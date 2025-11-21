Oboren rekord! Autoportret njenog izranjavanog tijela prodan za 52 milijuna eura!

Povijesni trenutak za svijet umjetnosti odigrao se ovog tjedna u aukcijskoj kući Sotheby's u New Yorku, gdje je autoportret Fride Kahlo iz 1940. godine, nazvan "El sueño (La cama)" (San (Krevet)), postigao cijenu od 54,7 milijuna dolara. Nakon napetog nadmetanja koje je trajalo četiri minute, slika je prodana anonimnom kupcu putem telefona, a pobjedničku ponudu preuzela je Anna Di Stasi, voditeljica odjela za latinoameričku umjetnost u Sotheby'su.

Ova prodaja predstavlja monumentalni uspjeh ne samo za nasljeđe Fride Kahlo, već i za vrednovanje ženskog stvaralaštva na globalnom tržištu umjetnina, potvrđujući njezin status jedne od najvažnijih umjetnica 20. stoljeća čija djela i dalje fasciniraju kolekcionare i publiku diljem svijeta.

Iako je konačna cijena bila unutar procijenjenog raspona od 40 do 60 milijuna dolara (otprilike 38 do 57 milijuna eura), dražba je imala svoje dramatične trenutke. Nadmetanje je značajno usporilo nakon što je cijena dosegla 40 milijuna dolara te je na nekoliko sekundi zavladala neizvjesnost hoće li djelo uopće premašiti rekord za ženske umjetnice. Ipak, upornost ponuđača osigurala je povijesni ishod. Prodaja je odjeknula u tjednu velikih aukcija, tijekom kojeg je ista aukcijska kuća prodala i sliku Gustava Klimta za nevjerojatnih 236,4 milijuna dolara, što je čini drugim najskupljim djelom ikad prodanim na aukciji. U takvom okruženju, uspjeh Fridine slike dodatno naglašava rastuću potražnju za djelima nadrealističkih umjetnica i neprolaznu snagu njezina "brenda", koji stoji uz bok velikanima poput Andyja Warhola i Jean-Michela Basquiata.

Slika "El sueño (La cama)" jedno je od najintimnijih i simbolički najbogatijih djela Fride Kahlo. Prikazuje umjetnicu kako spava u drvenom krevetu s baldahinom u kolonijalnom stilu, koji lebdi na nebu ispunjenom oblacima. Prekrivena je zlatnim pokrivačem, dok joj tijelo obavijaju puzave loze i lišće, simboli života i ponovnog rađanja. Iznad nje, na baldahinu, leži kostur od papier-mâchéa, omotan dinamitom i s buketom suhog cvijeća, stvarajući snažan kontrast između života i smrti. Taj kostur nije bio puka fantazija; bio je to stvarni predmet koji je Kahlo držala u svom domu, a na slici predstavlja vizualizaciju njezine tjeskobe i straha od smrti u snu, što je bila realna bojazan za umjetnicu čiji je život bio obilježen kroničnom boli. Krevet, kao središnji motiv, za nju je bio i "zatvor i atelje", mjesto patnje koje se transformiralo u prostor neizmjerne kreativnosti.

Ovom prodajom srušena su dva ključna rekorda. "El sueño (La cama)" postala je najskuplje djelo jedne umjetnice ikad prodano na aukciji, nadmašivši sliku "Jimson Weed/White Flower No. 1" Georgije O'Keeffe, koja je 2014. godine prodana za 44,4 milijuna dolara (oko 42,2 milijuna eura). Ujedno je postavljen i novi aukcijski rekord za samu Fridu Kahlo, čime je premašila vlastiti uspjeh iz 2021. godine kada je njezino djelo "Diego y yo" (Diego i ja) prodano za 34,9 milijuna dolara (oko 33,1 milijun eura) i tada postalo najskuplje djelo latinoameričke umjetnosti. Djelo "El sueño" bilo je dio privatne kolekcije Selme i Nesuhia Erteguna i gotovo tri desetljeća nije bilo izloženo u javnosti, što je dodatno pojačalo interes kolekcionara.

