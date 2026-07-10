Dumančićevi konji pet godina su čekali svoje mjesto u tvrđavi Bokor. Savršeno tamo pristaju!

Izložba ‘Krug’ akademskog kipara Hrvoja Dumančića otvorena je sinoć na tvrđavi Bokar, u suradnji s Društvom prijatelja dubrovačke starine. Postav ostaje otvoren za posjetitelje gotovo dva mjeseca, do 1. rujna.

Nakon lanjske izložbe ‘Libertas Bells’ dubrovačke umjetnice Dubravke Lošić, koja je privukla velik interes javnosti i prethodila umjetničinu izboru za Venecijanski bijenale, Bokar ovog ljeta ugošćuje Dumančića. Njegov izbor za ovogodišnju izložbu predložio je dugogodišnji član Društva, kolekcionar i likovni kritičar Andrija Seifried.

U predgovoru kataloga izložbe Seifried piše o Dumančićevim konjima: 'Konji Hrvoja Dumančića ne nose jahače, oni su tu kao omiljene figure, ponekad igračke kojima se i sam autor poigrava. Nisu monumentalni kako bi se promatrali kao nešto uzvišeno, već su poput stamenih bića bliskih čovjeku, da im se divi, pomiluje ih, osjeti teksturu materijala.'

Okupljene je u ime Društva pozdravio predsjednik DPDS-a Maro Kapović, koji je istaknuo da je Društvo podržalo Seifriedov prijedlog nakon lanjske izložbe Dubravke Lošić. Bokar pored toga može biti scenografija, može biti izložbeni prostor I to se pokazalo lani, a i ove godine. Umjetniku ovo nije prvi put u Dubrovniku, sigurno nije ni posljednji, a nadam se da će mu se ova izložba urezati u pamćenje. Kapović je zahvalio autoru na odabiru prostora te mu uručio zastavu svetog Vlaha kao trajni znak spone s Gradom.

Većina skulptura posebno je prilagođena ambijentu tvrđave Bokar, a autor u njih unosi vlastito iskustvo života s konjima.

- Iznimno sam počašćen što sam ovdje s vama, u ovom prekrasnom prostoru koji me potpuno razoružao kada sam ga prvi put vidio. Imam osjećaj da su skulpture koje su nastale većinom u 2020. zapravo rađene za ovaj prostor I da su čekale pet godina da bi došle na svoje mjesto - kazao je Dumančić.

Uz postav na Bokaru, tijekom prvih sedam dana izložbe na platou Brsalje bit će postavljena i Dumančićeva skulptura konjića za njihanje ‘Uspomena’, visoka dva i pol metra, odlivena u bronci. Riječ je o integralnom dijelu izložbe ‘Krug’, a ne o zasebnom postavu. Od prvog pojavljivanja u zagrebačkom parku Maksimir 2021. godine, ‘Uspomena’ je gostovala u Zagrebu, Splitu, Veroni, Saumuru i Bad Ragazu, noseći uvijek istu poruku: ne slavi vladara ni pobjednika, već igru, maštu i djetinjstvo koje svatko od nas nosi u sebi.

Zbog kratkog boravka na Brsaljama, ovo gostovanje ‘Uspomene’ jedinstvena je prilika za vidjeti monumentalnu skulpturu uživo. Vizualni identitet izložbe i katalog potpisuje Lukas Dumančić, umjetnikov sin i student na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Umjetnikova kći Marita Dumančić ovih je dana u Dubrovniku sa zborom Ivan Goran Kovačić, s kojim nastupa na otvaranjima Dubrovačkih ljetnih igara i pjeva u izvedbi kantate Carmina Burana. Izložba ‘Krug’ može se razgledati svakodnevno od 8 do 19 sati, do 1. rujna.