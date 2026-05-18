Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
"This is Not The Last Tour"

Frontmen legendarnih Sex Pistolsa John Lydon i Public Image Limited vraćaju se u Tvornicu kulture

Public Image Limited
Tvornica Kulture
Autor
Hrvoje Horvat
18.05.2026.
u 10:33

Iako se činilo da nakon smrti supruge 2023. godine Lydon više neće nastupati s bendom, potaknut ogromnom podrškom koju je dobio od poklonika u Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom svoje govorne, Q&A turneje "I Could Be Wrong, I Could Be Right", odlučio se vratiti na pozornice. Jedna od postaja turneje "This Is Not The Last Tour" bit će i Zagreb

Pioniri post-punka Public Image Ltd vraćaju se u Tvornicu kulture. Nakon promocije albuma "This is PiL" 2013., frontmen legendarnih Sex Pistolsa John Lydon i bend vraćaju se u Šubićevu u utorak, 19. svibnja 2026., u sklopu turneje pod nazivom "This is Not The Last Tour".

Nakon što je bio frontmen kultnih Sex Pistolsa, jedne od najutjecajnijih grupa u povijesti glazbe, John Lydon osnovao je post-punk sastav Public Image Ltd., koji se smatra jednim od najinovativnijih bendova svih vremena. Svojim jedinstvenim zvukom, u kojem se miješaju rock, dance, folk, pop i dub, okupio je vjernu bazu obožavatelja i publike.

Iako se postava P.I.L.-a mijenjala tijekom godina, Lydon je s bendom osvajao publiku diljem svijeta još od objave debitantskog albuma "First Issue" 1978., sve do "That What Is Not" (1992.), posljednjeg izdanja objavljenog prije stanke koja je potrajala 17 godina. U bogatoj je diskografiji P.I.L.-a presudno bilo i izdanje "Metal Box", drugi studijski album kojim su se otisnuli kao predvodnici post-punka. Lydon je 2009. ponovno okupio bend, nakon čega su krenuli na velike svjetske turneje. Ubrzo se Public Image Limited ponovno aktivirao i diskografski – objavili su čak tri hvaljena albuma: "This is PiL" (2012.), "What The World Needs Now…" (2015.) i "End of World" (2023.).

Iako se činilo da nakon smrti supruge 2023. godine Lydon više neće nastupati s bendom, potaknut ogromnom podrškom koju je dobio od poklonika u Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom svoje govorne, Q&A turneje "I Could Be Wrong, I Could Be Right", odlučio se vratiti na pozornice. Jedna od postaja turneje "This Is Not The Last Tour" bit će i Zagreb. Kao predvodnik post-punk vala koji nastavlja nositi titulu mitske glazbene ličnosti, Public Image Limited u Tvornici će s publikom podijeliti nove pjesme, ali i velike hitove kao što su "Death Disco", "This Is Not a Love Song", "Public Image", "Rise", "Disappointed" i "Seattle".

Ključne riječi
kultura Sex Pistols John Lydon Tvornica Kulture glazba koncert Public Image Ltg

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Talijanski hitmejker

Pobjedničku pjesmu u Zagrebu, kojom slavi ujedinjenu Europu, napisao je za svega desetak minuta

Izbor za pjesmu Eurovizije u Zagrebu održan je 5. svibnja 1990. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, zahvaljujući pobjedi zadarske grupe Riva godinu prije u Lausannei, gdje je predstavljala Jugoslaviju. Pobijedio je talijanski pjevač Toto Cutugno s pjesmom "Insieme: 1992". S 46 godina i 302 dana, postao najstariji pobjednik natjecanja i držao taj rekord do 2000., kada su na Eurosongu u Stockholmu pobijedila braća Olsen sa skladbom "Fly on the Wings of Love"

DIRIGENT KREŠIMIR BATINIĆ

'Ovaj žanr mora izgledati lako, ali iza te lakoće su sati rada. U jednoj izvedbi otrčim maraton'

Iza njega je niz projekata širok repertoara - od klasičnih opernih djela do zahtjevnih glazbeno-scenskih naslova, pri čemu uvijek naglašava važnost zajedničkog muziciranja i scenskog pulsa. Povratak operetnom naslovu, konkretno "Grofice Marice", u svojem rodnom Osijeku ima dodatnu osobnu dimenziju, jer je riječ o žanru duboko ukorijenjenom u tradiciju osječkog kazališta

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!