S ovom povijesnom prodajom, poredak najcjenjenijih djela umjetnica na aukcijama sada izgleda drugačije. Na prvom mjestu je Frida Kahlo sa slikom "El sueño (La cama)", slijedi je spomenuta Georgia O'Keeffe i njezino djelo "Jimson Weed/White Flower No. 1", koje je 2014. postiglo cijenu od 42,2 milijuna eura. Na trećem mjestu ponovno se nalazi Frida Kahlo sa slikom "Diego y yo", prodanom 2021. za 33,1 milijun eura. Četvrto mjesto zauzima skulptura "Pauk" Louise Bourgeois iz 1996., koja je 2022. prodana za 31,1 milijun eura, dok je na petom mjestu slika "Untitled" Joan Mitchell, koja je 2023. godine dosegla cijenu od 27,7 milijuna eura. Ovaj popis jasno pokazuje rastuće priznanje i vrijednost ženskog umjetničkog doprinosa na tržištu koje je desetljećima bilo dominantno muško.

Život Fride Kahlo bio je neraskidivo isprepleten s fizičkom patnjom koja je postala središnja tema njezine umjetnosti. Rođena 1907. u Coyoacánu u Meksiku, već je sa šest godina oboljela od dječje paralize, zbog čega joj je desna noga ostala tanja i kraća. Međutim, događaj koji joj je zauvijek promijenio život dogodio se u 18. godini, kada je preživjela stravičnu autobusnu nesreću. Metalna šipka probola joj je tijelo, uzrokujući prijelome kralježnice, zdjelice i brojnih drugih kostiju. Posljedice su bile doživotna kronična bol, više od 30 operacija i nemogućnost rađanja. Prikova za krevet, s posebno izrađenim štafelajem i ogledalom iznad glave, počela je slikati, pretvarajući vlastito tijelo i patnju u platno. Iako su njezina djela često povezivana s nadrealizmom zbog snovitih i fantastičnih elemenata, ona je to odbacivala poznatom izjavom: "Nikada nisam slikala snove. Slikala sam vlastitu stvarnost."

Njezin intimni život bio je jednako intenzivan i buran kao i njezina umjetnost. Godine 1929. udala se za slavnog meksičkog muralista Diega Riveru. Njihova veza bila je obilježena dubokom ljubavlju, zajedničkim komunističkim uvjerenjima, ali i brojnim preljubima s obje strane, uključujući Riverinu aferu s Fridinom mlađom sestrom Cristinom. Par se razveo 1939., no ponovno su se vjenčali već sljedeće godine. Frida, koja je bila biseksualka, također je imala afere s muškarcima i ženama, među kojima je najpoznatija ona s prognanim ruskim revolucionarom Lavom Trockim. Sva ta emocionalna previranja, uz bol zbog neplodnosti, prelijevala su se na njezina platna, stvarajući sirove, autobiografske prikaze psiholoških i fizičkih rana koje je nosila.

Iako je za života postigla određeno priznanje, prava "Fridamania" započela je tek kasnih 1970-ih, kada su je ponovno otkrili povjesničari umjetnosti i politički aktivisti. Danas je Frida Kahlo globalna ikona čiji lik krasi sve, od muzejskih zidova do predmeta popularne kulture. U Meksiku je njezin opus proglašen nacionalnim umjetničkim spomenikom, što znači da se djela iz javnih i privatnih kolekcija unutar zemlje ne smiju prodavati u inozemstvu. Upravo zato je prodaja slike "El sueño (La cama)", jedne od rijetkih koja se nalazila u privatnom vlasništvu izvan Meksika, bila tako značajan događaj. Iako postoji zabrinutost da bi ovo remek-djelo opet moglo nestati iz javnosti, već je zatraženo za nadolazeće izložbe u New Yorku, Londonu i Bruxellesu. Njezina pranećakinja, Mara Romeo Kahlo, proslavila je rekordnu prodaju riječima: "Ponosna sam što je jedna od najcjenjenijih žena, jer koja se žena ili osoba ne poistovjećuje s Fridom? Mislim da svatko u srcu nosi komadić moje tete."