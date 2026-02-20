Umro Tihomir Mraović, svestrani autor i sudionik Večernjakovog natječaja za kratku priču

U 65. godini života preminuo je hrvatski pisac, strip autor i scenarist Tihomir Mraović. Mraović, rođen je 1961. godine u Karlovcu, a pisao je romane, drame, novele, priče, pjesme, aforizme, eseje, filmske, televizijske i strip scenarije.

Kao scenarist, redatelj i glumac sudjelovao je u radu filmske družine Fantastic world of fantasy, a kao scenarist surađivao je i s eminentnim hrvatskim filmskim redateljima (Bogdan Žižić, Branko Ištvančić, Nevio Marasović i drugi). Objavio je 28 romana i devet zbirki priča. Autor je serijala o detektivu Ivoru Luni. U publiciranim naslovima ludistički preispituje odnos književnosti i vremena, djela i recepcije te eksperimentira sadržajem i formom.

Napisao je, između ostalog i "Priče iz paralelnog svijeta" (1994), "Slaganje bika" (1995), "Tajna povijest 21. stoljeća" (2000), "Copyright snova" (2005), "Lenjinov gambit" (2007), "Knjiga ponovljenih sudbina" (2009), "Uljez u kući književnosti" (2010) i brojna druga djela.

Ime Tihomira Mraovića bit će poznato i čitateljima Večernjeg lista, budući da su njegove priče redovito objavljivane u sklopu našeg natječaja za kratku priču Ranko Marinković.

Od Mraovića se dirljivom objavom na društvenim mrežama oprostio i novinar Veljko Krulčić.

"Pisao je tekstove za radio, scenarije za film i za televiziju. Ukratko, svestrani i radišni stvaratelj. Mada, često nije nailazio na razumijevanje i na institucionalnu podršku... Tihomir je bio dobar čovjek, na kojeg si se mogao osloniti, elementarno pošten i vrijedan, pa sam ga kao suradnika angažirao i na nekim našim drugim projektima, u razlicitim ulogama. Prije cetvrt stoljeca napustio je posao profesora engleskog jezika, da bi se mogao u cijelosti posvetiti umjetničkom radu. Svaka mu čast na hrabrosti!

Radovao se rujnu, kada je trebao napuniti 65 godina... i postati umirovljenik, te imati stalan prihod, koliko god penzija bila skromna. Radovao se novim knjigama i projektima na kojima je radio ili ih je planirao raditi. Bio je ponosan na svoje necakinje, koje u Londonu grade život i karijere, kada vec to u Hrvatskoj nisu mogle. Radovao se šetnjama s kucnom ljubimicom Abi.

Tihomire, zbogom... i hvala ti na svemu", napisao je.