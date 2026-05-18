Frontmen legendarnih Sex Pistolsa John Lydon i Public Image Limited vraćaju se u Tvornicu kulture

Pioniri post-punka Public Image Ltd vraćaju se u Tvornicu kulture. Nakon promocije albuma "This is PiL" 2013., frontmen legendarnih Sex Pistolsa John Lydon i bend vraćaju se u Šubićevu u utorak, 19. svibnja 2026., u sklopu turneje pod nazivom "This is Not The Last Tour".

Nakon što je bio frontmen kultnih Sex Pistolsa, jedne od najutjecajnijih grupa u povijesti glazbe, John Lydon osnovao je post-punk sastav Public Image Ltd., koji se smatra jednim od najinovativnijih bendova svih vremena. Svojim jedinstvenim zvukom, u kojem se miješaju rock, dance, folk, pop i dub, okupio je vjernu bazu obožavatelja i publike.

Iako se postava P.I.L.-a mijenjala tijekom godina, Lydon je s bendom osvajao publiku diljem svijeta još od objave debitantskog albuma "First Issue" 1978., sve do "That What Is Not" (1992.), posljednjeg izdanja objavljenog prije stanke koja je potrajala 17 godina. U bogatoj je diskografiji P.I.L.-a presudno bilo i izdanje "Metal Box", drugi studijski album kojim su se otisnuli kao predvodnici post-punka. Lydon je 2009. ponovno okupio bend, nakon čega su krenuli na velike svjetske turneje. Ubrzo se Public Image Limited ponovno aktivirao i diskografski – objavili su čak tri hvaljena albuma: "This is PiL" (2012.), "What The World Needs Now…" (2015.) i "End of World" (2023.).

Iako se činilo da nakon smrti supruge 2023. godine Lydon više neće nastupati s bendom, potaknut ogromnom podrškom koju je dobio od poklonika u Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom svoje govorne, Q&A turneje "I Could Be Wrong, I Could Be Right", odlučio se vratiti na pozornice. Jedna od postaja turneje "This Is Not The Last Tour" bit će i Zagreb. Kao predvodnik post-punk vala koji nastavlja nositi titulu mitske glazbene ličnosti, Public Image Limited u Tvornici će s publikom podijeliti nove pjesme, ali i velike hitove kao što su "Death Disco", "This Is Not a Love Song", "Public Image", "Rise", "Disappointed" i "Seattle".