Krleža je još prije 100 godina pisao o svijetu bez časti i plemenitosti, u kojem su važni samo novac i moć

"Htio sam svoj mandat započeti klasikom i ne mislim da Krležina 'Leda' pripada anagramskom diskursu. Oko njega vlada nekakav bauk kojeg je možda i sam stvorio. Zašto svevremenska tema o suptilnim talentima, plaćenim kritičarima i druge ne bi bile interesantne Splitu? Dramski ansambl splitskog teatra ima glumce koji mogu iznijeti sve uloge, a svaka u 'Ledi' je amblematska", kazao je v.d. ravnatelja Drame HNK Split Siniša Popović najavljujući novinarima premijeru Krležine "Lede" koja će u režiji Daria Harjačeka bit izvedena 22. svibnja na velikoj pozornici.

V.d. intendanta Božo Župić kojem će "Leda" biti druga dramska premijera na toj funciji, ističe kako mu je želja sa Popovićem vratiti tzv. željezni program u splitsko nacionalno kazalište.



"Svaki nacionalni teatar mora imati Krležu", poručuje Marijan Nejašmić Banić koji će igrati amblematsku ulogu Viteza Urbana.

Andrea Mladinić tumačit će Melitu, ženu punu ranjivosti i frigilnosti, na rubu živčanog sloma.



"Ona je na steroidima. I voli i mrzi i puno pije i ima potrebu za pažnjom i ljubavlju", otkrila je Mladinić.

Redatelj Dario Harjaček koji potpisuje i dramaturgiju, naglašavajući kako je Split profesionalno postao njegov grad, tvrdi kako od "Lede" nema boljeg teksta. Krleža je prije stotinu godina pisao o modernizmu, o beskrupuloznom svijetu bez časti, plemenitosti, svijetu u kojem su temeljne vrijednosti novac i moć koja je proizašla iz novca.

15.05.2026.,Split-Konferencija za medije povodom premijere drame „Leda“ Miroslava Krleze u produkciji Hrvatskog narodnog kazalista Split. O predstavi su govorili: Bozo Zupic, intendant HNK Split , Sinisa Popovic, v.d. ravnatelja Drame HNK Split, Dario Harjacek, redatelj i dramaturg predstave i članovi dramskog ansambla predstave Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Krleža u 'Ledi' ispisuje pet antologijskih uloga za glumce kojima one postaju nekom vrstom testa zrelosti. Upravo je to jedan od najsnažnijih motiva kojima se splitska produkcija vodi u svojoj interpretaciji ovog klasika. Snaga ansambla, generacijski imperativ kroz koji jednu afirmiranu generaciju splitskih glumaca stavljamo pred izazov ovog remek-djela. Marjan Nejašmić Banić, Andrea Mladinić, Mijo Jurišić, Marija Šegvić i Donat Zeko velika su snaga splitskog kazališta koje ova predstava želi staviti u središte svog interesa", poručuje Harjaček.

Prvaku Drame HNK Split Miji Jurišiću povjerena je uloga Aurela. MIšljenja je kako je Krležina "Leda" na način kako ju je postavio Harjaček, zabavna i duhovita predstava.

U splitskoj "Ledi" igrat će i Marija Šegvić, Donat Zeko, Nenad Srdelić te dvije mlade vanjske suradnice Nika Petrović i Lara Jerončić. Za scenografiju je zadužen Vesna Režić, kostimografiju potpisuje Ana Mikulić, glazbu Damir Šimunović, dizajner svjetla je Srđan Barbarić,a oblikovatelj zvuka Silvio Mojaš.