Autori "Zvjezdanih staza": žao nam je, pogriješili smo, uozbiljit ćemo se

Nakon turbulentnog završetka neujednačene treće sezone, čini se da "Strange New Worlds" prepoznaje svoju iduću misiju – povratak na pravi kurs. Produkcijska kuća Paramount na njujorškom je Comic Conu predstavila pretposljednju sezonu ove popularne serije iz svijeta "Zvjezdanih staza", najavljujući povratak ozbiljnijem tonu koji su obožavatelji od početka cijenili.

Sudeći prema reakcijama okupljenih fanova, prikazani isječak iz nove sezone u potpunoj je suprotnosti s recentnim smjerom, uključujući nedavno najavljene humoristične avanture s lutkama.

U prikazanoj sekvenci posada U.S.S. Enterprisea odgovara na poziv u pomoć Zvjezdane flote, no ubrzo se nađe zarobljena u neobičnom svemirskom fenomenu koji brod ostavlja gotovo bez energije. Napetost, neizvjesnost i klaustrofobična atmosfera dominiraju, nagovještavajući povratak osjećaju istraživanja i rizika kakav je krasio klasične "Zvjezdane staze".

Odluka da se javnosti prikaže isječak s ozbiljnijim tonom djeluje kao izravan odgovor na kritike koje su pratile treću sezonu – ponajprije one o prevelikim žanrovskim skokovima i gubitku konzistentnosti. Čak i rečenica kapetana Pikea, upućena Prvoj časnici (i publici), da želi "više čudnih novih svjetova", čini se kao svjesna poruka o povratku korijenima franšize.

Iako četvrta sezona nije snimana kao izravna reakcija na te komentare – produkcija je završena u kolovozu, prije završetka emitiranja treće sezone – producenti Akiva Goldsman i Henry Alonso Myers potvrdili su da namjeravaju ispraviti zamjerke.

„Za četvrtu sezonu jednostavno smo imali više vremena – više kontinuiranog vremena. Nismo imali promjene u timu. Nije bilo štrajka, koji je izazvao brojne probleme. Pokretanje, zaustavljanje i ponovno pokretanje produkcije uvijek je komplicirano“, izjavio je Goldsman za TrekMovie, komentirajući mješovite reakcije na prethodnu sezonu.

Četvrta sezona "Strange New Worlds" očekuje se tijekom 2026., dok će serija svoje putovanje završiti petom, skraćenom sezonom od šest epizoda, koja je trenutačno u fazi produkcije.