Britney Spears postala je slikarica

Britney Spears, najpoznatija kao princeza popa i glazbena ikona, još je 2017. godine svojim obožavateljima na Instagramu otkrila da se bavi slikarstvom. Izgleda da joj dobro ide, jer je prošlog tjedna, francuska galerija Sympa iz mjesta Figeac objavila da će ugostiti njenu prvu samostalnu izložbu.

- Vrlo smo uzbuđeni što vas možemo obavijestiti o otvaranju prve samostalne izložbe Britney Spears u subotu, 18. siječnja - napisali su u objavi.

Izložba će se zvati "Sometimes you just gotta play!!!!!!" prema opisu Britneyjina videa s Instagrama, ali još uvijek nije poznato koji će radovi biti izloženi i hoće li otvaranju prisustvovati i sama pjevačica.

Sliku cvijeća kojom je galerija Sympa najavila izložbu zaista je naslikala Britney, no prodana je na dobrotvornoj aukciji u Las Vegasu 2017. za 10 000 dolara. Kupio ju je Robin Leach, voditelj emisije "Lifestyles of the Rich and Famous" na CBS-u, a pjevačica je donirala novac žrtvama tragičnog napada u Las Vegasu kada je na glazbenom festivalu Route 91 ubijeno 58 ljudi, a ranjeno njih 413.

- Cvijeće na mojoj slici predstavlja novi početak, i s tom mišlju krećemo naprijed - navodno je tada rekla Britney.