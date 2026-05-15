Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
premijera 'Lede' u HNK Splt

Krleža je još prije 100 godina pisao o svijetu bez časti i plemenitosti, u kojem su važni samo novac i moć

Split: Najavljena predstava “Leda” u splitskom HNK
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/3
Autor
Maja Pejković Kaćanski
15.05.2026.
u 15:13

Krležina "Leda" u režiji Darija Harjačeka premijerno će bit izvedena 22. svibnja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, najavljeno je danas na konferenciji za novinare

"Htio sam svoj mandat započeti klasikom i ne mislim da Krležina 'Leda' pripada anagramskom diskursu. Oko njega vlada nekakav  bauk kojeg je možda i sam stvorio. Zašto svevremenska tema o suptilnim talentima, plaćenim kritičarima i druge ne bi bile interesantne Splitu? Dramski ansambl splitskog teatra ima glumce koji mogu iznijeti sve uloge, a svaka u 'Ledi' je amblematska", kazao je v.d. ravnatelja Drame HNK Split Siniša Popović najavljujući novinarima premijeru Krležine "Lede" koja će u režiji Daria Harjačeka bit izvedena 22. svibnja na velikoj pozornici.

V.d. intendanta Božo Župić  kojem će "Leda" biti druga dramska premijera na toj funciji, ističe kako mu je želja sa Popovićem vratiti tzv. željezni program u splitsko nacionalno kazalište. 

"Svaki nacionalni teatar mora imati Krležu", poručuje Marijan Nejašmić Banić koji će igrati amblematsku ulogu Viteza Urbana. 

Andrea Mladinić tumačit će Melitu, ženu punu ranjivosti i frigilnosti, na rubu živčanog sloma. 

"Ona je na steroidima. I voli i mrzi i puno pije i ima potrebu za pažnjom i ljubavlju", otkrila je Mladinić.

Redatelj Dario Harjaček koji potpisuje i dramaturgiju, naglašavajući kako je Split profesionalno postao njegov grad, tvrdi kako od "Lede" nema boljeg teksta. Krleža je prije stotinu godina pisao o modernizmu, o beskrupuloznom svijetu bez časti, plemenitosti, svijetu u kojem su temeljne vrijednosti novac i moć koja je proizašla iz novca. 

Split: Najavljena predstava “Leda” u splitskom HNK
15.05.2026.,Split-Konferencija za medije povodom premijere drame „Leda“ Miroslava Krleze u produkciji Hrvatskog narodnog kazalista Split. O predstavi su govorili: Bozo Zupic, intendant HNK Split , Sinisa Popovic, v.d. ravnatelja Drame HNK Split, Dario Harjacek, redatelj i dramaturg predstave i članovi dramskog ansambla predstave Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Krleža u 'Ledi' ispisuje pet antologijskih uloga za glumce kojima one postaju nekom vrstom testa zrelosti. Upravo je to jedan od najsnažnijih motiva kojima se splitska produkcija vodi u svojoj interpretaciji ovog klasika. Snaga ansambla, generacijski imperativ kroz koji jednu afirmiranu generaciju splitskih glumaca stavljamo pred izazov ovog remek-djela. Marjan Nejašmić Banić, Andrea Mladinić, Mijo Jurišić, Marija Šegvić i Donat Zeko velika su snaga splitskog kazališta koje ova predstava želi staviti u središte svog interesa", poručuje Harjaček.

Prvaku Drame HNK Split Miji Jurišiću povjerena je uloga Aurela. MIšljenja je kako je Krležina "Leda" na način kako ju je postavio Harjaček, zabavna i duhovita predstava.

U splitskoj "Ledi" igrat će i Marija Šegvić, Donat Zeko, Nenad Srdelić te dvije mlade vanjske suradnice Nika Petrović i Lara Jerončić. Za scenografiju je zadužen Vesna Režić, kostimografiju potpisuje Ana Mikulić, glazbu Damir Šimunović, dizajner svjetla je Srđan Barbarić,a oblikovatelj zvuka Silvio Mojaš.  

Ključne riječi
dario harjaček Leda Miroslav Krleža predstava kazalište HNK Split

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Počinje 43. Tjedan suvremenog plesa

Stižu najbolji iz sedam zemalja, publika aktivno sudjeluje u predstavama, a bit će i višesatnih živih instalacija

Jedan od najdugovječnijih i najvažnijih plesnih festivala u ovom dijelu Europe održat će se od 19. do 27. svibnja u Zagrebu i Zadru. Festival publici donosi međunarodno afirmirana imena poput Rafaële Giovanola i njezine kompanije CocoonDance (DE/CH), kanadske autorice Daine Ashbee, grčkih koreografkinja Chare Kotsali i Christiane Kosiari te Krakow Dance Theatrea iz Poljske, ali i nove hrvatske produkcije i autore mlađe generacije

Zagreb: Glumac Damir Lon?ar
Damir Lončar režira 'Groficu Maricu'

'Otprilikizam' je smrt kazališta i jako pojeftinjuje naš posao. Ja inzistiram na preciznosti i disciplini'

Premijera u HNK u Osijeku je 15. svibnja, Lončar operetu ne promatra kao lak žanr, nego kao precizan kazališni mehanizam u kojem gluma, pjevanje, pokret i ritam moraju biti u potpunom skladu. U radu s ansamblom posebno mu je važna disciplina, ali i osjećaj slobode koji dolazi tek kada izvođači potpuno ovladaju onim što predstava traži od njih

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!