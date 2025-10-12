Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Nova sezona

Autori "Zvjezdanih staza": žao nam je, pogriješili smo, uozbiljit ćemo se

Autor
Milena Zajović
12.10.2025.
u 19:21

Četvrta sezona "Strange New Worlds" očekuje se tijekom 2026., dok će serija svoje putovanje završiti petom, skraćenom sezonom od šest epizoda, koja je trenutačno u fazi produkcije

Nakon turbulentnog završetka neujednačene treće sezone, čini se da "Strange New Worlds" prepoznaje svoju iduću misiju – povratak na pravi kurs. Produkcijska kuća Paramount na njujorškom je Comic Conu predstavila pretposljednju sezonu ove popularne serije iz svijeta "Zvjezdanih staza", najavljujući povratak ozbiljnijem tonu koji su obožavatelji od početka cijenili.

Sudeći prema reakcijama okupljenih fanova, prikazani isječak iz nove sezone u potpunoj je suprotnosti s recentnim smjerom, uključujući nedavno najavljene humoristične avanture s lutkama.

U prikazanoj sekvenci posada U.S.S. Enterprisea odgovara na poziv u pomoć Zvjezdane flote, no ubrzo se nađe zarobljena u neobičnom svemirskom fenomenu koji brod ostavlja gotovo bez energije. Napetost, neizvjesnost i klaustrofobična atmosfera dominiraju, nagovještavajući povratak osjećaju istraživanja i rizika kakav je krasio klasične "Zvjezdane staze".

Odluka da se javnosti prikaže isječak s ozbiljnijim tonom djeluje kao izravan odgovor na kritike koje su pratile treću sezonu – ponajprije one o prevelikim žanrovskim skokovima i gubitku konzistentnosti. Čak i rečenica kapetana Pikea, upućena Prvoj časnici (i publici), da želi "više čudnih novih svjetova", čini se kao svjesna poruka o povratku korijenima franšize.

Iako četvrta sezona nije snimana kao izravna reakcija na te komentare – produkcija je završena u kolovozu, prije završetka emitiranja treće sezone – producenti Akiva Goldsman i Henry Alonso Myers potvrdili su da namjeravaju ispraviti zamjerke.

„Za četvrtu sezonu jednostavno smo imali više vremena – više kontinuiranog vremena. Nismo imali promjene u timu. Nije bilo štrajka, koji je izazvao brojne probleme. Pokretanje, zaustavljanje i ponovno pokretanje produkcije uvijek je komplicirano“, izjavio je Goldsman za TrekMovie, komentirajući mješovite reakcije na prethodnu sezonu.

Četvrta sezona "Strange New Worlds" očekuje se tijekom 2026., dok će serija svoje putovanje završiti petom, skraćenom sezonom od šest epizoda, koja je trenutačno u fazi produkcije.

Ključne riječi
Zvjezdane staze

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

3
Hrabre teme

Paralela između bivše Jugoslavije i današnjeg uspona nacionalizma i ekstremne desnice u Europi

19. Festival tolerancije od 22. do 25. listopada u Zadru donosi četiri dana filmskih premijera, edukacija i rasprava o temama koje mijenjaju zajednicu - od Holokausta i ratnih sukoba do migracija, identiteta mladih, rodne i rasne diskriminacije te umjetnosti kao sredstva otpora. Prikazuju se filmovi s Cannesa, Berlinalea, Venecije i Sundancea, a jedan od njih je i dokumentarac "Home Game" Lidije Zelović koji suočava publiku s paralelama između bivše države i današnjice

Bob Trevino Likes It
Piše Jelena Ružić

Dirljiva priča o slučajnom prijateljstvu na Facebooku koja dira do suza

“Bob Trevino Likes It” redateljice Tracie Laymon najnoviji je film koji je postao član dramedijskog društva, točnije humornih drama koje su posljednjih godina sve popularnije. Redateljica je film snimila inspirirana situacijom iz vlastitog života kada je, tražeći svog biološkog oca na internetu, upoznala stranca s kojim je vrlo brzo postala prijateljica, a u filmu sličnu situaciju proživljava i Lily, glavna junakinja koju je utjelovila Barbie Ferreira

Biografije koje nadahnjuju

Otkrivena formula kojom je Kandinski boje pretvarao u melodije, a slike u glazbu

Počinje DA2 – Zagreb Design, Art & Architecture Film Festival koji od 22. do 26. listopada u Institutu Liszt i online od 23. listopada do 1. studenoga, prikazuje jedanaest filmova o slikarima, redateljima, arhitektima i dizajnerima koji fasciniraju i potiču na promišljanje. Osam od njih natječe se za nagradu Iskra, mnogi bilježe svoje hrvatske i regionalne premijere, a bit će prikazan i film o jedinom hrvatskom oskarovcu Dušanu Vukotiću

Ekipa Playbox Shorts Film Festivala
Počinje 3. Playbox Shorts Film Festival

'O lanjskom pobjedniku još se priča, upravo je to naš cilj – potaknuti reakciju'

Mlada entuzijastična ekipa sa Sveučilišta Vern treću godinu zaredom u Zagrebu organizira Playbox Shorts Film Festival, filmsku i glazbenu manifestaciju koja podržva mlade autore. Svečano otvorenje trećeg izdanja održat će se večeras, 9. listopada, u Branimir mingle mallu, a što sve možemo očekivati od filmskih, glazbenih i edukativnih događanja ispričali su nam izvršni direktor festivala Karlo Gagulić, selektori filmova Luka Šamadan i Nora Ban te Nina Kovačić

"Građanin Kane"
Centar za kulturu Trešnjevka

Program posvećen filmu noir otvara bezvremenski klasik Orsona Wellesa

Osim Wellesovog "Građanina Kanea", kojim počinje program posvećen filmu noiru, u CeKaTe-u prikazat će se "Malteški sokol" Johna Hustona, "Dvostruka obmana" i "Bulevar sumraka"​​​​​​​ Billyja Wildera, "Zaobilaznica" Edgara G. Ulmera, "Duboki san" Howarda Hawksa, "Treći čovjek" Carola Reeda, "Uzaludna pljačka" Stanleya Kubricka te "Dama iz Šangaja" i "Dodir zla" Orsona Wellesa

Učitaj još