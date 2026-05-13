predstava "zločin i kazna"

Ansambl Drame HNK Zagreb gostovao u Sofiji: Bugarska publika nagradila ih je dugotrajnim pljeskom i stajaćim ovacijama

"Zločin i kazna"
Foto: HNK Zagreb
1/2
VL
Autor
vecernji.hr
13.05.2026.
u 12:00

Drama Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu gostovala je 12. svibnja 2026. u Sofiji s predstavom "Zločin i kazna" prema romanu Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, u režiji Jerneja Lorencija

Predstava je izvedena u Nacionalnom teatru Ivan Vazov, najvažnijoj bugarskoj instituciji dramskog kazališta, čime je ostvareno prvo gostovanje Drame zagrebačkoga HNK-a u bugarskoj prijestolnici i otvoreno novo poglavlje suradnje između dviju nacionalnih kazališnih kuća.

Gostovanje je realizirano kao rezultat ranijeg susreta intendantice HNK-a u Zagrebu dr. sc. Ive Hraste Sočo i ravnatelja Nacionalnog teatra Ivan Vazov Vasilа Vasileva, održanog u Sofiji u rujnu 2025., tijekom kojeg su potvrđeni zajednički interesi za jačanje umjetničke razmjene i uspostavu dugoročnog partnerstva.

Iva Hraste Sočo i Vasil Vasilev
Intendantica HNK u Zagrebu Iva Hraste Sočo i ravnatelj Nacionalnog teatra Ivan Vazov Vasil Vasilev
Foto: HNK Zagreb

Nakon uspješnog gostovanja, intendantica Iva Hraste Sočo ističe: "Gostovanje Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu u Sofiji za nas ima višestruko značenje, ono je potvrda umjetničke relevantnosti naših produkcija, ali i važan korak u sustavnom otvaranju kazališta prema međunarodnoj suradnji. Posebno nas veseli što se ova suradnja razvija s Nacionalnim teatrom Ivan Vazov, institucijom s kojom dijelimo visoke umjetničke standarde i ambiciju stvaranja snažnih, suvremenih kazališnih projekata."

Ravnatelj Nacionalnog teatra Ivan Vazov, Vasil Vasilev, povodom gostovanja izjavio je: "Ovakve suradnje smatram ključnima za razvoj europske kazališne scene jer potiču dijalog, razmjenu ideja i međusobno razumijevanje naših kulturnih konteksta."

Predstava, koja je već osvojila hrvatsku publiku i kritiku svojom snažnom scenskom poetikom i suvremenim čitanjem klasika, izvedena je tako u jednom od najuglednijih kazališnih prostora u Europi, a publika ju je nagradila dugotrajnim aplauzom i stajaćim ovacijama.

Gostovanje u Sofiji
Foto: HNK Zagreb

Ansambl predstave čine Alma Prica, Ksenija Marinković, Iva Jerković Oreški, Milan Pleština, Luka Dragić, Igor Kovač, Tea Ljubešić i Ivan Grlić. Reakcija bugarske publike potvrdila je univerzalnost Dostojevskog, ali i visoku razinu umjetničke izvedbe zagrebačkog ansambla.

