditi u naše tijelo.

Treba istaknuti kako je ona knjigu "Stvorena za ljubav" napisala još 2017. godine, no ističe kako je već tada osjećala sveprisutnost tehnologije i nadzora.

– Društvene mreže postale su sveprisutne u našim životima i način na koji međusobno komuniciramo potpuno se promijenio. Činjenica da većinu informacija o članovima vlastite obitelji i o prijateljima dobivamo iz postova na društvenim mrežama, a ne iz razgovora s njima, potaknula me da napišem ovu knjigu. Sve o čemu serija govori nije više samo fikcija, nego je uznemirujuće stvarno – ističe te priznaje kako je lik Byrona Gogola, unatoč njegovu prezimenu, zapravo djelomično inspiriran Elonom Muskom.

– Baš kada smo bili na setu, do nas je stigla vijest da je Muskova tvrtka Neuralink objavila da radi na mikročipu koji će ugrađivati u mozgove. Odmah smo se svi zapitali: mislite li da Musk gleda seriju? – govore kroz šalu autorice serije koja zapravo istražuje i propituje spajanje ljubavi i tehnologije te gdje su granice, postoje li one, odnosno bi li trebale postojati?

Za Hazel Green, koju glumi Cristin Milioti, ta je granica definitivno prijeđena u trenutku kada joj je suprug u mozak ugradio čip. Potom ju je na taj način počeo pratiti kada je pobjegla od njega te se vratila kući svoja oca Herberta, a kojeg je portretirao fantastični Ray Romano. Dok Byron Gogol s jedne strane tvrdi da čip omogućuje potpunu iskrenost i novu razinu ljubavi među parovima, ona mu pokušava dokazati suprotno. S obzirom na to da je u središtu radnje ove znanstveno-fantastične serije ženski lik, kritika je već prozvala ovu seriju SF-om iz ženske perspektive, a autorice se s tim opisom potpuno slažu.

– S obzirom na to da smo obje velike obožavateljice znanstvene fantastike, bile smo jako uzbuđene kada nam se pružila prilika uroniti u taj svijet i prikazati ga publici iz drugačije perspektive. Međutim, treba naglasiti da ova serija nije orijentirana na žensku perspektivu zbog tematiziranja ljubavi. I prije je bilo takvih zapleta, no nedostajalo je aktivnih ženskih likova, a upravo je takva Hazel koju se gledatelji uistinu trude razumjeti te prate sve što ona emocionalno doživljava – mišljenja su autorice koje obje u središte pisanja stavljaju likove i njihove emocije. I u ovoj su seriji su centru razmišljanja, osjećaji, želje i potrebe likova, a neki su postali toliko važni da je zbog njih promijenjena radnja. Lik Herberta Greena, primjerice, u knjizi nakon određenog vremena umire te je stoga Ray Romano potpisao ugovor samo za prvu sezonu serije, no njegov je lik, zaključili su i autori i publika, posao toliko važan za seriju da je radnja promijenjena tako da Herbert ostaje i u centru druge sezone.

– S jedne smo se strane trudili smisleno povezati knjigu i seriju, no isto tako smo htjeli da serija ima "vlastiti život" i da ne ovisi potpuno o radnji knjige. Stoga smo dopustili da se odnosi u seriji razvijaju neovisno o knjizi i nismo postavljali nikakva ograničenja. Odličan primjer je odabir Raya Romana! Da smo birali glumca striktno prema knjizi, on vjerojatno ne bi nosio tu ulogu, no Ray je toliko toga dodatnog dao tom liku, toliko mu odlično pristaje ta uloga i odnos s Hazel da smo svi bili očarani. S njih se dvoje toliko lako povezati i oni toliko dobro nadograđuju te likove da je to nevjerojatno – kaže Alissa Nutting te dodaje da su Ray Romano i Cristin Milioti u prvoj sezoni toliko dobro funkcionirali, i ispred nego i iza kamera, da su se svi složili da se taj odnos ne može prekinuti.

– Iz njihova se odnosa vidi koliko se brinu jedno o drugome, a opet očigledni su njihovi problemi zbog rana iz prošlosti koje nisu zacijelile. Zaključili smo da su njih dvoje tek zagrebli površinu onoga što još mogu dati tako da smo nastavili razvijati njihov odnos u drugoj sezoni – govori Alissa Nutting te dodaje kako je cilj tog odnosa potaknuti ljude da i sami propituju svoje odnose s drugim ljudima, a posebice s roditeljima.

Upravo je na to stavljen fokus u drugoj sezoni, uz daljnje razvijanje priče o supružnicima.

– Cijela prva sezona bavi se Hazelinim bijegom te vraćanjem samostalnosti i kontrole nakon godina i godina života s mužem koji ju je kontrolirao. Za to vrijeme ponovno se povezuje s ocem koji je veoma specifičan. Njihov odnos redefinira se do te mjere da je ona na kraju prve sezone spremna žrtvovati sve što je postigla kako bi spasila njegov život. U isto vrijeme, Byron ima cilj ponovno se povezati s njom. Te dvije radnje isprepliću se i kompliciraju – kaže Christina Lee. Također, autorice priznaju kako se nadaju i trećoj sezoni, a jedan od najbizarnijih "likova" u svim dosadašnjim epizodama je Diane, lutka za seks s kojom je Herbert Green, odnosno Ray Romano, doslovno u vezi, što je još jedan uvrnuti futuristički zaplet.

– Moram priznati da je rad s Diane izrazito izazovan i zabavan. Ray kao glumac nikada nije imao sličan zadatak, a niti mi kao kreatori nismo se susreli s nečim takvim. Ono što smo htjeli jest razbiti predrasude o tome kako je imati lutku za seks u seriji. Možda bi netko očekivao da će to biti šala, no nama je to veoma ozbiljna tema jer uistinu problematiziramo kako bi odnos sa sintetičkim partnerom mogao izgledati. U drugoj sezoni smo još dublje zagrebli u taj odnos Herberta i Diane i to što ona njemu znači, a to je pokazao i sam glumac. Uistinu je nevjerojatno vidjeti koliko se on uživio u tu ulogu i s koliko je empatije i poštovanja pristupio glumi sa sintetičkom lutkom. Uistinu je unio srce u te scene i njegove emocije nas uistinu potiču da propitamo odnos između ljudi i sintetičkih partnera. U nekim trenucima bilo nam je teško povjerovati da radi s lutkom te je i nas nekako natjerao da zaboravimo da je Diane samo lutka, postala je veoma važan dio "ekipe" na setu. Svima je to bilo čudno doživjeti – prepričava nam Christina Lee te dodaje da su znali da će taj zadatak biti izazovan, ali nisu očekivali da će biti toliko zanimljiv. U konačnici je to postao pravi eksperiment. Također, zanimljiva anegdota sa snimanja je činjenica da je lutka napravljena prema izgledu autorice knjige Alisse Nutting te je stoga odlučeno da se u jednoj sceni pojavi baš ona našminkana kao lutka.

– Svi smo se doslovno uplašili kada smo ih vidjeli jednu pored druge jer su izgledale gotovo identično. Brisanje granica između ljudskog i "umjetnog" je u tom trenutku bilo opipljivo i uistinu nas je navelo na razmišljanje, a nadamo se da će i gledatelje – zaključuju.