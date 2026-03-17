Zašto glas umjetničke i znanstvene elite u obranu svjetske baštine ugrožene ratom ne bi krenuo iz Hrvatske?

Rat je sumrak čovječanstva; kataklizma, bol, razaranje i tisuće i tisuće mrtvih, uništeni životi i onih koji su preživjeli... Istom tom silinom kojom rat uništava budućnost generacija uništava i zajedničku prošlost svih ljudi na Zemlji. I meni je posve nestvarno da se o tome čuje tek pokoji (najčešće posve protokolarni) glas, da cijeli svijet ne urliče u agoniji.
Govorim, naravno, o načinu na koji bombe, rakete i dronovi razaraju kulturnu baštinu, ono najvrednije što su ljudi stvarali tijekom stoljeća svog postojanja. Naravno da nema te palače, muzeja ili umjetnine čija se vrijednost može mjeriti s ljudskim životom, ali način na koji se uništava povijest i zajednička prošlost svijeta na svaki rat dodaje nove okove težine koji pojačavaju osjećaj besmisla i bespomoćnosti u svim ljudima koji cijene ono što imamo. Tako je i ovih dana, kada cijeli svijet zdvaja nad cijenom nafte, a samo je UNESCO – i to po dužnosti – reagirao na neprocjenjiva blaga koja se uništavaju u ovom najnovijem ratu. Prema dostupnim podacima, a malo ih je, američko-izraelski napadi na Iran oštetili su i brojne kulturno-povijesne znamenitosti ove zemlje, blaga, od kojih su neka stara i više od tisuću godina, mnoga od njih na listi Svjetske kulturne baštine UNESCO-a.
Mi smo nekada plakali nad svakom granatom koja je pala na Stradun, nad svakim pogotkom u vukovarski Vodotoranj... Irance danas boli sve što im pred očima nestaje kao što je nas devedesetih bolio pokušaj da nam slavnu prošlost izbrišu s lica Zemlje
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Trump: Da nisam poslao ove avione, imali bismo Treći svjetski rat s nuklearnim oružjem
FOTO Ovo će biti jedno od najmodernijih kupališta u Hrvatskoj: Pogledajte kako napreduju radovi
Milanović odgovorio Anušiću na prozivke o izdaji: 'Pa taj broj piše u Godišnjem izvješću. Sam je to potpisao'
Dagur Sigurdsson uživa u svom Zadru. Jednom je rečenicom najbolje opisao Hrvate
Želite prijaviti greške?
'Kada se počne graditi zgrada, nastane pomama, zato su cijene takve'
Sve češće se govori o parlamentarnim izborima već početkom 2027. Doznajemo zašto
Letenje je ljubav, više od posla, ali postati pilot nije samo romantična odluka
Još iz kategorije
'Cabaret', 'New York, New York' i 'Don’t Cry for Me Argentina': Leonora Surian Popov na splitsku pozornicu donosi dašak Broadwaya
Program donosi izbor najpoznatijih pjesama iz povijesti mjuzikla i filmske glazbe, među kojima se nalaze naslovi koji su obilježili Broadway i svjetske kazališne pozornice. Publika će čuti pjesme poput "Cabaret", "New York, New York", "Don’t Cry for Me Argentina", "Memory" i "I Dreamed a Dream", ali i popularne brojeve iz filmova i mjuzikala kao što su "Aladdin" i "Mary Poppins"
Živimo u vremenu u kojem se sustavno odgaja nacionalizam, u sustavu koji ponovno, 2026. godine, odgaja topovsko meso
U Zagrebačkom kazalištu mladih 20. ožujka gledat ćemo premijeru predstave "Logor/Golgota" u režiji Nine Rajić Kranjac, a tim povodom razgovarali smo s Adrianom Pezdircom, stalnim članom ZKM-ovog glumačkog ansambla koji će u novoj produkciji utjeloviti Krležinog Agramera
Nije znao živjeti bez majke, a zbog seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu cijeli je život pokušavao zaštitit žene
Slavni dizajner Alexander McQueen rođen je na današnji dan 1969. godine. Bio je vizionar čije su revije bile više od mode, a život čak pomalo 'školska' već toliko puta ispričana priča o borbi genija s vlastitim demonima. Ostavio je modne postavke satkane od sirove ljepote i osobne boli koje i danas, već 16 godina nakon njegove smrti, modnim svijetom odzvanjaju kao podsjetnik na cijenu kreativnosti
Oscari za 'Jednu bitku za drugom' samo još jedan dokaz moralnog ponora holivudske Amerike
DiCaprio neinventivno kopira Jeffa Bridgesa u Big Lebowskom, ne dodajući nikakvu dodatnu vrijednost, iako je njegova uloga najsimpatičniji element filma. Zapravo jedini simpatični. U Pennovom karikaturalnom portretu glavnog filmskog zlikovca pak nema ništa što nismo već vidjeli u nekom crtiću. Karikatura karikature dr. Strangelovea. Sve suprotno od njegove maestralno nijansirane uloge u Eastwoodovoj "Mističnoj rijeci"
Preminula riječka dramska prvakinja Zrinka Kolak Fabijan
U 77. godini života preminula je dramska umjetnica, umirovljena prvakinja riječkog HNK Ivana pl. Zajca, izvijestili su iz tog kazališta
Afera koja završava brutalnim ubojstvom sjekirom i nova sezona romantične drame 'Virgin River': Ovo je 10 serija koje Hrvati najviše gledaju
Ljestvica najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj nudi fascinantan presjek ukusa domaće publike, pokazujući da nas podjednako privlače mračne istinite priče, raskošne romanse i fantastični svjetovi. Donosimo detaljan pregled deset naslova koji su trenutno prikovali gledatelje za ekrane
Gledamo ciklus filmova Line Wertmüller: Seks, politika, ljubav anarhija
U Kinu Kinoteka od 18.03. do 3.04. prikazuje se izbor od osam filmova iz bogatog opusa jedne od najpoznatijih redateljica 1970-ih, sastavljen od satira na talijanski mentalitet i društvo, koje i dalje zabavljaju i provociraju
FOTO Ministrica Nina Obuljen Koržinek obišla buduću knjižnicu u Dubrovniku: 'Dvadesetak knjižnica trenutno je u obnovi ili izgradnji'
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u Dubrovniku je u ponedjeljak obišla prostor buduće knjižnice u sklopu nekadašnje Tvornice ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda (TUP)
Film "Koze!", o slučaju uznemirujućeg odstrela koza na otočiću Unije, na vodećem filmskom festivalu o ljudskim pravima u Nizozemskoj
Film "Koze!" progovara o slučaju uznemirujućeg odstrela koza na otočiću Unije tijekom 2022. godine, koje su bile napuštene nakon propasti pokušaja da se na otoku obnovi industrija stočarstva osamdesetih godina prošlog stoljeća
Zbog pitanja autorskih prava Kerempuh otkazao daljnje izvedbe 'Pljuske'
Predstava pisca i bivšeg SDP-ov potpredsjednika Sabora Nenada Stazića, trebala je imati još jednu izvedbu ove kazališne sezone u travnju, no privremeno je skinuta s rasporeda do razrješenja spornih pitanja vezanih uz autorstvo teksta. Predstava se u Kerempuhu izvodi od 1998. godine i ima oko 150 izvedbi, a tek sada su primjećene frapantne sličnost s tekstom "Siroti mali hrčki" Gordana Mihića i sumnje da je riječ o plagijatu