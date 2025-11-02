Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
On je autor prvog mjuzikla u povijesti Teatra &TD

'Čim počnem na nečemu raditi, prva pretpostavka mi je da ću se osramotiti'

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/17
VL
Autor
Tia Špero
02.11.2025.
u 15:11

Jedan od najtraženijih mladih kazališnih umjetnika, redatelj, dramaturg, skladatelj i pisac Vid Adam Hribar, postavio je u Teatra &TD mjuzikl "Muškarac upoznaje ženu". Nakon premijere u četvrtak 30. listopada, iduća izvedba odigrat će se sutra u 20 sati, a na repertoar će se vratiti u prosincu

U maloj, odnosno Polukružnoj dvorani Teatra &TD još samo sutra izvodi se prvi mjuzikl u povijesti tog kazališta! Riječ je o predstavi "Muškarac upoznaje ženu", autorskom projektu Vida Adama Hribara, koji potpisuje režiju, tekst, aranžmane i glazbu. Međutim, to nije samo mjuzikl već i, ako možemo to tako reći, metamjuzikl koji govori o nastanku jednog mjuzikla, ali i, u još jednom metasloju, duhovita metafora za hrvatsku kazališnu scenu.

Glumački ansambl ove predstave čine Maja Posavec, Rea Bušić, Luka Knez, Silvio Mumelaš i Borko Perić, glumeći likove koji nose njihova imena i temeljeni su, barem dijelom, na njima samima. Premisa je jednostavna – redatelj Borko odlučuje napraviti mjuzikl, ali "nema ideju, samo veliku želju". U samom startu nailazi na probleme jer koreograf s kojim želi raditi odlučio je napustiti kazalište i postati keramičar, glumci koje je odabrao ne stignu na probe jer ili imaju audiciju za film, snimanje sapunice ili idu na prosvjed za Palestinu, a i kada se svi napokon okupe, u dvorani ne radi klima, intendantica im puše za vratom te na vidjelo izlazi činjenica da Borko nema spremno ama baš ništa, ni tekst, a ni glazbu, već samo nejasnu viziju mjuzikla u kojem "muškarac upoznaje ženu"... Autoironičan i urnebesan, ovaj komad poigrava se klišejima, stereotipima i sve ono što znamo o mjuziklima i kazalištu izvrće naglavačke.

Dugo godina htio je napraviti mjuzikl, najprije sa sestrom Sarom, a zatim s partnericom Ninom Bajsić, priča nam Vid Adam Hribar, po struci dramaturg, ali i redatelj, glazbenik, skladatelj i pisac. Prilika mu se pružila nakon što je, također u &TD-u, prije četiri godine postavio svoju prvu autorsku predstavu, "Hiromi".

– Voditelj tog kazališta Vedran Hleb, nazvao me i rekao mi: "Dođi opet režirati u &TD, možeš raditi što god želiš." Taj "što god želiš" odmah mi je zamirisao na mjuzikl – kaže Hribar, trenutačno na glasu kao jedan od najboljih mladih kazališnih autora, kojem je ovo čak treća premijera ove godine jer radio je na hvaljenim predstavama "Kratki izlet" Marine Pejnović u &TD-u i "Max, Mischa i ofenziva Tet" Ivice Buljana u ZKM-u. I sva je glazba u ovom mjuziklu njegovo djelo, uz izuzetak pjesme "Dal netko vidi me", koju je napisala i uglazbila Maja Posavec.

– Ta činjenica me živcira jer mi je to postao najdraži glazbeni broj u predstavi! Živio sam ovu predstavu pola godine i sretan sam da sam imao taj luksuz. Jedini horor bio je početi s radom, no jednom kad sam započeo, taj rad je postao zabava. A kad se zabavljaš, nikakvog tereta više nema. Raditi glazbu meni je prije svega zabavno. Jednako zabavno kao i igrati Playstation, kojeg isto tako obožavam, ali ne igram jer imam 31 godinu i kćer od 7 mjeseci. Tako da se moram zabavljati na druge, malo isplativije načine – veli.

"Muškarac upoznaje ženu"
1/17

Tekstom je, tvrdi, ponajviše htio ironizirati sebe, zatim druge redatelje, a tek onda sredinu u kojoj živimo i duh vremena.

– Kada se pripremam za bilo koji umjetnički pothvat, jedna od prvih pretpostavki mi je da ću se osramotiti. Onda smaram svoje najbliže, zatim krećem paničariti, ali u onom trenu kad pronađem zametak ideje, krenem uživati i prisjetim se zašto se bavim kazalištem. I stoga, napravio sam predstavu o redatelju kojemu je užasno stalo do toga što radi, ali je opsjednut naličjem svoje pozicije, a ne njezinim sadržajem. Također, zajednički su nam i rapidni prelasci iz očaja u entuzijazam i obrnuto! Na isti način, htio sam da svatko od glumaca preuzme najveću moguću karikaturu svoje pozicije. Želio sam blještavilu mjuzikla suprotstaviti i surovu realnost – zabrinuti smo, mjerimo si međusobno (ne)uspjehe, ljubomorni smo, neprisutni, fokusirani na negativno i kod kuće i u kazališnim procesima, ne radimo na vlastitom znanju jer jurimo i preživljavamo. A opet, vječno smo željni promjene – kaže redatelj ovog mjuzikla, kojem smo postavili i pitanje što se provlači kroz cijelu predstavu: "Ali vi niste završili režiju?" Je li riječ samo o šali na vlastiti račun ili mu je ta činjenica u karijeri bila i stvarni kamen spoticanja?

– Mislim da sam prilično autoironičan. Osim toga, poprilično sam i tašt, a to sam shvatio jer volim u razgovorima reći "ma znaš što, ja ti nisam tašt" i onda sam skužio da to govore samo tašti ljudi. Tako da sam tu taštinu prigrlio. Ali ona ne isključuje autoironiju. Na kraju dana, ne može nitko misliti o meni lošije nego što ja mislim o sebi i puno je lakše kada se s time šališ. Završio sam dramaturgiju na ADU, ali smatram da o kazalištu ne možeš ništa naučiti a da ne radiš u kazalištu. Bez prilike. A prilika se žica ili se dobije. Srećom sam je dobio. No čini mi se da je najveći problem kod režiranja bez diplome taj što nemaš luksuz da napraviš plemeniti promašaj jer upravo radeći loše stvari, čovjek može učiti. Da je moja prva predstava bila loša i neuspješna, teško da bih tu hrabrost ponovno skupio. Ali jednostavno, predivno mi je raditi ono što volim. Raditi, nešto tim radom komunicirati i ne brinuti se hoćeš li završiti na cesti ili u križaljci – zaključuje Hribar.

"Muškarac upoznaje ženu", nakon sutrašnje predstave u 20 sati, na repertoar Teatra &TD vratit će se već u prosincu.

Ključne riječi
Borko Perić Luka Knez silvio mumelaš Rea Bušić Maja Posavec Vid Adam Hribar mjuzikl teatar &td kazalište

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Novo u Teatru EXIT

Ženske suze, zagrljaji i snaga u godini dana bez muškaraca

Premijera predstave "Malo Blago" u režiji i adaptaciji Lee Anastazije Fleger je 31. listopada, a baku, majku i kćer glume Mirela Brekalo, Jelena Miholjević i Anja Jogunica. Autorica teksta je Elaine Murphy, renomirana irska dramatičarka i glumica, čiji je tekst nagrađen brojnim priznanjima (Irish Times Best New Play Award, The Fishamble New Writing Award, Stewart Parker BBC Northern Ireland Drama Award, Zebbie Award for Best Play)

"Tri sestre, ja"
fantastične “Tri sestre”

Boris Liješević u riječkom HNK režirao je Čehova kakvog još nismo vidjeli

Ni sama ne pamtim koliko verzija drame “Tri sestre” vidjela, ali dobro pamtim neke od njih, primjerice posljednju iz Gavelle s Jelenom Miholjević u ulozi Olge. I zato mogu s punom sigurnošću (i čistog srca) reći da su “Tri sestre, ja” koje je u HNK Ivana pl. Zajca Rijeka režirao Boris Liješević, najbolje “Tri sestre” koje sam ikada vidjela, uključujući i nekoliko europskih i regionalnih verzija koje su gostovale u Zagrebu

Zagreb: Počela prodaja ulaznica za balet Orašar
Video sadržaj
'Orašar' groznica

FOTO/VIDEO Online ulaznice planule za dvije minute, pogledajte cijene na oglasniku, bili smo i ispred HNK

Dok su se prodajne cijene ulaznica u zagrebačkom HNK kretale od 26 eura (balkon) do 75 eura (lože), na Njuškalu ćete u prosjeku morati izdvojiti sto eura, i to za samo jednu kartu, primjerice, u loži. Cijene ulaznica za parket rastu čak i više, do 150 eura, a jedan oglašivač za dvije ulaznice za izvedbu 3. siječnja 2026. traži vrtoglavih 400 eura!

Pita moja mama imate li jedno jaje
kazališna adaptacija hit-slikovnice Tisje Kljaković Braić

Tijekom izvođenja djeca su svako malo pljeskala, posebno na songove, te su se glasno smijala

Spisateljica Tisja Kljaković Brajić prije nekoliko godina napisala je slikovnicu "Pita moja mama imate li jedno jaje", a tom svojom prvom knjigom za djecu ostvarila je velik uspjeh i među mališanima i među odraslima. Ova priča o djevojčici Nastji nedavno je dobila i svoju kazališnu adaptaciju, koju je režirala Renata Carola Gatica, a u subotu, 25. listopada, održana je njena premijerna izvedba u Splitu

Učitaj još

Kupnja